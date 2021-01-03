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Один из богатейших китайцев залег на дно

Один из богатейших китайцев залег на дно (1 фото)

Автор:
03 января 2021 20:53
Метки: алибаба   китайцы   миллиардер   шанхай   
279
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Основатель Alibaba, один из богатейших граждан Китая Джек Ма более двух месяцев не появляется на публике. Миллиардер залег на дно после того, как в ходе своего выступления в Шанхае подверг критике китайские госбанки и экономические регуляторы, сравнив их с ломбардами, пишет Daily Mail.

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Метки: алибаба   китайцы   миллиардер   шанхай   
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26k
Fat Lynx Час назад
Да что тут гадать? Его вывезли в Северную Корею и кокнули из зенитки!
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33k
parallax 2 минуты назад
Ему-то с его миллиардами грех жаловаться на государство. При плохой для миллионеров политике страны, он бы такое богатство никогда бы не нажил.
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3
uuid 20 минут назад
ты хоть бы заголовок поменял - один в один копипаста с ленты. зачем эти копии здесь?
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5k
Divergent?!? 24 минуты назад
Джек Ма интересен не столько своими деньгами, раскаченными бизнесами, сколько философией и ораторскими способностями. Неординарная личность. Не хотелось бы, чтобы его национализировали или еще чего почище.
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2k
Vladimir Taranovich 39 минут назад
Ну, так дико выеживаться из-за того, что у тебя лярды. Типа, у китайского правительства не триллионы
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−204
Владимир 41 минуту назад
Джек Ма в совершенстве знает английский (с детства он к этому стремился)

в итоге на родине он не свой
а в англии ну если только в зоопарк

не деньги возьмут, но а так вон зоопарк ))) он и там не свой

это судьба всех олихархов и китаез и арабских и русских

вон табличка и в зоопарк
а элита тут своя в европах и америках )))
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36k
Вепс 45 минут назад
"Daily Mail отмечает", "сообщала газета Financial Times", "По данным The Wall Street Journal", "Как объясняет Bloomberg" - всё что нужно знать из поста =)))
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−204
Владимир 53 минуты назад
Юрий Владимир Полминуты назад Вован, сколько лет, сколько зим! Рад видеть

>> Владимир Полминуты назад Вован, сколько лет, сколько зим
>>! Рад видеть

привет... а ну как скажи какая у меня была авторка ранее!
(ну чтоб точно знать что ни ты ни я не ошиблись)
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−204
Владимир 59 минут назад
приходишь ты с такой заточкой к своим корешам узкоглазым (ну там все богатые буратины) и они вдруг начинают падать под стол со слезами на глазах от смеха

ну тут любой стушуется и уйдет в подполье
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288
Юрий Владимир 54 минуты назад
Вован, сколько лет, сколько зим! Рад видеть
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10k
Taximaxi Час назад
Скоро сушёные мощи Ма можно будет заказать на али-экспрессе. Доставка прямо из Китая под названием-деловая колбаса вяленая для лечений оборзевший алигархец.
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7k
Караганда Час назад
ну этот принцип не нов-он пользуется популярностью во всём мире.
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−204
Владимир Час назад
с такой заточкой я думаю он и в китае глубоко несчастлив )))
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−204
Владимир Час назад
все китаезы на самом деле мечтают стать белыми
и этот не исключение
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