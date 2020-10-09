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Хакасия стала оазисом «олигархов», где школьники бросают с балконов деньги

Хакасия стала оазисом «олигархов», где школьники бросают с балконов деньги (2 фото)

Автор:
09 октября 2020 13:07
Сообщество : Жить в России
Метки: деньги   неожиданность   поступок   потеря   психология   ребенок   финансы   
1250
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10-летняя жительница хакасского города Саяногорска решила достойно ответить одноклассникам-обидчикам, обвинившим ее в бедности. И сделала это ярко и смело, но очень специфично.

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Метки: деньги   неожиданность   поступок   потеря   психология   ребенок   финансы   
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19k
Батончик с маком Час назад
"школьница находится на пороге пубертатного возраста и испытывает острую потребность в социализации"....
короче ремня ей надо. ежедневно.
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7k
Andrey 11 минут назад
30 тысяч? Разбрасывала с балкона, раздавала по дворам?
Они что, по 50 рублей были или вообще по старым бумажным десяткам?
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6k
DumDum 15 минут назад
"10-летняя жительница хакасского города Саяногорска решила достойно ответить одноклассникам-обидчикам, обвинившим ее в бедности." "Как поступить в такой ситуации родителям?" "отказ покупки нового наряда, электроники, отмена долгожданной запланированной поездки"
Может консерваторию подправить?
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9k
Serg2001 Полчаса назад
Добро пожаловать в капитализм. Дети давно смекнули, что сейчас является всеобщим мерилом. Ум, знания, опыт, честь, совесть и т.п. уже не пляшут. Есть бабки - ты красавчик и уважаемый человек! И не важно как ты эти деньги добыл. Помнится какой-то чувачок тут же на Фишках в ответ не не лестное высказывание о Бузовой бросил: "Зато у неё денег больше чем у тебя!"... Крендель, наверное, примерно такого же возраста как одноклассники этой девочки... по уровню развития уж точно... ))
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