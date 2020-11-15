Статья The Village о музее Зои Космодемьянской возмутила читателей

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Культурный объект спроектировали современные архитекторы, также приняв участие и в обустройстве окружающего музей пространства. Авторы The Village отозвались о музее как о «самым красивом в Московской области». Однако формулировки, использованные для описания культурного объекта и исторических событий, возмутили и специалистов, и пользователей Сети.Так, историк Михаил Коробко на своей странице в Facebook привел несколько обескураживающих фраз из текста The Village:«Неизбежный трагизм (Зою Космодемьянскую пытали в соседнем с музеем доме) здесь соседствует с вдохновляющими историями, элементами иммерсивности и вкусной „военно-полевой“ едой».«… выбор места был предопределен почти 80 лет назад: в 1941-м в Петрищеве повесили юную партизанку Зою Космодемьянскую… И вот спустя много лет это помогло деревенским жителям улучшить свои жилищные условия».«… Это место — чистый пример общественного пространства, где хочется гулять, пить кофе и кататься на роликах».Под постом историка пользователи стали оставлять комментарии.«Я честно дочитала до конца и офигела настолько, что утратила дар речи», — написала Елена Жукова.«Стоп-слово скажу сразу. Я вижу тот же текст, что и все, или мне пора к врачу?», — написал пользователь Александр Послыхалин.«Текст фантастический. Закрадывается подозрение, что автор его таким странным образом отразил свое отношение к объекту. Как архитектурное сооружение мне музей нравится. Вписать его органично к избам вряд ли представлялось возможным, но строгость линий и чистота белого, на мой взгляд, соответствует смыслу памятника», — пишет Марина Полякова.Недоумение читателей вызвал и заголовок: «Зоя: Самый красивый музей Московской области. Место казни Космодемьянской и идеальный фон для фэшн-съемки».«Фэшн-съемка на фоне музея Зои Космодемьянской — это примерно то же, что готовка шашлыков на Вечном огне», — пишут читатели под постом историка Коробко.Партизанка Зоя Космодемьянская стала первой женщиной в годы Великой Отечественной войны, удостоенной звания Героя Советского Союза (посмертно). Выполняя задание командования в составе диверсионной группы, девушка была схвачена немцами в деревне Петрищево. 29 ноября 1941 года, после жестоких пыток, которые партизанка стойко перенесла, не выдав немцам информацию, Зою Космодемьянскую повесили. Девушке было 18 лет.