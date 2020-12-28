Полицейский сыграл с любовницей в русскую рулетку и погиб

50-летний офицер проводил вечер со своей любовницей и, выпив, стал демонстрировать ей, как владеет оружием. По словам женщины, подполковник собирал и разбирал травматический пистолет, а затем предложил сыграть в русскую рулетку, после чего раздался выстрел. Женщина вызвала скорую. С ранением головы мужчину доставили в больницу, где он скончался. Свидетельницу случившегося ждет официальный допрос. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

https://lenta.ru/news/2020/12/25/badgame/