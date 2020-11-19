Этот россиянин-обладатель лучшей кредитной карты в МИРЕ!

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На первый взгляд предложение выглядело неплохо, предлагая ставку по кредитам 13% годовых.Заинтересовавшись, Петр решил прочитать договор, чтобы убедиться, что он так хорош, как кажется. Как вы уже догадались, это не так. Было много различий, но, что наиболее важно, мелким шрифтом было сказано, что вместо 13%, процентная ставка была на самом деле ошеломляющей 45%. Большинство людей тут же выбросили бы предложение… но не Петр. Он решил немного повеселиться. От сканировал предложенный ему договор в свой компьютер, затем просмотрел, и изменил многие условия банка на более выгодные для клиента.Петр снизил процентную ставку до 0%, отменил кредитный лимит и заявил, что клиент «не обязан платить никаких комиссий и сборов, установленных банковскими тарифами».В довершение ко всему, добавил, что если банк попытается изменить одно из условий договора, то придется заплатить ему около 90 000 долларов, а если Тинькофф попытается его отменить, им придется заплатить Петру около 180 000 долларов.После внесения всех изменений Петр распечатал договор, подписал его и отправил в банк. Он ожидал, что никогда не получит ответа от банка, но всего через несколько дней Петр получил подписанный и заверенный договор из банка.Петр стал обладателем лучшей кредитной карты в мире!Следующие 2 года Петр использовал данную карту. Он не совершал больших покупок, вроде дорогих машин, или огромных особняков. (Хотя был бы вполне в рамках своих прав!) Человек просто жил своей жизнью, делая обычные покупки.В конце концов, в 2010 году Тинькофф Банк попытался аннулировать кредитную карту Петра после того, как он опоздал с платежом, и предъявил ему иск о неуплате комиссии и пени, на общую сумму около 1300 долларов. Петр, зная, что имеет законное право, подал на них в суд.Тинькофф Банк привел простой аргумент, что они не прочитали договор, поэтому не знали, что в нем говорится. Из-за этого они хотели признать договор недействительным. Но судья постановил, что изменения, внесенные Петром в договор, действительны, так как он и банк подписали его. И что Петру не нужно платить штраф за просрочку платежа, а только остаток, который он должен. (Около 600 долларов). Но после первой победы в суде, Петр не стал этого делать и подал встречный иск на Тинькофф Банк.И заявил, что они пытались изменить, или разорвать договор, и поэтому задолжали ему, по оценке Петра, около 727 тысяч долларов. Тинькофф делал все возможное, чтобы не платить Петру. Но, в итоге, они пришли к соглашению с Петром и его адвокатом, которое они приняли.Наряду с неизвестной суммой денег, (которая, вероятно, составляла более 10 000 долларов) Петр получил специальную дебетовую карту из банка, на которую можно было получить до 30% кэшбэка за некоторые покупки.Ну и в конце крылатые слова от Урганта: «СПАСИБО В КАРМАН НЕ ПОЛОЖИШЬ!»