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Земляне смогут увидеть редчайшее астрологическое явление, которого не было со времен Средневековья

Земляне смогут увидеть редчайшее астрологическое явление, которого не было со времен Средневековья (1 фото)

Автор:
16 декабря 2020 20:33
Сообщество : Наука
Метки: земля   планеты   редкое явление   
2615
1
Земляне смогут увидеть редчайшее астрономическое явление 21 декабря.

Источник:

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Метки: земля   планеты   редкое явление   
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20  комментариев
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72k
Броненосец Потелкам 4 часа назад
Земляне смогут увидеть редчайшее астрологическое явление, которого не было со времен Средневековья (1 фото)

ЕЛЕНА !!!!!!!!!!!!!!!!!
ВОЗМОЖНО, ЯВЛЕНИЕ АСТРОНОМИЧЕСКОЕ ???????????????????????????????????
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308
D. K 8 минут назад
Для людей без телескопа.
Для людей без телескопа.
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14k
Ego sum qui sum 55 минут назад
Земляне смогут увидеть редчайшее астрологическое явление, которого не было со времен Средневековья
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29k
Азат Баширов 59 минут назад
Как бы, кто что нибудь не учудил под эту дату
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3k
rutt Час назад
Сбиваются в кучку, а то не понятно что там с 3ей происходит, чуть позже Марс подтянется и думать будут.
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10k
Sherion 2 часа назад
Очень интересно! Будем посмотреть.
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3k
Нечаинка 2 часа назад

Земляне смогут увидеть редчайшее астрологическое явление, которого не было со времен Средневековья
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21k
turyst 2 часа назад
Земляне смогут увидеть редчайшее астрологическое явление, которого не было со времен Средневековья
Земляне смогут увидеть редчайшее астрологическое явление, которого не было со времен Средневековья
Земляне смогут увидеть редчайшее астрологическое явление, которого не было со времен Средневековья
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1M
Беспощадный критик 3 часа назад
Вифлиемская звезда!
Вифлиемская звезда!
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13k
Мария Коненкова 3 часа назад
Меня одну смутило,что ТС астрономическое явление называет "астрологическим"?
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3k
Шура ОсЕчкин 3 часа назад
Специально купил для наблюдения подзорную трубу 20 кратную.
Разогнал до 40 крат.
Но, с.ука, облачность!!!
Недавно, в редкий момент просвета, прекрасно видел эти планеты.
Они, действительно, сближаются.
И - очень низко над горизонтом.
Городская засветка оптимизма не добавляет...
Да и вообще, они видны невооруженным глазом в ясную погоду.
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20k
Юрьевич 4 часа назад
"астрологическое явление"?
Ох уж это поколение ЕГЭ...
Хорошо хоть что знают, что Юпитер и Сатурн это планеты...
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18k
Слепой Пью Юрьевич 3 часа назад
Так уже в дибилизоре вчера вещали, шо ажно сама Ванга наванговала, что произойдет хрен знат что при сближении планет! Связали с датой, в которой четыре двойки, 21.12.2020. Астрологи ********************, не матерных слов нет. Опять Земля налетит на небесную ось, сцука! Это мне мать позвонила, рассказала. Но ей простительно, 84 года. Так ведь и молодые дуры поверят. Зла не хватает. Правильно я дибилизатор лет девять назад выкинул нах.
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21k
turyst Слепой Пью 2 часа назад
Слепой Пью смотрел в выкинутый телевизор.

Звучит как-то странно...
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2k
Мефодий turyst Час назад
Там не нужны глаза,чтобы видеть...
Там не нужны глаза,чтобы видеть...
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7k
kaboza 4 часа назад
Ща землянам делать nex как пялится в небеса, перемещаются и х с ними, когда земляне смогут увидеть редчайшее явление под названием АДЕКВАТНОСТЬ?
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2k
Allmaster 4 часа назад
В какую сторону смотреть? Где заказать разгон облаков, которые ска, обязательно будут маячить именно в той части небосклона!
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3k
Шура ОсЕчкин Allmaster 4 часа назад
http://www.astronet.ru/db/map/?maglim=5.0&colstars=1&planets=1&dgrids=0&dcbnd=0&dcfig=1&dcnam=1&dmway=1&mode=0&mode_glob=1&lang=ru&UT=20:43:26&DATE=14/12/2020&siteid=103&xsize=1600&go=Go!&direction=1&theme=0&chosen_consthttp://www.astronet.ru/db/map/?maglim=5.0&colstars=1&planets=1&dgrids=0&dcbnd=0&dcfig=1&dcnam=1&dmway=1&mode=0&mode_glob=1&lang=ru&UT=20:43:26&DATE=14/12/2020&siteid=103&xsize=1600&go=Go!&direction=1&theme=0&chosen_const=
http://meteoweb.ru/astro/skaymaps1.phphttp://meteoweb.ru/astro/skaymaps1.php
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15k
Anna 4 часа назад
дайте уже этому году закончиться
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