В Питере при странных обстоятельствах погиб биолог, работавший над вакциной от COVID-19 в Шотландии

45-летний Александр Каганский много лет работал в университетах в Петербурге, Вашингтоне и Эдинбурге. Он занимался поисками лекарства от рака и плотно общался со светилами мировой науки: например, со своим коллегой по шотландскому университету, профессором физики Питером Хиггсом — нобелевским лауреатом, предсказавшим тот самый бозон Хиггса.



Александр прилетел в Петербург навестить могилы умерших родителей и остановился у своего одноклассника по престижной 566-й школе, медиаменеджера Игоря Иванова.



Ночью погибшего Каганского нашли лежащим на асфальте: он умер от падения, на теле — следы от ножа. Предварительно, перед этим у приятелей случилась потасовка, после которой Иванов выбросил учёного с балкона. Игорь всё отрицает: говорит, Каганский совершил суицид.