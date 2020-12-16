Кто живёт на краю света?

Чилийские морские офицеры горят желанием вместе со своей семьёй поселиться в месте, где бушуют ветра, льёт дождь и нет людей. Это место моряки называют "Морским Эверестом".
Остров Горн - самая южная часть Южной Америки. Ну почти самая южная. На самом деле к Антарктиде на 100 км ближе архипелага Огненная Земля (Горн лишь один из сорока тысяч островков и островов архипелага) находится архипелаг Диего-Рамирес, в составе которого есть маленький Орлиный остров (Águila Islet) - он и есть самая южная точка американского континента. Но остров Горн и его самая южная точка мыс Горн по популярности значительно превосходят острова Диего-Рамирес, поэтому и принято считать, что край света находится на мысе Горн. Тем более на острове можно сфотографироваться с табличкой Fin del Mundo (край света), а значит всё официально.
Остров назвали в честь голландского города Горн, откуда отплыли голландские купцы под началом капитана Схаутена. Другие пути из Атлантического океана в Тихий контролировала Ост-Индская компания, поэтому, чтобы не платить за проход, моряки решили найти новый путь. Остров открыли в 1615 году.
Остров назвали в честь голландского города Горн, откуда отплыли голландские купцы под началом капитана Схаутена. Другие пути из Атлантического океана в Тихий контролировала Ост-Индская компания, поэтому, чтобы не платить за проход, моряки решили найти новый путь. Остров открыли в 1615 году.
Огненную Землю от Антарктиды отделяет самый широкий пролив в мире - пролив Дрейка. Ширина пролива более 800 км. Это ещё и самый опасный пролив. Пространство между 40° и 50° широты получило от моряков кличку "ревущие сороковые". Там бушует течение Западных ветров, дуют шквалистые западные ветры. В проливе можно легко напороться на айсберг.
С XVII века и до 1920 года, когда был открыт Панамский канал, соединяющий Атлантический и Тихий океаны, у мыса Горн, по легенде, затонуло более 800 кораблей. Но и после открытия канала у мыса Горн продолжали разбиваться о скалы суда. По статистике, с 1877 по 1927 год у острова в проливе Дрейка у острова Горн затонули более восьмидесяти парусников. По одной из многочисленных легенд, связанных с проливом Дрейка, на дне пролива в заякорен сам дьявол. Он пытается освободиться от оков, поэтом океан всегда неспокоен в проливе.
Чтобы вы понимали, насколько коварен пролив Дрейка, неутомимый русский путешественник Фёдор Конюхов, который где только не побывал, сказал, что познал предел своих возможностей именно в водах "ревущих сороковых". Мыс Горн моряки сейчас называют "Морским Эверестом", а когда-то называли "старым людоедом", "убийцей кораблей" и "пастью дьявола".
Кстати, в честь Фрэнсиса Дрейка пролив назвали потом, что он якобы во время своего кругосветного путешествия, осуществлённого в конец XVI века, первым обогнул мыс Горн. Однако современные историки считают, что он не доплыл до Горна и до Тихого океана добрался по Магелланову проливу, отделяющему Огненную Землю от континентальной Южной Америки.
С XVII века и до 1920 года, когда был открыт Панамский канал, соединяющий Атлантический и Тихий океаны, у мыса Горн, по легенде, затонуло более 800 кораблей. Но и после открытия канала у мыса Горн продолжали разбиваться о скалы суда. По статистике, с 1877 по 1927 год у острова в проливе Дрейка у острова Горн затонули более восьмидесяти парусников. По одной из многочисленных легенд, связанных с проливом Дрейка, на дне пролива в заякорен сам дьявол. Он пытается освободиться от оков, поэтом океан всегда неспокоен в проливе.
Чтобы вы понимали, насколько коварен пролив Дрейка, неутомимый русский путешественник Фёдор Конюхов, который где только не побывал, сказал, что познал предел своих возможностей именно в водах "ревущих сороковых". Мыс Горн моряки сейчас называют "Морским Эверестом", а когда-то называли "старым людоедом", "убийцей кораблей" и "пастью дьявола".
Кстати, в честь Фрэнсиса Дрейка пролив назвали потом, что он якобы во время своего кругосветного путешествия, осуществлённого в конец XVI века, первым обогнул мыс Горн. Однако современные историки считают, что он не доплыл до Горна и до Тихого океана добрался по Магелланову проливу, отделяющему Огненную Землю от континентальной Южной Америки.
Теперь по проливу ходят только круизные лайнеры, танкеры, военные суда и подлодки. На острове Горн с 1962 года стоит маяк, который светит лайнерам и авианосцам ночью и в тумане. С 2009 года маяк работает на солнечных батарейках. Население острова составляет 3-5 человек. На краю Земли живёт смотритель маяка вместе со своей семьёй. Несемейных в смотрители не берут. На фото выше офицер чилийского флота Мануэль Калбас (Manoel Calbas). Он несёт службу на маяке с января 2020 года, скоро прибудет его сменщик. На Горне он живёт со своей женой Марией и двумя детьми: 12-летним Хавьером и 2-летним Мануэлем Эстеваном.
