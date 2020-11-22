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Аудиторы исследовали оборонные закупки силового ведомства Эстонии за пять лет – с 2014 по 2018 гг. Анализ показал, что в целом закупаемое оборудование соответствует потребностям и задачам подразделений. Основная часть приобретаемых по контрактам товаров охватывает пять сфер: личное и боевое снаряжение, вооружение и боеприпасы, средства связи и информационные технологии, транспортные средства, а также средства для наблюдения и измерения. Все сделки являются крупномасштабными: их стоимость варьируется от одного до 75 миллионов евро.Поскольку торговая деятельность минобороны напрямую влияет на обороноспособность республики, целью проверки было оценить прозрачность проводимых сделок и разумность освоения государственного бюджета. В результате оказалось, что в большинстве случаев при заключении контрактов военное руководство Эстонии не проводило предварительный анализ рынка, а значит, не было заинтересовано в достижении наилучшего соотношения между ценой и качеством. Это наводит на мысль, что у минобороны имеются преференции в вопросе выбора подрядчиков.Кроме того, выяснилось, что в ряде случаев качество поставленного оборудования было ниже стандарта. Это позволяло использовать полученное снаряжение, однако приводило к к более легкой порче оснащения и необходимости ремонта, либо к более высокому расходу боеприпасов, а, следовательно, к возможности потратить больше средств частному подрядчику.Пока Госконтроль Эстонии не предпринимает решительных мер, изучая выявленные недостатки на предмет ангажированности высокопоставленных лиц из числа руководства минобороны, а также их участии в мошеннических схемах.Одно можно сказать наверняка: руководство НАТО, принуждающее европейские страны увеличивать расходы на оборону, своими руками поощряет коррупцию среди государственных чиновников, которые вынуждены «осваивать бюджеты», даже если, на самом деле, стране это вовсе не нужно. Особенно сейчас, когда в финансовых влияниях остро нуждается социальная сфера, существенно пострадавшая от коронавирусного кризиса.