Этот россиянин-обладатель лучшей кредитной карты в МИРЕ!

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Отпуск в автодоме: веселое приключение или испытание на выживание? Отпуск в автодоме: веселое приключение или испытание на выживание? "У нас всё в порядке": 25 шуток папы, который сидит дома с ребенком "У нас всё в порядке": 25 шуток папы, который сидит дома с ребенком Вооруженную ножом активистку движения Black Lives Matter отправили в нокаут Вооруженную ножом активистку движения Black Lives Matter отправили... Сосед решил, что у него есть «личное» парковочное место и заблокировал чужой автомобиль Сосед решил, что у него есть «личное» парковочное место и... У вас тоже нет ума как у них? У вас тоже нет ума как у них? В Перми автомобилистка не пропустила реанимобиль, который ехал на вызов к ребенку В Перми автомобилистка не пропустила реанимобиль, который ехал на... Тупые советы из интернета, которым лучше никогда не следовать Тупые советы из интернета, которым лучше никогда не следовать Эффектные пьяные танцы на свадьбе Эффектные пьяные танцы на свадьбе Пятерых полицейских отправили "расследовать дело" о порванном портрете Путина в Петербурге Пятерых полицейских отправили "расследовать дело" о порванном... История с ростовской мошенницей «Маша» на «Поло» получила продолжение в Новороссийске История с ростовской мошенницей «Маша» на «Поло» получила... Девушка нашла на берегу океана обезглавленное тело и вызвала полицейских Девушка нашла на берегу океана обезглавленное тело и вызвала... В Свердловской области БелАЗ рухнул с горы и загорелся В Свердловской области БелАЗ рухнул с горы и загорелся Фельдшеры модельной внешности, которые каждый день рискуют своим здоровьем Фельдшеры модельной внешности, которые каждый день рискуют своим... В Свердловской области водитель разбил нос пассажиру, неправильно надевшему маску В Свердловской области водитель разбил нос пассажиру, неправильно... Рабочий день сантехника не задался Рабочий день сантехника не задался Майкл Джей Фокс заявил о завершении актëрской карьеры в связи с утратой сил на лечение болезни Майкл Джей Фокс заявил о завершении актëрской карьеры в связи с... "Я - художник! Спрaвкa есть!" "Я - художник! Спрaвкa есть!" Знакомые смеялись над его бережливостью и считали скрягой. Но когда вскрыли завещание... Знакомые смеялись над его бережливостью и считали скрягой. Но... Гифки Гифки
Главная > Фото 
Этот россиянин-обладатель лучшей кредитной карты в МИРЕ!

Этот россиянин-обладатель лучшей кредитной карты в МИРЕ! (1 фото)

Автор:
19 ноября 2020 19:37
Метки: банковские карты   деньги   история из жизни   финансы   
1879
1
Однажды в 2008 году Петр Иванов (Ф.И.О. изменены) просматривал свою почту, и наткнулся на предложение кредитной карты от Тинькофф Банка.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: банковские карты   деньги   история из жизни   финансы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
22
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
22  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
47k
alertol 5 часов назад
Поздравляю с подключением к интернету, ещё много нового и интересного вас ждёт )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
29k
russger 37 секунд назад
"После внесения всех изменений Петр распечатал договор, подписал его и отправил в банк. Он ожидал, что никогда не получит ответа от банка, но всего через несколько дней Петр получил подписанный и заверенный договор из банка"

