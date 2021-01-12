Польские фермеры в ярости: Россия может подвинуть их с яблочного рынка

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В прошлом году в России сняли с деревьев лишь около 708 тысяч тонн яблок, что на треть меньше, чем было голом ранее. Однако, как справедливо отметили в СМИ, яблони плодоносят через год, поэтому есть все основания полагать, что уже в этом году в РФ будет куда более солидный урожай.Конкретных цифр польские эксперты не назвали, однако выразили уверенность, что хватит урожая не только на внутренний, но и на международный рынок. Более того, они считают, что в ближайшие 5-6 лет российские фермеры и вовсе смогут выйти на уровень в два млн тонн яблок, что только увеличит экспортный потенциал страны.В заключение в издании отметили, что для производства яблок в РФ используют в три раза меньше пестицидов и гербицидов, чем поляки, и в пять раз меньше, чем итальянцы. Все это, по их мнению, дает нашей стране хорошие шансы войти в число ведущих мировых экспортеров яблок.Что же, весьма лестный прогноз. Однако, судя по саркастическому заголовку статьи, в Варшаве совсем не рады этим перспективам РФ в яблочном бизнесе. Еще бы, польские фермеры и так понесли значительные убытки после того, как Москва ввела продуктовое эмбарго на польские фрукты в ответ на санкции. «Яблочная самодостаточность» России нанесет по ним еще более ощутимый удар.