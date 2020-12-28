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Полицейский сыграл с любовницей в русскую рулетку и погиб

Полицейский сыграл с любовницей в русскую рулетку и погиб (1 фото)

Автор:
28 декабря 2020 10:07
Сообщество : Жить в России
Метки: любовницы   подполковник   полицейский   русская рулетка   
1329
1
В общежитии подмосковного города Мытищи обнаружили тело подполковника полиции с пулевым ранением головы.

Источник:

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Метки: любовницы   подполковник   полицейский   русская рулетка   
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45  комментариев
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26k
Fat Lynx 2 часа назад
Панты до добра не доводят... и погон не видят.
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7k
spamdetector Минуту назад
Шутки про русскую рулетку из макарова или ТТ уже были?
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3k
Rubiroid_47 10 минут назад
Проиграл...
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1k
Herr Mannelig 12 минут назад
Как он с такими закидонами до такого возраста дожил? Или ему до этого оружия не давали?
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7k
kaboza 14 минут назад
поздно естественный отбор сработал....
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41k
zloykoyot Полчаса назад
Насмотрелся Полицейского с Рублёвки. Назвал бы кто он по умственному развитию, но о мёртвых либо хорошо, либо ничего.
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2k
KL11 zloykoyot 13 минут назад
кроме правды
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41k
zloykoyot KL11 7 минут назад
Тогда правда - он дебил и имбецил.
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57k
Опиум для народа Полчаса назад
Бог шельму метит и да,не погиб-сдох.Как и положено идиотам.
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−10
PUIXUI Полчаса назад
умер максим да и хрен с ним
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94
Михаил 39 минут назад
А в госучереждениях будут проводить такие новогодние конкурсы?
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1k
Влад Чернов 44 минуты назад
новогодний джек пот сорвал
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1k
German 58 минут назад
Действительно хорошая новость - выиграл в рулетку...
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2k
Ям Час назад
деменТция
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25k
Acu900 Час назад
Ну что делать если до 50-и лет дожил а времени подумать что так делать не стоит не было? Ну хоть сейчас нашел время пораскинуть своими мозгами и четко решить что это было в последний раз...
И я зуб даю, что играть в "русскую рулетку" он больше никогда не будет...
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38k
Александр Час назад
С пистолетом в русскую рулетку? Красава просто )
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5k
Владимир Александр 48 минут назад
Просто для журналистов пистолет и револьвер одно и то же, как корабли и суда.
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150k
Alf Александр 40 минут назад
А чему тут удивляться? К примеру пистолет в неисправном состоянии, вот и лотерея: даст осечку или нет?!
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57k
Опиум для народа Александр Полчаса назад
Да можно. Просто заряжашь в обойму холостые-боевые по очереди,а потом трясешь её,перемешивая. Вставляешь и можно играть.
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2k
KL11 Опиум для народа 13 минут назад
холостым в висок попробуй.
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20k
Батончик с маком 2 часа назад
пуля в башке это значит что он выиграл или проиграл?
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1k
Роман Батончик с маком Час назад
Взял главный приз.
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3k
Едондер пуп Батончик с маком Час назад
Ничья. Теперь никто никому ничего не должен.
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7k
Шурум-бурум 2 часа назад
было вот так, если чО...
было вот так, если чО...
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17k
Andrey 2 часа назад
Вот если честно, то ни фига не понял.
1. Его тело нашли, или он все таки умер в больнице?
2. Как он мог умереть, если мозги не задеты?
Сплошные вопросы. Подача новости на высоте.
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79k
Taras Kozalupko Andrey 2 часа назад
тело нашли в больнице
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12k
seller-k Andrey Час назад
Попасть в мозг ему было непросто.
Попасть в мозг ему было непросто.
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19k
Слепой Пью Andrey 44 минуты назад
Ежели позанудствовать - височные кости черепа очень тонкие, травмат в упор пробьет.
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150k
Alf Andrey 38 минут назад
А потом говорит: "учиться, учиться и ещё раз учиться" и опять умер. (Г.Хазанов)
А потом говорит: "учиться, учиться и ещё раз учиться" и опять умер. (Г.Хазанов)
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9k
Алексей 2 часа назад
История достойна финала сериала Полицейский с Рублевки
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5k
JACKAL 2 часа назад
Довыепывался РЕМБА-крутой ЁКЕР перед бабцой))))))))))))))
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11k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Как говорит один мой знакомый: "Жизнь без понтов - беспонтовая жизнь!"
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19k
Добрый Алабай 2 часа назад
Почему им оружие доверяют?
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