Как накопить деньги – 20 отличных идей

Чтобы начать откладывать деньги сначала нужно решить с какого момента вы начнете откладывать. Это не должна быть размытая формулировка наподобие «когда появятся деньги», нужно выбрать конкретную дату.
Чтобы не потратить откладываемые деньги было легче, нужно выбрать цель, на которую вы собираете. Эта цель должна быть очень желанной, чтобы ради нее даже можно было отказать себе в каких-то мелких удовольствиях. И, конечно, нужно решить, как легче всего накопить деньги. Об этом и будет наша статья.
Способы накопления
Существует мнение, что для того, чтобы начать копить, надо сначала, чтобы ваш уровень дохода стал большим, чем нужно чтобы удовлетворить все ваши потребности. На самом деле потребности всегда будут расти по мере роста дохода, поэтому человек, не приученный откладывать деньги, при любом уровне дохода будет выходить в ноль или даже в минус. Точно так же человек с любым уровнем дохода может начать копить и иметь какие-то сбережения. Рассмотрим простые способы накопления, большинство из которых подойдет любому человеку.
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Игра «Копилка»
В игровой форме откладывать проще всего, поскольку игра развлекает человека, что является дополнительной мотивацией продолжать откладывать дальше. Самой популярной игрой для накоплений является «Копилка». Начать в нее играть можно в любой день, а закончить – ровно через год после начала. Суть игры в том, чтобы каждый день откладывать определенную незначительную для вас сумму. К примеру, это может быть 5 или 50 рублей. Очень важно, чтобы вы гарантированно могли отложить в копилку выбранную сумму ежедневно, потому что пропускать платежи или откладывать их на следующий день нельзя.
Если ежедневно вспоминать о необходимости пополнить копилку – слишком сложно для вас, можно вносить платежи еженедельно. Выберите день недели, в который будете играть, и вносите необходимую сумму только по этим дням. В таком случае игра будет длиться 52 недели.
В конце года в зависимости от размера взносов у вас может накопиться достаточно существенная сумма. Но выбирать для откладывания слишком большую сумму с целью повысить итоговый доход не нужно. В таком случае повысится шанс, что вы сорветесь и прекратите играть. Главная цель «Копилки» – выработать у человека регулярную привычку откладывать деньги.
Если ежедневно вспоминать о необходимости пополнить копилку – слишком сложно для вас, можно вносить платежи еженедельно. Выберите день недели, в который будете играть, и вносите необходимую сумму только по этим дням. В таком случае игра будет длиться 52 недели.
В конце года в зависимости от размера взносов у вас может накопиться достаточно существенная сумма. Но выбирать для откладывания слишком большую сумму с целью повысить итоговый доход не нужно. В таком случае повысится шанс, что вы сорветесь и прекратите играть. Главная цель «Копилки» – выработать у человека регулярную привычку откладывать деньги.
Игра «Копилка» с усложнением
Суть игры в том, чтобы также ежедневно откладывать деньги, но каждый день на определенную сумму больше, чем в предыдущий. Например, можно начать с одного рубля, а закончить 365 (по количеству дней в году). Если такие суммы для вас несущественные, можно в первый день положить в копилку 10 рублей, тогда постепенно размер ваших вкладов будет увеличиваться до 3 650 рублей в день.
Делать вклады можно также еженедельно. Например, в первую неделю отложить 100 рублей, а в последнюю (52) – 5 200 рублей. Такая игра также вырабатывает привычку к откладыванию и позволяет накопить деньги, которые в дальнейшем можно инвестировать.
Делать вклады можно также еженедельно. Например, в первую неделю отложить 100 рублей, а в последнюю (52) – 5 200 рублей. Такая игра также вырабатывает привычку к откладыванию и позволяет накопить деньги, которые в дальнейшем можно инвестировать.
Округлять сумму оставшихся средств
Такой способ предполагает, что ежедневно вы будете пересчитывать свои деньги и округлять их до определенной степени. Например, если у вас остался 1241 рубль, можно округлить сумму до десяти, отложив 1 рубль, до 100, отложив 41 рубль или до 1000, отложив 241 рубль. Сумму, до которой будете округлять нужно определить заранее и не изменять на протяжении всего периода накопления.
Способ имеет несколько преимуществ:
Вы научитесь ежедневно считать деньги.
Накопление будет происходить незаметно для бюджета.
Можно отложить достаточно существенную сумму.
Главное – заранее определить время, в которое будете каждый день считать и откладывать деньги. Удобно осуществлять операции вечером после работы и осуществления всех необходимых трат за день.
Способ имеет несколько преимуществ:
Вы научитесь ежедневно считать деньги.
