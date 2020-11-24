13 любопытных сайтов для залипания

Изучаем созвездия, химию, рисуем, угадываем, слушаем природу - короче говоря, прокрастинируем с пользой.
Чтобы попасть на сайты, о которых рассказывается в посте, щёлкните на выделенные синим заголовки каждого блока.
1. Слушаем звуки дикой природы
Вы слыхали, как поют сороки в Австралии или как шумят индийские леса? А как сопят медведи на Камчатке? Теперь у вас есть возможность всё это услышать, не выходя из дома.
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2. Изучаем карту звёздного неба
Укажите в левом нижнем углу город и смотрите, какое над ним сегодня звёздное небо.
3. Смотрим видео с дронов
На этой карте собраны видеозаписи, сделанные квадрокоптерами.
4. Подбираем цветовую палитру
Достаточно нажать на пробел, чтобы сайт подобрал вам хорошо сочетающиеся друг с другом цвета.
5. Изучаем химию
Прекрасная интерактивная таблица Менделеева.
6. Считаем дни
Укажите дату рождения и узнайте, сколько дней вы живёте на этом свете.
7. Узнаём время
Очень удобный сайт, показывающий время в разных часовых поясах.
8. Угадываем количество запросов
Что чаще всего вбивают в гугле пользователи - "Элтон Джон" или "врачи", "Джеки Чан" или "подтяжка лица"? Сайт на английском, но вы можете выбрать автоматический перевод страницы.
9. Рисуем буквами
В окошке справа вводите текст, выбирайте цвет и размер шрифта и рисуйте.
10. Наблюдаем за действием гравитации
Ставьте точки притяжения и смотрите, как поведут себя хаотично движущиеся частицы. Если поставить галочку рядом с Interference, то точки притяжения будут притягиваться друг к другу.
11. Следим за погодой
Здесь можно не только посмотреть температуру и погоду в разных частях планеты, но и узнать, какая погода была в прошлом - внизу есть кнопка "машина времени" (time machine).
12. Изучаем эволюцию челоека
Сайт позволяет "прокрутить" 10 млн лет эволюции человека и 1 млрд лет жизни на Земле.
13. Смотрим на Землю
Как выглядела наша планета миллионы лет назад. Справа вверху можно выбрать, как выглядела Земля во время появления первых водорослей, динозавров и т.д.
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