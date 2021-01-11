Американский учитель счел "Одиссею" Гомера дискриминационной и убрал ее из программы

Школьные программы всегда вызывали споры: одни хотят больше обновлений и пересмотра существующих стандартов, другие считают идеальными учебные планы прошлых десятилетий. Угодить всем сложно. Нередко изменения вводятся из-за сильного общественного резонанса, интернет-петиций и давления определенных групп.
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В США в социальных сетях появилось движение, цель которого - убрать из школьной программы те классические произведения, которые с точки зрения современников носят неуважительный и дискриминационный характер.
Учитель средней школы Массачусетса удалил классическое произведение «Одиссея» из учебной программы своего класса. Решение было принято благодаря поддержке движения, возникшего в социальных сетях и отмеченного хэштегом #DisruptTexts. По мнению некоторых родителей, учителей и экспертов, определенные произведения, традиционно преподаваемые в школах, должны исчезнуть из учебного плана, поскольку они были написаны в исторические периоды, когда некоторые формы ненависти были нормой.
Движение предсказуемо разделило общество на два лагеря: одни приветствуют намерение вычистить все тексты, противоречащие современным ценностям и являющиеся дискриминационными, а другие утверждают, что запрет на чтение этих текстов не будет оказывать никакого другого эффекта, кроме как еще сильнее снизит грамотность новых поколений.
Лишать учеников возможности ознакомиться с классикой, глубина которой не имеет равных? Легко! Начало положено!
Учитель средней школы Массачусетса удалил классическое произведение «Одиссея» из учебной программы своего класса. Решение было принято благодаря поддержке движения, возникшего в социальных сетях и отмеченного хэштегом #DisruptTexts. По мнению некоторых родителей, учителей и экспертов, определенные произведения, традиционно преподаваемые в школах, должны исчезнуть из учебного плана, поскольку они были написаны в исторические периоды, когда некоторые формы ненависти были нормой.
Движение предсказуемо разделило общество на два лагеря: одни приветствуют намерение вычистить все тексты, противоречащие современным ценностям и являющиеся дискриминационными, а другие утверждают, что запрет на чтение этих текстов не будет оказывать никакого другого эффекта, кроме как еще сильнее снизит грамотность новых поколений.
Лишать учеников возможности ознакомиться с классикой, глубина которой не имеет равных? Легко! Начало положено!
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У учителей и у школ достаточно большие права по выбору программы, никто сверху школам ничего не указывает. Вот и результат. Но если образовнаие в школе плохое, если ученики плохо поступают - люди ме будут ехать в город с этой школой, цена домов упадет, и это ударит по карману жителей. Так что город всеми силами старается следить чтобы школа была на хорошем уровне, так что руководители школы назначаются городом и отвечают ему. В городах с отличными школами цена домов значительно выше - при всех прочих равных. Я город для жизни выбирал в первую очередь исходя из школы. А так в МА школы - одни из самых лучших в стране, хотя встречаются и плохие.
И если американскому 8-класснику эта тематика "еще не по возрасту", то, наверное, в консерватории что-то менять надо.
А сейчас, негры-рабы - не комильфо.
"Рубище сбросив поспешно с себя, Одиссей хитроумный
Прянул, держа свой колчан со стрелами и лук, на высокий
Двери порог; из колчана он острые высыпал стрелы".
Наши предки наизусть на древнегреческом учили :)
Пойду полистаю в переводе Жуковского. Не силен в древнегреческом :)
И?
Одна известная радиоведущая высказалась в поддержку Буша, отмечая, что гомосексуальность является извращением: «Так сказано в Библии, в третьей книге Моисея, Левит, глава 18».
Несколько дней спустя эта радиоредакция получила открытое письмо одного из радиослушателей:
«Благодарю вас за вашу заботу об обучении людей Закону Божьему. Я многому научился, слушая вашу программу, и я всегда делюсь полученными знаниями с окружающими меня людьми. Но у меня все еще остались некоторые вопросы по поводу нескольких библейских законов и мне нужна ваша помощь, чтобы правильно их истолковать.
Например, я хотел бы продать дочь в рабство, как это указано в Исходе, глава 21, стих 7. По вашему мнению, какую цену я могу за нее запросить?
В той же книге Левит, глава 25, стих 44, сказано, что если я хочу иметь рабов, то должен купить их у соседних народов. Мой друг утверждает, что это относится только к мексиканцам, но никак не к канадцам. Не могли бы вы разъяснить мне этот стих? Почему я не могу иметь канадских рабов?
Я знаю также, что не должен прикасаться ни к какой женщине, если у нее идет менструация, как сказано в книге Левит, глава 18, стих 19. Как мне узнать, идет ли у нее менструация? Я пробовал несколько раз спросить об этом напрямую у моих знакомых, но они почему-то все обижались.
У меня есть сосед, который продолжает работать по субботам. Исход, глава 35, стих 2, ясно говорит, что такой человек должен быть предан смерти. Обязан ли я убить его собственноручно? Не могли бы вы избавить меня от этой щекотливой обязанности? Да, также: Левит, глава 21, стих 18, говорит, что нельзя приближаться к святилищу тому, у кого проблемы со зрением. Я же пользуюсь очками при чтении. Мое зрение должно быть обязательно стопроцентным? Можно ли занизить несколько это требование?
Последний вопрос. Мой дядя совсем не уважает то, что сказано в Левите, главе 19, стих 19, высаживая на своем дворе два разных вида семян. Так же и его жена, которая одевается в одежды из разнородных нитей, а именно, из хлопка и нейлона. А еще случается дяде моему злословить. Так скажите, должны ли мы выполнить всю эту достаточно трудоемкую процедуру целиком, а именно собрать всех жителей нашего городка и закидать камнями дядю с тетей, как это cказано в Левите, главе 24, стих 14?
Может, мы просто могли бы сжечь их живьем в тихом семейном кругу (Левит, главе 20, стих 14)? Жду с нетерпением вашего ответа. Еще раз спасибо, что напомнили нам, что слово божие вечно и неизменно. Только так и не иначе».