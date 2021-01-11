Американский учитель счел "Одиссею" Гомера дискриминационной и убрал ее из программы

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Асмус показала доставшийся ей элитный особняк Харламова за 100 миллионов (9 фото) Асмус показала доставшийся ей элитный особняк Харламова за 100... Какая изобретательная девочка... За два дня кровать сломала Какая изобретательная девочка... За два дня кровать сломала Типичные российские (новогодние) застолья без понтов Типичные российские (новогодние) застолья без понтов Серьезные мужчины на черных «Мерседесах» хотели проучить автомобилиста на трассе «Сортавала» Серьезные мужчины на черных «Мерседесах» хотели проучить... Щенок не забыл старые обиды Щенок не забыл старые обиды Что на самом деле значит фраза "Я этого в химках видал. Деревянными торгует!" Что на самом деле значит фраза "Я этого в химках видал.... Жизнь уже не будет прежней: честные фото от родителей до и после рождения детей Жизнь уже не будет прежней: честные фото от родителей до и после... Техника безопасности? Нет, не слышали! Техника безопасности? Нет, не слышали! Закрутился на работе Закрутился на работе 5 самых горячих киношных женщин-копов 5 самых горячих киношных женщин-копов Прощай, Мэр здорового человека! Прощай, Мэр здорового человека! Сторонников Трампа высадили с рейса за поддержку президента Сторонников Трампа высадили с рейса за поддержку президента Старые травмы Джеки Чана дают о себе знать Старые травмы Джеки Чана дают о себе знать "Приходят поесть и поспать:" чиновница из Забайкалья объяснила нерентабельность больницы в селе "Приходят поесть и поспать:" чиновница из Забайкалья объяснила... Прививка немецкого менталитета для мигранта Прививка немецкого менталитета для мигранта Не выдержала: женщина избила мать детей, которые изводили её в самолёте Не выдержала: женщина избила мать детей, которые изводили её в... Фотограф запечатлел на видео, как «качается» Луна во время оборота вокруг Земли Фотограф запечатлел на видео, как «качается» Луна во время оборота... Суть идеологии толерантности Суть идеологии толерантности Сколько вольт выдает электрический угрь? Сколько вольт выдает электрический угрь?
Главная > Фото 
Американский учитель счел "Одиссею" Гомера дискриминационной и убрал ее из программы

Американский учитель счел "Одиссею" Гомера дискриминационной и убрал ее из программы (1 фото)

Автор:
11 января 2021 17:48
Метки: америка   дискриминация   литература   образование   сша   школа   
736
1
Школьные программы всегда вызывали споры: одни хотят больше обновлений и пересмотра существующих стандартов, другие считают идеальными учебные планы прошлых десятилетий. Угодить всем сложно. Нередко изменения вводятся из-за сильного общественного резонанса, интернет-петиций и давления определенных групп.
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: америка   дискриминация   литература   образование   сша   школа   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
29
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
29  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
livaneth 4 часа назад
Американский учитель счел "Одиссею" Гомера дискриминационной и убрал ее из программы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
749
ВазгенСемёнович 2 часа назад
Да чего уж там, оставьте в штатах три предмета:
- BLM;
- LGBT Forever;
- In God we trust.
Остальное по желанию, между молитвами и сосаниями черных х...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
alexis 2 часа назад
Пиндосам буквы и цифры убрать надо, дискриминирует тупых, пусть будут все равны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
turyst alexis Час назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
ДК 2 часа назад
Один учитель одной "средней" (т.е. классы до 8го, потому что "высшая" школа в США - это 9-12 классы) решил не изучать Одиссею... Какя новость, как она отражает состояние дел в школах США и МА! Вообще, 8-класснику Одиссея как-то и не совсем по возрасту подходит (если это не комикс и не киноверсия). И ссылка почему-то на немецкую статью, а не американскую, что немного стрнано.
У учителей и у школ достаточно большие права по выбору программы, никто сверху школам ничего не указывает. Вот и результат. Но если образовнаие в школе плохое, если ученики плохо поступают - люди ме будут ехать в город с этой школой, цена домов упадет, и это ударит по карману жителей. Так что город всеми силами старается следить чтобы школа была на хорошем уровне, так что руководители школы назначаются городом и отвечают ему. В городах с отличными школами цена домов значительно выше - при всех прочих равных. Я город для жизни выбирал в первую очередь исходя из школы. А так в МА школы - одни из самых лучших в стране, хотя встречаются и плохие.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
329
Атомный Крот ДК 2 часа назад
История Древнего мира изучалась советскими школьниками в 5-м классе.

