Водитель удивился странному пассажиру, оплатившему проезд телефоном

В сети появилось видео с камеры наблюдения в китайском автобусе. Пожилой китаец зашёл в транспорт и не понял, что нужно сделать дальше.
Водитель подумал, что у дедушки нет наличности, и подсказал, что можно расплатиться с помощью телефона. А дедушка понял это дословно и бросил в отсек для денег свой смартфон.
Водитель очень удивился и ему пришлось довезти дедушку до конечной, где можно было открыть короб для денег и отдать пожилому человеку телефон.
Сам же дедушка рассказал, что первый раз в жизни приехал в большой город из своей деревни и просто не сообразил, как нужно оплатить проезд, потому что в его населённом пункте нет общественного транспорта.
Сам же дедушка рассказал, что первый раз в жизни приехал в большой город из своей деревни и просто не сообразил, как нужно оплатить проезд, потому что в его населённом пункте нет общественного транспорта.
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