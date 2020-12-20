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В Питере при странных обстоятельствах погиб биолог, работавший над вакциной от COVID-19 в Шотландии

В Питере при странных обстоятельствах погиб биолог, работавший над вакциной от COVID-19 в Шотландии (1 фото)

Автор:
20 декабря 2020 17:10
Метки: загадка   коронавирус   криминал   убийство   
850
1
Тело биолога мирового уровня с ножевыми ранениями нашли под окнами на Замшиной улице в Северной столице.

Источник:

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Метки: загадка   коронавирус   криминал   убийство   
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69k
Dixi_Mole 2 часа назад
Это он напрасно в Питер поехал... Ладно хоть не расчленили...
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381
Алексей 2 минуты назад
Новичок рафаелкой не занюхнул, вот плохо и стало.
Новичок рафаелкой не занюхнул, вот плохо и стало.
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−127
Vovka Полчаса назад
да к гадалке не ходите
его евойная баба питерская расчленила!
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6k
Matthew Hopkins 56 минут назад
Грустно-то как, превратили Питер черт знает во что
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16
☣️Месть печенегов☣️ Час назад
А почему 12 ножевых?

Да прыгать не хотел
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−127
Vovka Час назад
так в Питере или в Шотландии?
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213
АнтиБеглобот 2 часа назад
Ахтунг!!!
Беглобот!
https://old.fishki.net/3483058-toksichnyj-abz-1-stroit-iz-sebja-jekologichnoe-predprijatie.htmlhttps://old.fishki.net/3483058-toksichnyj-abz-1-stroit-iz-sebja-jekologichnoe-predprijatie.html
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129
Ellsiv Автор поста АнтиБеглобот Час назад
И где тут Беглов, я не пойму? Если у вас шизофрения это, конечно, еще не значит, что за вами не следят, да. Но и адекватность-то нужно иметь какую-то. И на вашем месте экологические проблемы страны тоже поизучал бы...
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213
АнтиБеглобот Ellsiv 44 минуты назад
Затрахали своими местечковыми проблемами делать из фишек помойку. Пиши в "фонтанку", в прокуратуру, в Смольный. А сюда своё питерское дерьмо нефиг тащить. Здесь на ваши проблемы всем накакать. Вот настолько:
Затрахали своими местечковыми проблемами делать из фишек помойку. Пиши в "фонтанку", в прокуратуру, в Смольный. А сюда своё питерское дерьмо нефиг тащить. Здесь на ваши проблемы всем накакать. Вот настолько:
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5k
Дельфин Красивый 2 часа назад
ещё одна жертва ковида
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16
☣️Месть печенегов☣️ Дельфин Красивый Час назад
Скорее импортной вакцины. Вот разрабатывал бы спутник V, не надо было бы и с балкона прыгать
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7k
Шурум-бурум 2 часа назад
иванов выкинул из окна каганского... что-то есть в этих словах
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7k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
"Предварительно, перед этим у приятелей случилась потасовка, после которой Иванов выбросил учёного с балкона."
================
Каким боком к этой бытовухе то, что он работал "над вакциной от COVID-19 в Шотландии"?
Король заголовка, блэт...
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32k
parallax Агент Безопасной Национальности Час назад
Ссора вызвавшая смерть учёного, произошла на почве разногласий приятелей по поводу заразности Covid19. ))
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3k
Едондер пуп parallax 43 минуты назад
Я думаю, просто до бозона Хиггса дошли.
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