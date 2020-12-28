Полицейский сыграл с любовницей в русскую рулетку и погиб

В общежитии подмосковного города Мытищи обнаружили тело подполковника полиции с пулевым ранением головы.
50-летний офицер проводил вечер со своей любовницей и, выпив, стал демонстрировать ей, как владеет оружием. По словам женщины, подполковник собирал и разбирал травматический пистолет, а затем предложил сыграть в русскую рулетку, после чего раздался выстрел. Женщина вызвала скорую. С ранением головы мужчину доставили в больницу, где он скончался. Свидетельницу случившегося ждет официальный допрос. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
https://lenta.ru/news/2020/12/25/badgame/
https://lenta.ru/news/2020/12/25/badgame/
Источник:
Ссылки по теме:
- Мужчина предстал перед судом за то, что назвал любовницу именем жены
- Ради молодой любовницы Юрий Гальцев изменился до неузнаваемости
- Король Таиланда выпустил из тюрьмы свою официальную любовницу
- Нет, дорогая, это я вам соболезную
- Любвеобильный москвич, сбегающий от разъярённого мужа, попал на видео
54
Понравилось54
Новости партнёров
Загрузка...
Но, понты - мн. ч. от понт гонор, претенциозное поведение; стремление покрасоваться, произвести сильное впечатление на кого-либо.
И я зуб даю, что играть в "русскую рулетку" он больше никогда не будет...
1. Его тело нашли, или он все таки умер в больнице?
2. Как он мог умереть, если мозги не задеты?
Сплошные вопросы. Подача новости на высоте.