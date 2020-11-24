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13 любопытных сайтов для залипания

13 любопытных сайтов для залипания (14 фото)

Автор:
24 ноября 2020 20:22
Сообщество : Во что залипнуть на выходных
Метки: гугл   земля   интернет   карта   квадрокоптер   космос   сайты   эволюция   
2693
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Изучаем созвездия, химию, рисуем, угадываем, слушаем природу - короче говоря, прокрастинируем с пользой.
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Метки: гугл   земля   интернет   карта   квадрокоптер   космос   сайты   эволюция   
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Дядюшка Шнеур 36 минут назад
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в копилку "убивателей вечеров".
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Михаил Мосягин

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