И если американскому 8-класснику эта тематика "еще не по возрасту", то, наверное, в консерватории что-то менять надо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
muha Атомный Крот Час назад
Гомера, в 5ом классе, ну-ну.. название произведений, вспомните хоть?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Саша Смирнов 2 часа назад
А я подумал, что "Одиссею" решили убрать из-за того, что там не было негров.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
ПаганецЪ 3 часа назад
Пускай теперь учатся по комиксам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
Опиум для народа 3 часа назад
Странно,вроде терпимей греков еще поискать надо. Они ж "бли всё что движется,а что не движется-двигали и "бли...)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
turyst Опиум для народа Час назад
Дык у них рабы были, возможно, что и негры.
А сейчас, негры-рабы - не комильфо.
Дык у них рабы были, возможно, что и негры. А сейчас, негры-рабы - не комильфо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Наталья 3 часа назад
Американский учитель счел "Одиссею" Гомера дискриминационной и убрал ее из программы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
au3 Наталья 2 часа назад
А по-простому: дурака с инициативой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
621
drinkingteam 4 часа назад
Осталось реформировать пожарную службу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Александр drinkingteam 4 часа назад
Кто Оруэла не читал не поймут
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
ПаганецЪ Александр 3 часа назад
Мне кажется, или всё-таки Брэдбери?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
kaboza 4 часа назад
ЧОто на самоизоляции не понял, ценности у пендосов щас негр трансвестит полупокер пристреленный нормальным человеком?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
kaboza 4 часа назад
P.S. чото быстро забыли
P.S. чото быстро забыли
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
satra 4 часа назад
Если честно, много тут кто "Илиаду" или "Одиссею" именно читал? Не фильм смотрел, а вот прям
"Рубище сбросив поспешно с себя, Одиссей хитроумный
Прянул, держа свой колчан со стрелами и лук, на высокий
Двери порог; из колчана он острые высыпал стрелы".

Наши предки наизусть на древнегреческом учили :)
Пойду полистаю в переводе Жуковского. Не силен в древнегреческом :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
329
Атомный Крот satra 2 часа назад
Ну, я, например, читал. Причем задолго до 8-го класса.
И?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
satra Атомный Крот 2 часа назад
Приветствую тебя, собрат по разуму!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Andrei 4 часа назад
А в это время Библия...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
au3 Andrei 2 часа назад
Напомнило про библию:

