Американский учитель счел "Одиссею" Гомера дискриминационной и убрал ее из программы

В США в социальных сетях появилось движение, цель которого - убрать из школьной программы те классические произведения, которые с точки зрения современников носят неуважительный и дискриминационный характер.



Учитель средней школы Массачусетса удалил классическое произведение «Одиссея» из учебной программы своего класса. Решение было принято благодаря поддержке движения, возникшего в социальных сетях и отмеченного хэштегом #DisruptTexts. По мнению некоторых родителей, учителей и экспертов, определенные произведения, традиционно преподаваемые в школах, должны исчезнуть из учебного плана, поскольку они были написаны в исторические периоды, когда некоторые формы ненависти были нормой.



Движение предсказуемо разделило общество на два лагеря: одни приветствуют намерение вычистить все тексты, противоречащие современным ценностям и являющиеся дискриминационными, а другие утверждают, что запрет на чтение этих текстов не будет оказывать никакого другого эффекта, кроме как еще сильнее снизит грамотность новых поколений.



Лишать учеников возможности ознакомиться с классикой, глубина которой не имеет равных? Легко! Начало положено!