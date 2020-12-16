Земляне смогут увидеть редчайшее астрологическое явление, которого не было со времен Средневековья

Земляне смогут увидеть редчайшее астрономическое явление 21 декабря.
Сразу после захода солнца мы с вами сможем наблюдать, как между Юпитером и Сатурном произойдет максимальное сближение. Они будут выглядеть, как яркая-яркая двойная планета: расстояние промежутка составит около одной пятой диаметра полной Луны.
Астрономы уверяют, что явление смогут увидеть жители всех уголков Земли, но есть свои нюансы. Например, на экваторе сближение планет будет просматриваться лучше всего, а северянам придется устремить в небо все свое внимание, ибо явление довольно быстро опустится за горизонт.
Насчёт уникальности события никто не поспорит, ведь последний раз сближение планет происходило в далеком Средневековье - 4 марта 1226 года.
Астрономы уверяют, что явление смогут увидеть жители всех уголков Земли, но есть свои нюансы. Например, на экваторе сближение планет будет просматриваться лучше всего, а северянам придется устремить в небо все свое внимание, ибо явление довольно быстро опустится за горизонт.
Насчёт уникальности события никто не поспорит, ведь последний раз сближение планет происходило в далеком Средневековье - 4 марта 1226 года.
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Метки: земля планеты редкое явление
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ЕЛЕНА !!!!!!!!!!!!!!!!!
ВОЗМОЖНО, ЯВЛЕНИЕ АСТРОНОМИЧЕСКОЕ ???????????????????????????????????
Разогнал до 40 крат.
Но, с.ука, облачность!!!
Недавно, в редкий момент просвета, прекрасно видел эти планеты.
Они, действительно, сближаются.
И - очень низко над горизонтом.
Городская засветка оптимизма не добавляет...
Да и вообще, они видны невооруженным глазом в ясную погоду.
Ох уж это поколение ЕГЭ...
Хорошо хоть что знают, что Юпитер и Сатурн это планеты...
Звучит как-то странно...
http://meteoweb.ru/astro/skaymaps1.phphttp://meteoweb.ru/astro/skaymaps1.php