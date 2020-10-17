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Водитель удивился странному пассажиру, оплатившему проезд телефоном

Водитель удивился странному пассажиру, оплатившему проезд телефоном (2 фото + 1 видео)

Автор:
17 октября 2020 10:04
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: автобус   дедушка   китаец   китай   оплата проезда   телефон   
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В сети появилось видео с камеры наблюдения в китайском автобусе. Пожилой китаец зашёл в транспорт и не понял, что нужно сделать дальше.

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Метки: автобус   дедушка   китаец   китай   оплата проезда   телефон   
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4  комментария
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−18
Вася с ложкой Полчаса назад
Видно даже в Китае считают что Xiaomi не стоит дороже билета на автобус .
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−5
Князь Курбский 52 минуты назад
Пора браться за оружие и начинать партизанскую войну против власти вора и жулика Путина. Это - работает И с Китаем об эгиде договариваться Хозяев убивать надо. Вместе с семьями. И их холуев. Включая и нацгвардию. Поступил в росгвардию? Это все равно что пошел к Дирлевангеру Убить вместе с семьёй и детьми. Как партизаны карателей в ВОВ уничтожали. С детьми. Хозяев убивать надо. Вместе с семьями. И их хо луев. Включая и нацгвардию. Поступил в росгвардию? Это все равно что пошел к Дирлевангеру Убить вместе с семьёй и детьми. Как партизаны карателей в ВОВ уничтожали. С детьми. Источник:Призываю хабаровчан подумать об отделении от России И убивать приехавших силовиков. Вообще пора начать убивать полицаев и гестаповцев. И их детей. Как это делали партизаны ВОВ. По всей РоссииКнязь Курбский Полчаса назад Именем героя Жлобицкого назовут улицу на которой раньше стояло здание ФСБ в Архангельске Убивайте гестаповцев! Я поддерживаю и одобряю акт самопожертвования Так держать! И жертв надо побольше, среди гестаповцев, разумеется Убивайте силовиков и их детей! Данные и я тоже выложил. Адреса школы фото номера машин данные родственников где они будут прятать своих выпердышей Пора кому-то начинать Источник:

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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−10
Князь Курбский Час назад
Пора браться за оружие и начинать партизанскую войну против власти вора и жулика Путина. Это - работает И с Китаем об эгиде договариваться Хозяев убивать надо. Вместе с семьями. И их холуев. Включая и нацгвардию. Поступил в росгвардию? Это все равно что пошел к Дирлевангеру Убить вместе с семьёй и детьми. Как партизаны карателей в ВОВ уничтожали. С детьми. Хозяев убивать надо. Вместе с семьями. И их холуев. Включая и нацгвардию. Поступил в росгвардию? Это все равно что пошел к Дирлевангеру Убить вместе с семьёй и детьми. Как партизаны карателей в ВОВ уничтожали. С детьми. Источник:Призываю хабаровчан подумать об отделении от России И убивать приехавших силовиков. Вообще пора начать убивать полицаев и гестаповцев. И их детей. Как это делали партизаны ВОВ. По всей РоссииКнязь Курбский Полчаса назад Именем героя Жлобицкого назовут улицу на которой раньше стояло здание ФСБ в Архангельске Убивайте гестаповцев! Я поддерживаю и одобряю акт самопожертвования Так держать! И жертв надо побольше, среди гестаповцев, разумеется Убивайте силовиков и их детей! Данные и я тоже выложил. Адреса школы фото номера машин данные родственников где они будут прятать своих выпердышей Пора кому-то начинать Источник:

Источник:
Политическая солянка. Часть 268
Политическая солянка. Часть 268Теперь солянка находится под модерацией пользователей, избранных в ходе голосования.

267 ЧАСТЬ ТУТ
Все ваши посты про Майдан, Украину и другую политику теперь будут попадать на АНТИФИШКИ!...
© Fishki.net
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11k
Yasen_Perec Час назад
Дедушке пофигу, он ещё наворует.
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