В России правда так делается? Подписал договор и отправил? Не лично пришёл в банк к менеджеру. Не показал свой паспорт. Просто распечатал выдуманный бланк, отправил и банк ему такой куяк, на держи браток пару лямов? Кто же в это верит?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Шура ОсЕчкин 2 часа назад
Да. История совершенно реальная.
Была несколько лет назад у всех на устах.
Но автор забыл еще пару моментов - герой рассказа, сам из бывших силовиков, кажется. И уже после мирового соглашения с банком, оффициально и публично призвал всех не повторять его схему.
...
И еще - чувак сам рассказал, почему пошел на такой подвох.
Его просто на просто, заипали предложения кредитов в почтовом ящике от разных банков. И в интернете предложения задолбали. И в рекламе задолбали.
И вот, когда он получил предложение в почтовый ящик от Тинькофф-банка, это было последней каплей и он решил отыграться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Юр21 3 часа назад
Лень кота с лампой искать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Сергей С Юр21 2 часа назад
Этот россиянин-обладатель лучшей кредитной карты в МИРЕ!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Юр21 Сергей С 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Владислав Грецов 3 часа назад
вот так и надо их учить...читать договор )))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
866
Heisenberg 3 часа назад
Этот россиянин-обладатель лучшей кредитной карты в МИРЕ!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
roman-delisov 4 часа назад
Этот россиянин-обладатель лучшей кредитной карты в МИРЕ!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Alex ASK 4 часа назад
Рыбаки из СПб провели 12 лет на льдине, чтобы рассказать нам эту историю, которую все давно забыли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Илья Артамонов 4 часа назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 4 часа назад
Мораль сей басни такова - кто силнее быкует, тот и получает кыш-бык.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
albedo 5 часов назад
Ну чего накинулись на автора.
Да, история старая, но:
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Ратибор 5 часов назад
В этой истории показал своё быдловатое лицо Олежек Тиньков. Вместо того, чтобы по достоинству оценить то, как его обули его же методом, улыбнуться, выплатить мужичку ничтожную по меркам Тинькова сумму и как следует пропиариться на куда большую сумму, Олег стал оскорблять и угрожать мужичку с использованием обсценнной лексики образца 90-х годов. Мелкий бандюган и крупный мудила, что с него возьмёшь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
zloykoyot Ратибор 3 часа назад
Его уже сверху наказали, лейкемия не лечится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Ратибор zloykoyot 3 часа назад
Ну так ведь можно было и умереть приличным человеком, ан нет - помрёт говнюком.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Дмитрий Григорьев 5 часов назад
Да, новость не самая свежая. Но я всё-равно плюсанул - всегда приятно о таком почитать))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Квизо 5 часов назад
Рад приветствовать эстонца на этом ресурсе
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
47k
alertol Квизо 4 часа назад
И вам здравствуйте, но даже для меня эта история уже баян )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Квизо alertol 4 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Отпуск в автодоме: веселое приключение или испытание на выживание? Отпуск в автодоме: веселое приключение или испытание на выживание? Американцы определили, сколько нужно денег, чтобы считать себя богатым Американцы определили, сколько нужно денег, чтобы считать себя богатым Каждый четвертый россиянин не имеет накоплений на "черный день" Каждый четвертый россиянин не имеет накоплений на "черный день" "Жадины-говядины": самые экономные миллионеры мира "Жадины-говядины": самые экономные миллионеры мира Хакасия стала оазисом «олигархов», где школьники бросают с балконов деньги Хакасия стала оазисом «олигархов», где школьники бросают с балконов деньги Как накопить деньги – 20 отличных идей Как накопить деньги – 20 отличных идей
Рыбаки из СПБ

https://fishki.net/profile/1766688 Наша жизнь на земле.
1822



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Изба 100 лет назад: интерьер и быт
8
133
Изба 100 лет назад: интерьер и быт
Эти картинки называют «лучшим противозачаточным»
10
101
Эти картинки называют «лучшим противозачаточным»
﻿
Набирающие популярность
Сыр Деревенский
2
7
Сыр Деревенский
30 способов, как похудеть естественным способом без диеты
3
9
30 способов, как похудеть естественным способом без диеты
Отпуск в автодоме: веселое приключение или испытание на выживание?
Отпуск в автодоме: веселое приключение или испытание на выживание?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
3
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#история#авария#дтп#россия#на различный вкус#автомир#полиция#авария дня
#юмор#факты#интересное#советы#люди#смешные#подборка#автомобили#история фильма#дикие животные
#интересно#животные#кино#прикольные#авто авария#СССР#спорт#девушки#коронавирус#забавно

На что жалуетесь?

Вернуться