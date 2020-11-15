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Статья The Village о музее Зои Космодемьянской возмутила читателей

Статья The Village о музее Зои Космодемьянской возмутила читателей (1 фото)

Автор:
15 ноября 2020 09:42
Метки: Великая Отечественная Война   Зоя Космодемьянская   история   подвиг   предателсьтво   
649
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Десакрализация и осквернение подвига и памяти всенародно признанных героев в современной России идет полным ходом. Одно из таких имен — партизанка Зоя Космодемьянская, первая женщина, в годы Великой Отечественной войны удостоенная звания Героя Советского Союза (посмертно). Мы помним, как было заявлено, что подвиг партизанки — вовсе не подвиг: мол, Зоя Космодемьянская страдала пироманией и поэтому поджигала мирные советские деревни.

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Метки: Великая Отечественная Война   Зоя Космодемьянская   история   подвиг   предателсьтво   
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57k
Viktor 3 часа назад
И брат у неё Александр Космодемьянский тоже Герой Советского Союза!

И брат у неё Александр Космодемьянский тоже Герой Советского Союза!
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34k
Андрей Бертон Минуту назад
Википедия-
Боевое задание группы Зои Космодемьянской было таково: «сжечь 10 населённых пунктов (приказ т. Сталина от 17 ноября 1941 г.): Анашкино, Грибцово, Петрищево, Усадково, Ильятино, Грачёво, Пушкино, Михайловское, Бугайлово, Коровино. Срок выполнения 5 7 дней». Имелся в виду приказ Ставки Верховного Главнокомандования № 428 о сожжении населённых пунктов на оккупированной территории.

Диверсионная группа, должна была сжечь 10 сёл, в конце ноябре, где жили люди. Диверсионная группа состояла из 10 человек, к первому селу подошло только трое. В первом же селе, Петрищево, её поймали жители села и передали немцам.

Почему её немцам сдали местные жители, ну не знаю. Может потому, что если бы при поджоге партизанами (ДРГ), пострадали бы немцы, они бы наказали местных жителей, если я не ошибаюсь, один к десяти. За смерть одного немца, убили бы 10 местных.
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−30
Николай 7 минут назад
Да лана звездно-пи....сные это еще те отбросы им бы только в жопу долбиться.

А тут оказывается людей чести, героизму учат, учат любить свою страну, культуру, историю.

Конечно их от такого корежит. То ли еще будет. Но один х...й либерально-заднеприводные уже всех за...ли и в один прекрасный момент получат по еб...у в массовом порядке.
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7k
Михалыч 43 минуты назад
Ввести закон об уголовном преследовании, до высшей меры, за очернение и переписывание истории ВОВ. А за то-же самое, но при поддержке гос. системы (как во многих странах экс СССР), признавать режимы неонацистскими и ликвидировать, создав трибунал. Только так можно бороться с коричневой чумой.
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684
палыч 59 минут назад
Надо таких собрать, в плот посадить и на нейтральной полосе оставить, если нужны кому, может заберут к себе, а назат не пускать.
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33k
Const Час назад
Для таких пейсателей пора иметь статью в УК лет на 15 минимум.
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7k
albedo 2 часа назад
Это все контраста брендей "разоблачителей" времен перестройки. Когда куча "псевдоинтеллегенции" стала "открывать глаза" на наше прошлое.
Я бы таких в лагеря отправлял на перевоспитание.
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275
krokodilov albedo Час назад
Это же какие расходы корми, одевай, обувай, охраняй. Так еще и результат сомнительный. Мне кажется надо быть экономнее. Например давать неделю на урегулирование своих дел и в добрый путь за пределы страны с параллельным лишением гражданства.
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33k
Const krokodilov Час назад
Раньше бы ещё экономнее сделали.
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5k
B0n albedo Час назад
А мы в палатках уже тогда прямо в е*ало заряжали. А клоунов ходило предостаточно.
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4k
RomaXz 2 часа назад
Возмутила кого? Одного непонятного человека из сети?
Хотя нет. Нашел Фейсбук этого деятеля. Целых 20 коммеетариев. Какой масштаб!
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519
arcush 2 часа назад
Вообще-то её поймали наши крестьяне... Крестьян после войны наши расстреляли. Видимо что бы не рассказали. Она пыталась спалить дом тетки с кучей детей. И все это зимой и в мороз! За покушение на убийство нескольких людей в том числе малолетних детей что с ней надо было...? Точно! Дать героя! Ну один из так называемых панфиловцев был немецким полицаем. И какое-то время героем. Много подвигов было только на бумаге. А еще больше было подвигов за которые никаких наград не давали, а иногда наградой была пуля или штрафбат!
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7k
albedo arcush 2 часа назад
Бред не неси, свидомый потомок морекопателей.
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11k
Иван arcush Час назад
ВАШИ полицаи в Бабьем Яру у нас в Киеве расстрелы мирного населения устроили
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33k
Const Олег Час назад
Если его надуть, он сразу лопнет.
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57k
Viktor Олег Час назад
Надо называть вещи своими именами - гандон!
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8k
K7OO arcush Час назад
Да, славно демшиза в 90-е поураганила, многим мозги засрала. До сих пор, спустя 30 лет, еще есть организмы, которые верят в их мерзкую ложь, которую уже тысячу раз разоблачили с документами и прочими объективными доказательствами. Просто фантастика..
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