Водитель удивился странному пассажиру, оплатившему проезд телефоном

Водитель очень удивился и ему пришлось довезти дедушку до конечной, где можно было открыть короб для денег и отдать пожилому человеку телефон.



Сам же дедушка рассказал, что первый раз в жизни приехал в большой город из своей деревни и просто не сообразил, как нужно оплатить проезд, потому что в его населённом пункте нет общественного транспорта.