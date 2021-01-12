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Польские фермеры в ярости: Россия может подвинуть их с яблочного рынка

Польские фермеры в ярости: Россия может подвинуть их с яблочного рынка (1 фото)

Автор:
12 января 2021 17:30
Метки: Польша   Россия   яблоки   
1089
1
Польша занимает первое место в мире по производству яблок. Однако в скором времени Россия может пошатнуть позиции Варшавы на мировом рынке данного фрукта. Такое мнение в своей статье с саркастическим названием «Россия: очередные анонсы самодостаточности» высказали эксперты издания Sad 24.

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Метки: Польша   Россия   яблоки   
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39  комментариев
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11k
Serg2001 3 часа назад
А там, глядишь, и Беларусь по креветкам победим!... ))
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1k
Valkev 7 минут назад
Ух ты!!!!! А вы сами то в это верите???
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1k
AmberFox 57 минут назад
Почему на фото черешня?
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36k
Андрей AmberFox 44 минуты назад
Это намёк на следующую культуру по движении Польши в сторону.
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34k
parallax Час назад
Ещё в Союзе удивлялся, почему магазине, особенно зимой в продаже не было яблок. А если иногда были, то импортные.
В стране вполне подходящие условия для выращивания этого фрукта. По идее, весь мир можно бы ими завалить.
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3
dav22031976 2 часа назад
да заколебали. у нас бананы по 49 рублей за кг а яблоки по 120 и выше - мы что африканская колония?
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36k
Андрей dav22031976 43 минуты назад
Ты видел как негры фигачат неразгибаясь на бананах за три сольдо? Потому и дешёвые бананы.
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5k
maclay 2 часа назад
А кто не будет брать..., то отключим газ !
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15k
Александр Сучков 2 часа назад
А какое отношение вишня на фото имеет к яблокам???
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243
Бугуниниба Александр Сучков 2 часа назад
А кремлеботу лишь бы быстрее пост тиснуть.
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15k
Александр Сучков Бугуниниба 2 часа назад
а какое отношение кремлебот имеет к яблокам и вишне?
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243
Бугуниниба Александр Сучков 2 часа назад
А его кураторы про что угодно указывают посты лепить, лишь-бы было про "прорывы", "скачки" и т.д.
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36k
Андрей Бугуниниба 41 минуту назад
Можно было про это не писать, но отсутствие поста про сей факт не изменит складывающуюся ситуацию на яблочном рынке.
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3k
schmubu 2 часа назад
чо? Россия яблоки на экспорт посылает? куда?
я чо-то не слышал, чтобы российские яблоки куда-то поставлялись, кроме украины.
по импорту яблоки идут в Россию, да, в том числе из польши, несмотря на санкции. а выйти на европейский рынок с российскими яблоками - идея весьма утопичная. хотя бы уже потому, что в европе своих яблок - обожраться можно, и Россия под санкциями, и под любое дело подведут политическую основу, и поляки такой вой поднимут, похлеще чем с СП2.
так что, это был патриотичный, но абсолютно безграмотный, дилетантский и пустой говновысер "ниочём". впрочем, как и все остальные говновысеры этого лайкодрочера...
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11k
Денис 3 часа назад
Господин автор, польские фермеры не в ярости. По крайней мере не из-за урожая яблок в РФ.
Наш рынок они просрали, спасибо пусть говорят своему правительству.

Но до наших 708К тонн яблок им дела вообще нет. Сейчас мы им не конкурент.
А вот, например, поступление в торговлю 4М тонн иранских яблочек да ещё и по бартеру - вот это действительно то, что они сейчас хором обсуждают.
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564
RRR69rus Денис 2 часа назад
Надо им опять убившегося "летчика"выкапывать,иначе ни чего не выйдет
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939
Евгений Леонтьев 3 часа назад
На фото вишня.
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36k
Андрей Евгений Леонтьев 39 минут назад
Да поняли уже.
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25k
Антон 3 часа назад
Как отличить российские пропагандистские новости от новостей нормальных стран? Всё происходит в будущем: "планируем", "рассчитываем", "в скором времени". Ничего не сделается, но главное - план.
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57k
Опиум для народа Антон 20 минут назад
Страна у нас нормальная. Правительство говно. Но это такая скрепная традиция.)))
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8k
Михалыч 3 часа назад
Новость хорошая, но на экспорт чтобы начали нормально отправлять, надо чтобы темп закладки садов не снижался ещё лет 5-6, плюс, овощехранилища ещё активнее строить и логистику всю. Будем надеяться, что всё так и будет.
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9
Holmer046 Михалыч 2 часа назад
Единственный нормальный комментарий, сразу видно, что вы в теме сельского хозяйства.
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118
bobobo 3 часа назад
Россия вообще живёт в Скором Времени. Вот-вот и всё получится. Скоро у нас будет убийцы яФонов, Теслы, и тд и тп. Но времени на раскачку, как известно, больше нет.
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1k
vitstd 3 часа назад
пшековские яблоки никакие : кожура что у слона - не прогрызешь, и ватный вкус .Зато - по станадартам Еуропы : красиыве - один-в-один. ( Кар Россия границы закрывает - так их "появляется", что грязи , в Украине)
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1k
Valkev vitstd 5 минут назад
Так ты выбирай другие!!!
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8k
Kostick 3 часа назад
экий бред. на каком таком мировом рынке? кто там ждёт те яблоки? если только в сирию отправлять, там точно конкуренции не будет.
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1k
Скальпы Гуронов Kostick 3 часа назад
Туда же куда и зерно, которое выдавило пендосское и канадское вместе взятые...
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19k
Владимир Kostick 3 часа назад
Ну да, продвинутые и развитые потребляют только смузи и фалафель..
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404
arcush Скальпы Гуронов 3 часа назад
А куда и кого мы выдавили? Может по рапсу? Или подсолнечнику? Или по пиз""ежу? Вот по нему мы первые! Вот только бензин опять подорожал! А так мы первые! Здоровья россиянам.. Терпения не желаю... Уже пора подлецам знать, что они подлецы. Хотя бы на их эпитафиях.
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2k
Свирепый Бамбр 3 часа назад
А нехер было сосать у омерики! Теперь поздняк
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25k
Антон Свирепый Бамбр 3 часа назад
А кто сказал, что они прекратили?
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57k
Опиум для народа Свирепый Бамбр 17 минут назад
Им либо у тех либо у этих. Это проблема всех небольших государств. За исключением Белорусии. Те (вернее "батька")пытаются успеть и там и там.)
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