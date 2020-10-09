Хакасия стала оазисом «олигархов», где школьники бросают с балконов деньги

Обычный школьный день в обычной школе превратился в ярмарку тщеславия. Дети хвастались друг перед другом навороченными телефонами с кучей полезных и не очень функций. Девочка со слезами на глазах закричала, что она тоже легко может купить себе крутой смартфон и доказать, что их семья очень богатая и может много чего себе позволить.

И доказала… Примчавшись домой, четвероклассница распотрошила родительскую заначку и начала сыпать купюры с балкона, под которым стояли одноклассники в ожидании доказательств невероятного благосостояния.

Вечер в семье прошел спокойно. Родители не проверяли тайник и не заметили пропажи сбережений. Воодушевленная успехом дочь решила его закрепить, пополнила запас купюр и прошлась по соседним дворам, где дарила деньги встречной детворе. Ребятня – счастлива, щедрая дарительница – тем более. А вот отец и мать, узнав о происшествии, в восторг от проделок любимого чада не пришли.

В местном отделении полиции, куда обратились родители щедрой школьницы, отметили, что для семьи это существенная потеря. Родители юной альтруистки – обычные работяги, не бизнесмены и не чиновники. И деньги добывают, что называется, потом и кровью.