Польские фермеры в ярости: Россия может подвинуть их с яблочного рынка

Польша занимает первое место в мире по производству яблок. Однако в скором времени Россия может пошатнуть позиции Варшавы на мировом рынке данного фрукта. Такое мнение в своей статье с саркастическим названием «Россия: очередные анонсы самодостаточности» высказали эксперты издания Sad 24.
В прошлом году в России сняли с деревьев лишь около 708 тысяч тонн яблок, что на треть меньше, чем было голом ранее. Однако, как справедливо отметили в СМИ, яблони плодоносят через год, поэтому есть все основания полагать, что уже в этом году в РФ будет куда более солидный урожай.
Конкретных цифр польские эксперты не назвали, однако выразили уверенность, что хватит урожая не только на внутренний, но и на международный рынок. Более того, они считают, что в ближайшие 5-6 лет российские фермеры и вовсе смогут выйти на уровень в два млн тонн яблок, что только увеличит экспортный потенциал страны.
В заключение в издании отметили, что для производства яблок в РФ используют в три раза меньше пестицидов и гербицидов, чем поляки, и в пять раз меньше, чем итальянцы. Все это, по их мнению, дает нашей стране хорошие шансы войти в число ведущих мировых экспортеров яблок.
Что же, весьма лестный прогноз. Однако, судя по саркастическому заголовку статьи, в Варшаве совсем не рады этим перспективам РФ в яблочном бизнесе. Еще бы, польские фермеры и так понесли значительные убытки после того, как Москва ввела продуктовое эмбарго на польские фрукты в ответ на санкции. «Яблочная самодостаточность» России нанесет по ним еще более ощутимый удар.
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Конкретных цифр польские эксперты не назвали, однако выразили уверенность, что хватит урожая не только на внутренний, но и на международный рынок. Более того, они считают, что в ближайшие 5-6 лет российские фермеры и вовсе смогут выйти на уровень в два млн тонн яблок, что только увеличит экспортный потенциал страны.
В заключение в издании отметили, что для производства яблок в РФ используют в три раза меньше пестицидов и гербицидов, чем поляки, и в пять раз меньше, чем итальянцы. Все это, по их мнению, дает нашей стране хорошие шансы войти в число ведущих мировых экспортеров яблок.
Что же, весьма лестный прогноз. Однако, судя по саркастическому заголовку статьи, в Варшаве совсем не рады этим перспективам РФ в яблочном бизнесе. Еще бы, польские фермеры и так понесли значительные убытки после того, как Москва ввела продуктовое эмбарго на польские фрукты в ответ на санкции. «Яблочная самодостаточность» России нанесет по ним еще более ощутимый удар.
Авторский пост
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В стране вполне подходящие условия для выращивания этого фрукта. По идее, весь мир можно бы ими завалить.
я чо-то не слышал, чтобы российские яблоки куда-то поставлялись, кроме украины.
по импорту яблоки идут в Россию, да, в том числе из польши, несмотря на санкции. а выйти на европейский рынок с российскими яблоками - идея весьма утопичная. хотя бы уже потому, что в европе своих яблок - обожраться можно, и Россия под санкциями, и под любое дело подведут политическую основу, и поляки такой вой поднимут, похлеще чем с СП2.
так что, это был патриотичный, но абсолютно безграмотный, дилетантский и пустой говновысер "ниочём". впрочем, как и все остальные говновысеры этого лайкодрочера...
Наш рынок они просрали, спасибо пусть говорят своему правительству.
Но до наших 708К тонн яблок им дела вообще нет. Сейчас мы им не конкурент.
А вот, например, поступление в торговлю 4М тонн иранских яблочек да ещё и по бартеру - вот это действительно то, что они сейчас хором обсуждают.