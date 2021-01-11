Не выдержала: женщина избила мать детей, которые изводили её в самолёте

В Портленде (штат Орегон) на борту самолета авиакомпании Spirit Airlines произошёл конфликт между двумя женщинами из-за невоспитанных детей.
Началось всё с того, что 29-летняя Дайдрена Уокер-Уильямс несколько раз просила Натали Эрнандес, сидящую сзади, утихомирить своих детей (3 и 7 лет), которые постоянно били ногами по ее креслу.
Но либо мать не обратила внимание на просьбу, либо дети её не послушались, но, в конце концов, негритянка начала ругаться. Тогда Натали ударила её по плечу. В ответ на это африканская кровь Дайдрены вскипела, она вскочила со своего места и надавала лещей Натали при детях, бортпроводниках и других пассажирах.
Но либо мать не обратила внимание на просьбу, либо дети её не послушались, но, в конце концов, негритянка начала ругаться. Тогда Натали ударила её по плечу. В ответ на это африканская кровь Дайдрены вскипела, она вскочила со своего места и надавала лещей Натали при детях, бортпроводниках и других пассажирах.
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В результате у потерпевшей была разбита губа и вскочила шишка на голове. А буйную негритянку арестовали после посадки самолёта в Портленде, пишет портал Newsnation.
После опроса полицией, оказалось, что никто из пассажиров не видел, чтобы потерпевшая первая ударила по плечу темнокожую женщину. И теперь Дайдрене предъявлено обвинение в нападении и нарушении общественного порядка.
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Это значит, что она первая ударила в общем-то.
но, надеюсь, что хоть чему-то эту мамашу и её детишек этот случай научит :)
Маршрутка. Мест нет. Сидит женщина, напротив нее мамаша с ребенком лет 3-х. Малыш болтает ногами и все время задевает женщину, сидящую напротив. Женщина терпела, терпела... Но ведь не железная она. Говорит: - Женщина, неужели я должна делать вашему ребенку замечание? Ответ: - Я никогда не ругаю своего ребенка, я ему все всегда разрешаю. Рядом с мамашей сидел парень и все это наблюдал. Тут как раз его остановка и нужно выходить. Парень вытаскивает жевачку изо рта, лепит ее мамаше на лоб и говорит: - А мне мама в детстве тоже все всегда разрешала
-Берем любую фотку...
-Придумываем какую нибудь херню и пишем ее снизу..
-Пост готов!
Ниже пруф на историю с ютуба.
Моя "производительность - 3 поста в месяц.
Ирины николаевной - 67 постов в месяц.
Разница есть?
И что общего у этой песни,с этой историей?
2. Субтитрами внизу кадра идет эта новость с фокс ньюс.