В Питере при странных обстоятельствах погиб биолог, работавший над вакциной от COVID-19 в Шотландии

Тело биолога мирового уровня с ножевыми ранениями нашли под окнами на Замшиной улице в Северной столице.
45-летний Александр Каганский много лет работал в университетах в Петербурге, Вашингтоне и Эдинбурге. Он занимался поисками лекарства от рака и плотно общался со светилами мировой науки: например, со своим коллегой по шотландскому университету, профессором физики Питером Хиггсом — нобелевским лауреатом, предсказавшим тот самый бозон Хиггса.
Александр прилетел в Петербург навестить могилы умерших родителей и остановился у своего одноклассника по престижной 566-й школе, медиаменеджера Игоря Иванова.
Ночью погибшего Каганского нашли лежащим на асфальте: он умер от падения, на теле — следы от ножа. Предварительно, перед этим у приятелей случилась потасовка, после которой Иванов выбросил учёного с балкона. Игорь всё отрицает: говорит, Каганский совершил суицид.
Александр прилетел в Петербург навестить могилы умерших родителей и остановился у своего одноклассника по престижной 566-й школе, медиаменеджера Игоря Иванова.
Ночью погибшего Каганского нашли лежащим на асфальте: он умер от падения, на теле — следы от ножа. Предварительно, перед этим у приятелей случилась потасовка, после которой Иванов выбросил учёного с балкона. Игорь всё отрицает: говорит, Каганский совершил суицид.
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Метки: загадка коронавирус криминал убийство
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Да прыгать не хотел
Беглобот!
https://old.fishki.net/3483058-toksichnyj-abz-1-stroit-iz-sebja-jekologichnoe-predprijatie.htmlhttps://old.fishki.net/3483058-toksichnyj-abz-1-stroit-iz-sebja-jekologichnoe-predprijatie.html
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Каким боком к этой бытовухе то, что он работал "над вакциной от COVID-19 в Шотландии"?
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