Накопление будет происходить незаметно для бюджета.
Можно отложить достаточно существенную сумму.
Главное – заранее определить время, в которое будете каждый день считать и откладывать деньги. Удобно осуществлять операции вечером после работы и осуществления всех необходимых трат за день.
Округлять сумму дохода
Можно использовать округление и сразу после получения дохода. Особенно хорошо подойдет такой способ для людей, имеющих нерегулярный доход или получающих зарплату несколько раз в месяц. Но использовать его можно даже если вы стабильно получаете зарплату раз в месяц, одноразово округляя ее до тысячи или десяти тысяч. Способ хорош тем, что не нужно ежедневно тратить свое время на пересчет наличных средств, поэтому накопление будет проходить еще легче.
Откладывать определенный процент от заработка
Этот способ стандартный и советуется многими специалистами. Рекомендованный процент для откладывания – 10% от любого дохода. То есть при получении зарплаты, премии, платы за подработку или даже денежного подарка нужно сразу же отсчитать от этой суммы 10% и отложить их. Так можно постепенно накопить финансовую подушку и в случае, когда срочно появится необходимость в непредвиденных расходах, не придется занимать деньги или брать кредит.
Если же у вас стоит цель накопить на какой-то определенный дорогостоящий товар, можно попробовать откладывать и больше – до 30% от заработка.
Если же у вас стоит цель накопить на какой-то определенный дорогостоящий товар, можно попробовать откладывать и больше – до 30% от заработка.
Откладывать определенный процент от трат
Если вы знаете за собой слабость часто тратить большие суммы, опустошая семейный бюджет, даже это превратить в преимущество при накапливании. Можно откладывать себе определенный процент от каждой покупки. К примеру, если вы купили какой-то товар на 3000 рублей, уже дома можно дополнительно сделать наценку на него 10% (300 рублей) и заплатить эти деньги себе, отложив их. Накапливание таким способом также будет происходить незаметно для вас, а со временем вы научитесь добавлять к стоимости любого товара мысленно собственную наценку еще до покупки.
Откладывать определенную сумму для своевременного достижения цели
Если у вас есть вполне определенная финансовая цель и примерная стоимость ее осуществления известна, можно определить дату, до которой нужно ее исполнить, и начать откладывать в соответствии с этими данными. Например, через полгода вам нужно будет оформить страховку стоимостью 40 тысяч рублей. Имея эти данные легко определить сколько нужно откладывать в месяц, чтоб достичь это цели: 40 000 / 6 месяцев = 6666,66 рублей. Сделав расчеты, вам останется только целенаправленно откладывать необходимую сумму с каждого дохода.
Откладывать «дополнительные» деньги
К дополнительным деньгам можно отнести премии, доход с подработок или даже просто деньги, найденные на улице. То есть любые дополнительные средства, кроме вашей основной зарплаты. Используя этот метод не удастся себя побаловать, когда возникнет незапланированная возможность для этого, но зато отложенные деньги можно потратить на что-то действительно нужное. При этом не нужно будет останавливать себя при желании потратить деньги с основной зарплаты и планировать бюджет. Накопить так можно достаточно много в зависимости от того как часто у вас появляется возможность получить дополнительный доход.
Откладывать сэкономленные деньги
Накапливание денег часто ассоциируется с экономией, и экономить – действительно хороший способ накопить. Но сэкономленные деньги нужно тут же тратить на другой товар, а откладывать. К примеру, если вы купите какой-то товар по акции, разницу между его полной и акционной стоимостью можно отложить. Или если вы получили скидку на услугу, сумму, равную размеру скидки, можно заплатить себе и т.п. Так вы будете откладывать, не тратя при этом денег сверх тех, что и так бы потратили, не будь вы таким экономным человеком.
Откладывать кэшбэк
Во многих магазинах или даже банковских картах есть сервис кэшбэка. Он помогает вернуть часть потраченных денег обратно в виде определенного процента от стоимости покупки. Предполагается, что возвращенные деньги вы снова потратите на покупки, но на самом деле можно просто отложить их и таким образом накопить определенную сумму. Это отличный способ накапливать без усилий.
Если же кэшбэк возвращается в виде бонусов на покупку в этом же магазине, можно использовать их, но стоимость этих бонусов выплатить себе отдельно и отложить эти деньги.
Если же кэшбэк возвращается в виде бонусов на покупку в этом же магазине, можно использовать их, но стоимость этих бонусов выплатить себе отдельно и отложить эти деньги.
