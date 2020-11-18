Как накопить деньги – 20 отличных идей

В игровой форме откладывать проще всего, поскольку игра развлекает человека, что является дополнительной мотивацией продолжать откладывать дальше. Самой популярной игрой для накоплений является «Копилка». Начать в нее играть можно в любой день, а закончить – ровно через год после начала. Суть игры в том, чтобы каждый день откладывать определенную незначительную для вас сумму. К примеру, это может быть 5 или 50 рублей. Очень важно, чтобы вы гарантированно могли отложить в копилку выбранную сумму ежедневно, потому что пропускать платежи или откладывать их на следующий день нельзя.



Если ежедневно вспоминать о необходимости пополнить копилку – слишком сложно для вас, можно вносить платежи еженедельно. Выберите день недели, в который будете играть, и вносите необходимую сумму только по этим дням. В таком случае игра будет длиться 52 недели.



В конце года в зависимости от размера взносов у вас может накопиться достаточно существенная сумма. Но выбирать для откладывания слишком большую сумму с целью повысить итоговый доход не нужно. В таком случае повысится шанс, что вы сорветесь и прекратите играть. Главная цель «Копилки» – выработать у человека регулярную привычку откладывать деньги.