Хакасия стала оазисом «олигархов», где школьники бросают с балконов деньги

10-летняя жительница хакасского города Саяногорска решила достойно ответить одноклассникам-обидчикам, обвинившим ее в бедности. И сделала это ярко и смело, но очень специфично.
Обычный школьный день в обычной школе превратился в ярмарку тщеславия. Дети хвастались друг перед другом навороченными телефонами с кучей полезных и не очень функций. Девочка со слезами на глазах закричала, что она тоже легко может купить себе крутой смартфон и доказать, что их семья очень богатая и может много чего себе позволить.
И доказала… Примчавшись домой, четвероклассница распотрошила родительскую заначку и начала сыпать купюры с балкона, под которым стояли одноклассники в ожидании доказательств невероятного благосостояния.
Вечер в семье прошел спокойно. Родители не проверяли тайник и не заметили пропажи сбережений. Воодушевленная успехом дочь решила его закрепить, пополнила запас купюр и прошлась по соседним дворам, где дарила деньги встречной детворе. Ребятня – счастлива, щедрая дарительница – тем более. А вот отец и мать, узнав о происшествии, в восторг от проделок любимого чада не пришли.
В местном отделении полиции, куда обратились родители щедрой школьницы, отметили, что для семьи это существенная потеря. Родители юной альтруистки – обычные работяги, не бизнесмены и не чиновники. И деньги добывают, что называется, потом и кровью.
Глава семьи обратился к участковому с просьбой оказать помощь и вернуть деньги. Если ли у семьи шансы возместить потерю, размер которой составил порядка 30 тысяч рублей? Маловероятно.
Поведение девочки объяснил психолог, отметив, что школьница находится на пороге пубертатного возраста и испытывает острую потребность в социализации. Поняв, что сверстники проявляют наибольший интерес к деньгам, и решила его удовлетворить таким доступным способом. Тот факт, что она взяла деньги без разрешения родителей, свидетельствует о здоровой атмосфере в семье и отсутствии строгого контроля за каждым шагом ребенка.
Как поступить в такой ситуации родителям? Ни в коем случае не наказывать физически. Только наглядные действия, к примеру, отказ покупки нового наряда, электроники, отмена долгожданной запланированной поездки продемонстрируют результат необдуманного поступка. «Что делать, дочка. Это было твое решение, и нести ответственность за его последствия тоже придется тебе».
Источник:
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короче ремня ей надо. ежедневно.
Они что, по 50 рублей были или вообще по старым бумажным десяткам?
Может консерваторию подправить?