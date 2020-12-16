Кто живёт на краю света?

Огненную Землю от Антарктиды отделяет самый широкий пролив в мире - пролив Дрейка. Ширина пролива более 800 км. Это ещё и самый опасный пролив. Пространство между 40° и 50° широты получило от моряков кличку "ревущие сороковые". Там бушует течение Западных ветров, дуют шквалистые западные ветры. В проливе можно легко напороться на айсберг.

С XVII века и до 1920 года, когда был открыт Панамский канал, соединяющий Атлантический и Тихий океаны, у мыса Горн, по легенде, затонуло более 800 кораблей. Но и после открытия канала у мыса Горн продолжали разбиваться о скалы суда. По статистике, с 1877 по 1927 год у острова в проливе Дрейка у острова Горн затонули более восьмидесяти парусников. По одной из многочисленных легенд, связанных с проливом Дрейка, на дне пролива в заякорен сам дьявол. Он пытается освободиться от оков, поэтом океан всегда неспокоен в проливе.

Чтобы вы понимали, насколько коварен пролив Дрейка, неутомимый русский путешественник Фёдор Конюхов, который где только не побывал, сказал, что познал предел своих возможностей именно в водах "ревущих сороковых". Мыс Горн моряки сейчас называют "Морским Эверестом", а когда-то называли "старым людоедом", "убийцей кораблей" и "пастью дьявола".

Кстати, в честь Фрэнсиса Дрейка пролив назвали потом, что он якобы во время своего кругосветного путешествия, осуществлённого в конец XVI века, первым обогнул мыс Горн. Однако современные историки считают, что он не доплыл до Горна и до Тихого океана добрался по Магелланову проливу, отделяющему Огненную Землю от континентальной Южной Америки.