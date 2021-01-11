Не выдержала: женщина избила мать детей, которые изводили её в самолёте

Началось всё с того, что 29-летняя Дайдрена Уокер-Уильямс несколько раз просила Натали Эрнандес, сидящую сзади, утихомирить своих детей (3 и 7 лет), которые постоянно били ногами по ее креслу.



Но либо мать не обратила внимание на просьбу, либо дети её не послушались, но, в конце концов, негритянка начала ругаться. Тогда Натали ударила её по плечу. В ответ на это африканская кровь Дайдрены вскипела, она вскочила со своего места и надавала лещей Натали при детях, бортпроводниках и других пассажирах.