Откладывать «штрафные» деньги
Этот способ поможет и накопить на крупную попытку и сдерживать вредные привычки. Можно назначить себе финансовые штрафы за те поступки, которые вредят вашему здоровью или мешают развитию. Например, это может быть употребление алкоголя, курение, просматривание ленты в социальной сети, употребление калорийной или вредной пищи и т.п. За каждый случай, когда позволяете себе что-то из того, что не должны были позволять, можно назначить определенную сумму штрафа.
Размеры штрафов нужно выбирать в зависимости от вашего дохода, количества вредных привычек и степени зависимости от них. К примеру, если вы выкуриваете в среднем 40 сигарет в день, нужно посчитать какую сумму вам будет не накладно выплачивать за одну выкуренную сигарету при условии, что количество их потребления не снизится. Устанавливая слишком большие штрафы в надежде на то, что с помощью них удастся избавиться от вредной привычки, вы рискуете сорваться и прекратить копить. Особенно если не имеет силы воли.
Размеры штрафов нужно выбирать в зависимости от вашего дохода, количества вредных привычек и степени зависимости от них. К примеру, если вы выкуриваете в среднем 40 сигарет в день, нужно посчитать какую сумму вам будет не накладно выплачивать за одну выкуренную сигарету при условии, что количество их потребления не снизится. Устанавливая слишком большие штрафы в надежде на то, что с помощью них удастся избавиться от вредной привычки, вы рискуете сорваться и прекратить копить. Особенно если не имеет силы воли.
Вознаграждать себя накоплениями
Можно накапливать деньги не только штрафуя, но и вознаграждая себя. Так за любое ваше достижение можно откладывать определенную сумму. Размер этой суммы можно установить одинаковый для всех достижений либо поделить достижения по группам и установить для каждой из них разную стоимость. Особенно хорошо такой способ сработает если накопление приносит вам больше радости, чем траты, и отложив деньги вы действительно почувствуете, что побаловали себя.
Откладывать мелочь в копилку
Этот способ наиболее простой и подойдет даже школьникам. В конце дня нужно собрать всю свою мелочь и положить ее в копилку. Такая стратегия не является способом как быстро накопить много денег. Но потеря мелочи существенно не отложится на вашем бюджете и самочувствии, а за год может скопиться действительно существенная сумма.
Воспользоваться банковской услугой «Копилка»
Во многих банках существует возможность подключить услугу «Копилка». С ее помощью можно автоматически откладывать деньги, поступающие на карту. У электронных копилок есть функции:
откладывания определенного процента с поступлений и трат,
округление до рубля, десяти, ста и т.д.,
снятия определенной фиксированной суммы в месяц,
снятия определенной фиксированной суммы при каждом поступлении или трате.
Условия сможете настроить вы сами с помощью онлайн банкинга или попросить об этом сотрудника банка. Размер накоплений будет зависеть от степени вашей решимости. Чтобы подогревать мотивацию, у электронных копилок есть функция постановки финансовой цели, где можно указать сколько и до какого времени нужно отложить. При каждом пополнении копилки вы сможете посмотреть успеваете ли собрать нужную сумму к сроку или нужно ускорить темп.
откладывания определенного процента с поступлений и трат,
округление до рубля, десяти, ста и т.д.,
снятия определенной фиксированной суммы в месяц,
снятия определенной фиксированной суммы при каждом поступлении или трате.
Условия сможете настроить вы сами с помощью онлайн банкинга или попросить об этом сотрудника банка. Размер накоплений будет зависеть от степени вашей решимости. Чтобы подогревать мотивацию, у электронных копилок есть функция постановки финансовой цели, где можно указать сколько и до какого времени нужно отложить. При каждом пополнении копилки вы сможете посмотреть успеваете ли собрать нужную сумму к сроку или нужно ускорить темп.
Открыть пополняемый депозит в банке
У депозита в банке есть несколько преимуществ перед откладываем денег в какую-то определенную емкость у вас дома. Во-первых, деньги с депозита до окончания его срока снять проблематично либо вообще невозможно. Если же деньги будут храниться дома, всегда есть риск сорваться и потратить их. Во-вторых, на депозит начисляются проценты, покрывающие инфляцию и умножающие накопления.
При выборе депозита лучше обращать внимание на следующие параметры:
Можно ли его пополнять после открытия. Лучше чтобы можно было, потому что так вы сможете постоянно продолжать откладывать.
Какая процентная ставка. Чем выше, тем лучше.
Можно ли снять деньги с депозита досрочно. В любой момент может произойти ситуация когда срочно понадобятся деньги, поэтому лучше либо положить на счет не все накопления, либо открыть депозит с возможностью досрочного закрытия, либо выбирать небольшой срок действия депозита.
