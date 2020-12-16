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Кто живёт на краю света?

Кто живёт на краю света? (23 фото + 1 видео)

Автор:
16 декабря 2020 17:26
Сообщество : Путешествия
Метки: Дрейк   горн   край   маяк   океан   офицер   путешествия   чили   
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Чилийские морские офицеры горят желанием вместе со своей семьёй поселиться в месте, где бушуют ветра, льёт дождь и нет людей. Это место моряки называют "Морским Эверестом".

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Метки: Дрейк   горн   край   маяк   океан   офицер   путешествия   чили   
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a_pingvin Час назад
"Помимо того, что офицер следит за работой маяка, он каждый день встаёт в три часа ночи, чтобы собрать и передать на сушу метеорологические данные."
а автоматизировать работу навигационно-гидрометеорологической службы чилийского государства не пробовали?
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Dobry vojak Svejk a_pingvin 48 минут назад
Судя по всему - смотритель там только по одной причине : У него есть жена, которая штопает флаг. Всё.
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