Одна известная радиоведущая высказалась в поддержку Буша, отмечая, что гомосексуальность является извращением: «Так сказано в Библии, в третьей книге Моисея, Левит, глава 18».
Несколько дней спустя эта радиоредакция получила открытое письмо одного из радиослушателей:
«Благодарю вас за вашу заботу об обучении людей Закону Божьему. Я многому научился, слушая вашу программу, и я всегда делюсь полученными знаниями с окружающими меня людьми. Но у меня все еще остались некоторые вопросы по поводу нескольких библейских законов и мне нужна ваша помощь, чтобы правильно их истолковать.
Например, я хотел бы продать дочь в рабство, как это указано в Исходе, глава 21, стих 7. По вашему мнению, какую цену я могу за нее запросить?
В той же книге Левит, глава 25, стих 44, сказано, что если я хочу иметь рабов, то должен купить их у соседних народов. Мой друг утверждает, что это относится только к мексиканцам, но никак не к канадцам. Не могли бы вы разъяснить мне этот стих? Почему я не могу иметь канадских рабов?
Я знаю также, что не должен прикасаться ни к какой женщине, если у нее идет менструация, как сказано в книге Левит, глава 18, стих 19. Как мне узнать, идет ли у нее менструация? Я пробовал несколько раз спросить об этом напрямую у моих знакомых, но они почему-то все обижались.
У меня есть сосед, который продолжает работать по субботам. Исход, глава 35, стих 2, ясно говорит, что такой человек должен быть предан смерти. Обязан ли я убить его собственноручно? Не могли бы вы избавить меня от этой щекотливой обязанности? Да, также: Левит, глава 21, стих 18, говорит, что нельзя приближаться к святилищу тому, у кого проблемы со зрением. Я же пользуюсь очками при чтении. Мое зрение должно быть обязательно стопроцентным? Можно ли занизить несколько это требование?
Последний вопрос. Мой дядя совсем не уважает то, что сказано в Левите, главе 19, стих 19, высаживая на своем дворе два разных вида семян. Так же и его жена, которая одевается в одежды из разнородных нитей, а именно, из хлопка и нейлона. А еще случается дяде моему злословить. Так скажите, должны ли мы выполнить всю эту достаточно трудоемкую процедуру целиком, а именно собрать всех жителей нашего городка и закидать камнями дядю с тетей, как это cказано в Левите, главе 24, стих 14?
Может, мы просто могли бы сжечь их живьем в тихом семейном кругу (Левит, главе 20, стих 14)? Жду с нетерпением вашего ответа. Еще раз спасибо, что напомнили нам, что слово божие вечно и неизменно. Только так и не иначе».
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Андрей Ватрушкин 4 часа назад
Осталось только определиться американцам: являются ли "современные ценности" - ценностями.
Осталось только определиться американцам: являются ли "современные ценности" - ценностями.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Александр 4 часа назад
Я так и не понял, кого там дискриминировали?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
gavrosh Александр 4 часа назад
Одиссей циклопов, циклопы всех остальных)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
329
Атомный Крот Александр 2 часа назад
Там, наверное, просто много слов и понятий упоминается, незнакомых данному учителю литературы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Александр Атомный Крот 2 часа назад
Наверно это ближе к истине)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Асмус показала доставшийся ей элитный особняк Харламова за 100 миллионов (9 фото) Асмус показала доставшийся ей элитный особняк Харламова за 100 миллионов (9 фото) В Америке признали название «Эскимо» дискриминирующим эскимосов В Америке признали название «Эскимо» дискриминирующим эскимосов Американская школа интересно приобщает молодежь к чтению книг Американская школа интересно приобщает молодежь к чтению книг Школьница из Хабаровска получила 5 по литературе, выдав текст рэп-песни за стих Мандельштама Школьница из Хабаровска получила 5 по литературе, выдав текст рэп-песни за стих Мандельштама Почему на горе в США самая скверная погода в мире Почему на горе в США самая скверная погода в мире Самые раскрепощенные учительницы 2017 года. Подводим итоги Самые раскрепощенные учительницы 2017 года. Подводим итоги
Ирацибета фон Кримс

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

478



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
"А ты кто по жизни?": житель Ставрополья дал достойный отпор двум неадекватным бородачам
1
192
"А ты кто по жизни?": житель Ставрополья дал достойный отпор двум неадекватным бородачам
Память детства
2
136
Память детства
﻿
Набирающие популярность
Вопреки протестам Кадырова в Чечне возведут мечеть в его честь
0
69
Вопреки протестам Кадырова в Чечне возведут мечеть в его честь
Мадс Миккельсен приступил к работе над фильмом «Фантастические твари»
0
15
Мадс Миккельсен приступил к работе над фильмом «Фантастические твари»
Современный прототип DeLorean DMC-12 из кинофильма «Назад в будущее» (3 фото)
Современный прототип DeLorean DMC-12 из кинофильма «Назад в будущее» (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Мысли шире
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#фото#история#прикольные#СССР#смешные#дтп#настроение#подборка#сарказм.
#интересно#факты#картинки#кино#новый год#на различный вкус#истории#позитив#Россия#автомобили
#прикол#животные#сша#приколы#знаменитости#аварии#комментарии#фотографии#в мире#архитектура

На что жалуетесь?

Вернуться