Начисляются ли проценты на начисленные вам ранее проценты. Если да, это увеличит сумму прибыли.
Откладывая деньги на депозит годами, можно заработать на дорогостоящую покупку.
При выборе депозита лучше обращать внимание на следующие параметры:
Можно ли его пополнять после открытия. Лучше чтобы можно было, потому что так вы сможете постоянно продолжать откладывать.
Какая процентная ставка. Чем выше, тем лучше.
Можно ли снять деньги с депозита досрочно. В любой момент может произойти ситуация когда срочно понадобятся деньги, поэтому лучше либо положить на счет не все накопления, либо открыть депозит с возможностью досрочного закрытия, либо выбирать небольшой срок действия депозита.
Начисляются ли проценты на начисленные вам ранее проценты. Если да, это увеличит сумму прибыли.
Откладывая деньги на депозит годами, можно заработать на дорогостоящую покупку.
Открыть счет в страховой компании
Счет действует по аналогии с банковским депозитом. Нужно подписать со страховой компанией договор, что вы ежемесячно будете пополнять счет на определенную сумму. На остаток на счете начисляются проценты. Дополнительное преимущество – вкладом вы застрахуете свою жизнь.
Выделить средства на вклады можно даже при маленькой зарплате, поскольку страховаться можно на любую сумму.
Выделить средства на вклады можно даже при маленькой зарплате, поскольку страховаться можно на любую сумму.
Отдавать накопления другу
Если вы не доверяете коммерческим финансовым организациям либо просто сумма ваших накоплений пока не существенная, чтобы не сорваться можно отдавать их другу. При этом нужно заранее договориться, чтобы он не отдавал вам деньги если вы, вдруг решите купить что-то «очень нужное», но незапланированное, а вернул их вам только когда накопится определенная сумма.
Покупать ценные бумаги
Это хорошая альтернатива банковскому вкладу. Ценные бумаги могут вам обеспечить даже больший доход, чем проценты по депозиту. Купить их можно инвестировав деньги в какое-то дело. Уполномоченные лица в свою очередь гарантируют вам возвращение денег с процентами. Выплаты могут осуществляться постепенно или за один раз в конце срока действия договора. Но если организация, инвестором которой вы являетесь, обанкротиться, вернуть инвестиции нельзя будет, поэтому это рискованный способ.
Покупать валюту
Покупка стабильной иностранной валюты, как доллары или евро, также поможет компенсировать инфляцию. Кроме того, это может помешать внезапной трате накоплений при возникновении такого импульса. Ведь чтобы рассчитаться иностранной валютой часто нужно сначала поменять ее на рубли, и, пока вы будете это делать, можете одуматься.
Покупать недвижимость
Если вы накопили уже достаточно много, можно задуматься об инвестировании в недвижимость. Во-первых, рисков при таких инвестициях минимум. Во-вторых, цены на недвижимость постоянно растут соразмерно уровню инфляции. В-третьих, можно сдавать имущество в аренду и за счет этого делать новые накопления для инвестиций.
Как откладывать больше?
Если вы откладываете не просто ради интереса, а на какую-то конкретную цель и хотите получить ее как можно скорее, можно прибегнуть к урезанию трат. Для этого необходимо рассчитать семейный бюджет. То есть выписать отдельно все траты вашей семьи, поделив их на обязательные и второстепенные. К обязательным относится квартплата, обслуживание автомобиля, покупка еды и одежды, оплата образования, лечения и кредитов, внесение платежей за интернет и т.п. Все остальное относится к второстепенным расходам, которые лучше временно урезать.
Сэкономить можно и на обязательных расходах. К примеру, прекратить пользование личным автомобилем, если вы на нем не зарабатываете, или вообще продать его, отложить покупку новой одежды до следующего года, если вам пока есть в чем ходить или рассчитать заранее меню на определенный период и на протяжении него не покупать ничего сверх необходимых продуктов. Такие методы экономии радикальные, но позволят накопить гораздо быстрее.
Сэкономить можно и на обязательных расходах. К примеру, прекратить пользование личным автомобилем, если вы на нем не зарабатываете, или вообще продать его, отложить покупку новой одежды до следующего года, если вам пока есть в чем ходить или рассчитать заранее меню на определенный период и на протяжении него не покупать ничего сверх необходимых продуктов. Такие методы экономии радикальные, но позволят накопить гораздо быстрее.
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А когда денег впритык, КАК откладывать?
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Херня, а не пост.
- Я с женой приехал в Америку с 2 центами. На них мы купили яблоки и продали их по 4 цента. Дальше мы на 4 цента купили еще яблок и продали их за 8. Потом умерла моя тетя и оставила в наследство 2 миллиона.