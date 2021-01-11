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Сообщество Жизнь в США 557 постов • 199 подписчиков подписаться
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Не выдержала: женщина избила мать детей, которые изводили её в самолёте

Не выдержала: женщина избила мать детей, которые изводили её в самолёте (4 фото)

Автор:
11 января 2021 15:37
Сообщество : Жизнь в США
Метки: дети   драка   конфликт   кресло   негритянка   портленд   самолёт   сша   
3730
4
В Портленде (штат Орегон) на борту самолета авиакомпании Spirit Airlines произошёл конфликт между двумя женщинами из-за невоспитанных детей.
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Метки: дети   драка   конфликт   кресло   негритянка   портленд   самолёт   сша   
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27  комментариев
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461
13 2 часа назад
В наше время это единственная нормальная тактика, чтобы усмирить недоразвитых детишек. Только я на её месте не бил бы, а ругал бы тупую мамашу.
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3k
Bhaal 5 минут назад
Все правильно сделала. Несколько раз попадал в самолёте на мамаш с грудными детьми, которым преспичило лететь. Думал посплю пару часов. Куй там. Весь полет, эти личинки, орали.
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42k
Alex Ivanov 10 минут назад
На пятом часу полёта, мужичек выразил претензии мамашке))) А на шестом отправил мамашку в нирвану))) Терпение офигеное)
На пятом часу полёта, мужичек выразил претензии мамашке))) А на шестом отправил мамашку в нирвану))) Терпение офигеное)
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1k
старый абрикос 50 минут назад
Не выдержала: женщина избила мать детей, которые изводили её в самолёте
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1k
zenon 55 минут назад
Теперь самолёт без этой литры не долетит.
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61k
Максим Час назад
гребаные расисты.. ничего вы ещё на коленях будете перед Гангреной стоять.
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2k
portroy Максим 36 минут назад
Да нет, там судя по имени "пострадавшая" сама из Мексики или Эквадора. Так что обычный бытовой конфликт -никакого расизма...
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−16
Племянник Путина Час назад
странно что латиносы не знают, что обезьянок дразнить опасно
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1k
Anatoly Shestakov Племянник Путина Минуту назад
А я считаю, что негритянка как раз нормальная. Немного погорячилась. Ей на пути попалась латинская обезьянка с выводком.
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1k
max Час назад
Не выдержала: женщина избила мать детей, которые изводили её в самолёте
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11k
Денис 2 часа назад
У негритянки нет доказательств, что её первую ударили?
Это значит, что она первая ударила в общем-то.

но, надеюсь, что хоть чему-то эту мамашу и её детишек этот случай научит :)
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7k
kaboza 2 часа назад
, но в тему
Маршрутка. Мест нет. Сидит женщина, напротив нее мамаша с ребенком лет 3-х. Малыш болтает ногами и все время задевает женщину, сидящую напротив. Женщина терпела, терпела... Но ведь не железная она. Говорит: - Женщина, неужели я должна делать вашему ребенку замечание? Ответ: - Я никогда не ругаю своего ребенка, я ему все всегда разрешаю. Рядом с мамашей сидел парень и все это наблюдал. Тут как раз его остановка и нужно выходить. Парень вытаскивает жевачку изо рта, лепит ее мамаше на лоб и говорит: - А мне мама в детстве тоже все всегда разрешала
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2k
евгений 2 часа назад
А Натали белая или чёрная?
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61k
Максим евгений Час назад
желтая))
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22k
Dobry vojak Svejk евгений 54 минуты назад
Латиносы вообще не понять какого цвета, но не зелёные, это факт... )
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2k
александр 2 часа назад
вывод: либо будь терпилой, либо будешь виноват.
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1k
Anatoly Shestakov александр 6 секунд назад
Вас заминусили, но как же Вы правы....
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3k
Protivogaz 2 часа назад
Свободу Дайдрене Уокер-Уильямс, белять!
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40k
Соломей 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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37k
Нанук Паналык 2 часа назад
Инструкция лайкодрочера:
-Берем любую фотку...
-Придумываем какую нибудь херню и пишем ее снизу..
-Пост готов!
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21k
Vazari Нанук Паналык 2 часа назад
Тебе ли с твоим количеством постов и лайков, говорить о лайкодрочерстве? ))
Ниже пруф на историю с ютуба.
Ссылка youtu.be
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37k
Нанук Паналык Vazari 2 часа назад
Специально посчитал:
Моя "производительность - 3 поста в месяц.
Ирины николаевной - 67 постов в месяц.
Разница есть?
И что общего у этой песни,с этой историей?
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21k
Vazari Нанук Паналык Час назад
1.По мне, так разница небольшая.
2. Субтитрами внизу кадра идет эта новость с фокс ньюс.
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