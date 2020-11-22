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Как эстонские генералы пилят государственный бюджет

Как эстонские генералы пилят государственный бюджет (1 фото)

Автор:
22 ноября 2020 14:28
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: вооружение   прибалтика   эстония   
508
1
Государственный контроль Эстонии выявил нарушения ведения оборонных закупок, которыми занимается эстонское министерство обороны. Предположительно, как минимум в половине случаев наблюдаются предпосылки к мошенничеству и растрате государственного бюджета.

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Метки: вооружение   прибалтика   эстония   
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470
LinkLine 2 часа назад
а тебе афтар не пох.ую как они свой бюджет пилят?
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1k
Бубырь донской 9 минут назад
"Эстонские генералы пилят..." Какие генералы? Там меньше 1,5 млн населения. Министр обороны должен быть капитаном или майором. Даже Каддафи был всего лишь полковником.
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27k
LEPA 55 минут назад
Прочитал и сразу полегчало и отлегло от сердца!

Прочитал и сразу полегчало и отлегло от сердца!
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1k
Acid Snake Час назад
Да всем насрать! Эстонская армия, вы шутите!? Там три уазика старых, лодка резиновая и три берданки. Эти ушлепки на войну все равно опоздают
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2k
Outcast 2 часа назад
Эстонцы реально верят что 1.5 эстонца и немецкая овчарка на списанном хаммере работающем на бензине из российской нефти от чего то могут защитить?
Эстонцы реально верят что 1.5 эстонца и немецкая овчарка на списанном хаммере работающем на бензине из российской нефти от чего то могут защитить?
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324
Безумный Макс 2 часа назад
Как эстонские генералы пилят государственный бюджет
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10k
Taximaxi 2 часа назад
Не ассстанавливайтессь.
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32k
Элек Мек 2 часа назад
Как эстонские генералы пилят государственный бюджет
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11k
Михаил Карпов 2 часа назад
Как эстонские генералы пилят государственный бюджет
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10k
Яромиръ Михаил Карпов Час назад
....вот распил: F-35 (и он ещё сырой), aircraft carrier Gerald Ford - 11 лет недостроя, в эксплуатацию не сдан, три штуки destroyer Zamvol стоят у стенки, годятся разве, что в береговую охрану.
Учмсь пилить сынок
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2k
Outcast Яромиръ 44 минуты назад
Мы опережаем. У них они хотя бы в металле сданные в эксплуатацию есть. А у нас зарубаются по этой причине на стадии прототипов.
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7k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
"Это другое, понимать надо" (с)
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