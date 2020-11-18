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Как накопить деньги – 20 отличных идей

Как накопить деньги – 20 отличных идей (14 фото)

Автор:
18 ноября 2020 10:26
Сообщество : Банки и финансы
Метки: деньги   жизнь   накопления   советы   финансы   фото   
163
14
Чтобы начать откладывать деньги сначала нужно решить с какого момента вы начнете откладывать. Это не должна быть размытая формулировка наподобие «когда появятся деньги», нужно выбрать конкретную дату.
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Метки: деньги   жизнь   накопления   советы   финансы   фото   
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191k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 часа назад
Главное чтобы доходов было больше, а как отложить (накопить) я решу сам.
А когда денег впритык, КАК откладывать?
---
Херня, а не пост.
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10k
geminisf 45 минут назад
- Как вы стали миллионером?
- Я с женой приехал в Америку с 2 центами. На них мы купили яблоки и продали их по 4 цента. Дальше мы на 4 цента купили еще яблок и продали их за 8. Потом умерла моя тетя и оставила в наследство 2 миллиона.
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3k
SSD 2 часа назад
А где взять деньги, чтоб можно было откладывать?)
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