Задача офицера обеспечить безопасность проходящим по проливу судам. Помимо того, что офицер следит за работой маяка, он каждый день встаёт в три часа ночи, чтобы собрать и передать на сушу метеорологические данные. В летний сезон, когда погода позволяет, к смотрителю наведываются туристы, посетители начинают приходить с шести утра. Желающих полюбоваться на край света довольно много, иногда до несколько сот человек в день. Но зато зимой (когда в Северном полушарии лето) к смотрителю приплывают с большой земли только раз в два месяца, чтобы привезти провизию.
Задача офицера обеспечить безопасность проходящим по проливу судам. Помимо того, что офицер следит за работой маяка, он каждый день встаёт в три часа ночи, чтобы собрать и передать на сушу метеорологические данные. В летний сезон, когда погода позволяет, к смотрителю наведываются туристы, посетители начинают приходить с шести утра. Желающих полюбоваться на край света довольно много, иногда до несколько сот человек в день. Но зато зимой (когда в Северном полушарии лето) к смотрителю приплывают с большой земли только раз в два месяца, чтобы привезти провизию.
Он жил на острове с женой и тремя детьми.
На должность смотрителя маяка на острове Горн среди чилийских морских офицеров большой конкурс. За эту работу неплохо платят, а по возвращении на большую землю можно бесплатно получить жильё от государства.
На должность смотрителя маяка на острове Горн среди чилийских морских офицеров большой конкурс. За эту работу неплохо платят, а по возвращении на большую землю можно бесплатно получить жильё от государства.
Хосе Агуайо служил на острове Горн в 2018 году. На фото он с супругой и двумя детьми.
Погода на острове не балует. Почти каждый день на Горне идут дожди, ветер в "тихую" погоду дует со скоростью не менее 30 км/ч. Максимальная скорость ветра на острове была зафиксирована в 1990 году - тогда ветер разогнался до 278 км/ч (150 узлов). При этом погода на острове может кардинально меняться каждые пять минут. Средняя температура воздуха - пять градусов Цельсия, максимальная - двадцать.
Из-за сильных ветров страдает чилийский флаг, развевающийся рядом с маяком. Жена смотрителя заботится о целостности флага и часто подшивает его. Это одна из её основных обязанностей.
Погода на острове не балует. Почти каждый день на Горне идут дожди, ветер в "тихую" погоду дует со скоростью не менее 30 км/ч. Максимальная скорость ветра на острове была зафиксирована в 1990 году - тогда ветер разогнался до 278 км/ч (150 узлов). При этом погода на острове может кардинально меняться каждые пять минут. Средняя температура воздуха - пять градусов Цельсия, максимальная - двадцать.
Из-за сильных ветров страдает чилийский флаг, развевающийся рядом с маяком. Жена смотрителя заботится о целостности флага и часто подшивает его. Это одна из её основных обязанностей.
Смотритель с семьёй живёт в небольшом домике. Там есть всё необходимое для того, чтобы иметь связь с внешним миром и комфортно нести службу: телевидение, интернет, бытовая техника.
В маяке оборудован мини-музей, где хранятся разные сувениры (в основном флаги) от путешественников из разных стран. Фёдор Конюхов в 2010 году оставил в музее флаг России и флаг Волгоградской области с символом Победы под Сталинградом. Также он установил на острове православный крест в память о погибших в проливе Дрейка моряках.
Ещё один памятник погибшим капитанам и морякам. Скульптура в виде летящего альбатроса была установлена на острове в 1992 года по инициативе Братства Капитанов мыса Горн. В это братство входят капитаны хоть раз обогнувшие легендарный мыс.
"Я - Альбатрос, поджидающий вас на краю земли. Во мне таятся души погибших матросов со всех концов света, прошедших мыс Горн. Они не умерли в разъяренном прибое, а летят на моих крыльях к вечности - туда, где рождаются ветры Антарктики" - выбиты на памятнике строки чилийской женщины-поэта Сары Виэл.
"Я - Альбатрос, поджидающий вас на краю земли. Во мне таятся души погибших матросов со всех концов света, прошедших мыс Горн. Они не умерли в разъяренном прибое, а летят на моих крыльях к вечности - туда, где рождаются ветры Антарктики" - выбиты на памятнике строки чилийской женщины-поэта Сары Виэл.
В 2020 году сильный порыв ветра сломал памятник. Металлический альбатрос должен был устоять при скорости ветра 200 км/ч, но очередной сильнейший шторм всё же одолел скульптуру.
В конце 1940-х остров Горн стал биосферным заповедником ЮНЕСКО. Леопардовый тюлень, дельфины, киты, морские львы и птицы, живущие в водах у острова или на острове, охраняются. За парком присматривает чилийский офицер-смотритель маяка.
Деревья на острове в основном карликовые. Из-за сильных ветров все они наклонены в одну сторону и прижаты к земле. Некоторым счастливчикам удалось под постоянными порывами ветра вырасти до нескольких метров в высоту.
Как уже было сказано, в летний сезон (декабрь, январь, февраль) на остров часто приплывают туристы. Пятидневный круиз из аргентинской Ушайи - самого южного города на планете - стоит минимум $1500. При этом капризный Горн принимает далеко не всех. Можно доплыть до острова и из-за плохой погоды уплыть обратно, так и не поздоровавшись со смотрителем маяка. Корабли не могут встать на якорь у острова, поэтому туристы и экспедиции добираются от корабля до Горна на резиновых моторных лодках. Таким же способом осуществляется доставка грузов для смотрителя и его семьи.
А вы бы хотели пожить на острове Горн?
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