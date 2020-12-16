Земляне смогут увидеть редчайшее астрологическое явление, которого не было со времен Средневековья

Сразу после захода солнца мы с вами сможем наблюдать, как между Юпитером и Сатурном произойдет максимальное сближение. Они будут выглядеть, как яркая-яркая двойная планета: расстояние промежутка составит около одной пятой диаметра полной Луны.



Астрономы уверяют, что явление смогут увидеть жители всех уголков Земли, но есть свои нюансы. Например, на экваторе сближение планет будет просматриваться лучше всего, а северянам придется устремить в небо все свое внимание, ибо явление довольно быстро опустится за горизонт.



Насчёт уникальности события никто не поспорит, ведь последний раз сближение планет происходило в далеком Средневековье - 4 марта 1226 года.