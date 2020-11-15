Статья The Village о музее Зои Космодемьянской возмутила читателей

Десакрализация и осквернение подвига и памяти всенародно признанных героев в современной России идет полным ходом. Одно из таких имен — партизанка Зоя Космодемьянская, первая женщина, в годы Великой Отечественной войны удостоенная звания Героя Советского Союза (посмертно). Мы помним, как было заявлено, что подвиг партизанки — вовсе не подвиг: мол, Зоя Космодемьянская страдала пироманией и поэтому поджигала мирные советские деревни.
Культурный объект спроектировали современные архитекторы, также приняв участие и в обустройстве окружающего музей пространства. Авторы The Village отозвались о музее как о «самым красивом в Московской области». Однако формулировки, использованные для описания культурного объекта и исторических событий, возмутили и специалистов, и пользователей Сети.
Так, историк Михаил Коробко на своей странице в Facebook привел несколько обескураживающих фраз из текста The Village:
«Неизбежный трагизм (Зою Космодемьянскую пытали в соседнем с музеем доме) здесь соседствует с вдохновляющими историями, элементами иммерсивности и вкусной „военно-полевой“ едой».
«… выбор места был предопределен почти 80 лет назад: в 1941-м в Петрищеве повесили юную партизанку Зою Космодемьянскую… И вот спустя много лет это помогло деревенским жителям улучшить свои жилищные условия».
«… Это место — чистый пример общественного пространства, где хочется гулять, пить кофе и кататься на роликах».
Под постом историка пользователи стали оставлять комментарии.
«Я честно дочитала до конца и офигела настолько, что утратила дар речи», — написала Елена Жукова.
«Стоп-слово скажу сразу. Я вижу тот же текст, что и все, или мне пора к врачу?», — написал пользователь Александр Послыхалин.
«Текст фантастический. Закрадывается подозрение, что автор его таким странным образом отразил свое отношение к объекту. Как архитектурное сооружение мне музей нравится. Вписать его органично к избам вряд ли представлялось возможным, но строгость линий и чистота белого, на мой взгляд, соответствует смыслу памятника», — пишет Марина Полякова.
Недоумение читателей вызвал и заголовок: «Зоя: Самый красивый музей Московской области. Место казни Космодемьянской и идеальный фон для фэшн-съемки».
«Фэшн-съемка на фоне музея Зои Космодемьянской — это примерно то же, что готовка шашлыков на Вечном огне», — пишут читатели под постом историка Коробко.
Партизанка Зоя Космодемьянская стала первой женщиной в годы Великой Отечественной войны, удостоенной звания Героя Советского Союза (посмертно). Выполняя задание командования в составе диверсионной группы, девушка была схвачена немцами в деревне Петрищево. 29 ноября 1941 года, после жестоких пыток, которые партизанка стойко перенесла, не выдав немцам информацию, Зою Космодемьянскую повесили. Девушке было 18 лет.
Так, историк Михаил Коробко на своей странице в Facebook привел несколько обескураживающих фраз из текста The Village:
«Неизбежный трагизм (Зою Космодемьянскую пытали в соседнем с музеем доме) здесь соседствует с вдохновляющими историями, элементами иммерсивности и вкусной „военно-полевой“ едой».
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«… выбор места был предопределен почти 80 лет назад: в 1941-м в Петрищеве повесили юную партизанку Зою Космодемьянскую… И вот спустя много лет это помогло деревенским жителям улучшить свои жилищные условия».
«… Это место — чистый пример общественного пространства, где хочется гулять, пить кофе и кататься на роликах».
Под постом историка пользователи стали оставлять комментарии.
«Я честно дочитала до конца и офигела настолько, что утратила дар речи», — написала Елена Жукова.
«Стоп-слово скажу сразу. Я вижу тот же текст, что и все, или мне пора к врачу?», — написал пользователь Александр Послыхалин.
«Текст фантастический. Закрадывается подозрение, что автор его таким странным образом отразил свое отношение к объекту. Как архитектурное сооружение мне музей нравится. Вписать его органично к избам вряд ли представлялось возможным, но строгость линий и чистота белого, на мой взгляд, соответствует смыслу памятника», — пишет Марина Полякова.
Недоумение читателей вызвал и заголовок: «Зоя: Самый красивый музей Московской области. Место казни Космодемьянской и идеальный фон для фэшн-съемки».
«Фэшн-съемка на фоне музея Зои Космодемьянской — это примерно то же, что готовка шашлыков на Вечном огне», — пишут читатели под постом историка Коробко.
Партизанка Зоя Космодемьянская стала первой женщиной в годы Великой Отечественной войны, удостоенной звания Героя Советского Союза (посмертно). Выполняя задание командования в составе диверсионной группы, девушка была схвачена немцами в деревне Петрищево. 29 ноября 1941 года, после жестоких пыток, которые партизанка стойко перенесла, не выдав немцам информацию, Зою Космодемьянскую повесили. Девушке было 18 лет.
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Боевое задание группы Зои Космодемьянской было таково: «сжечь 10 населённых пунктов (приказ т. Сталина от 17 ноября 1941 г.): Анашкино, Грибцово, Петрищево, Усадково, Ильятино, Грачёво, Пушкино, Михайловское, Бугайлово, Коровино. Срок выполнения 5 7 дней». Имелся в виду приказ Ставки Верховного Главнокомандования № 428 о сожжении населённых пунктов на оккупированной территории.
Диверсионная группа, должна была сжечь 10 сёл, в конце ноябре, где жили люди. Диверсионная группа состояла из 10 человек, к первому селу подошло только трое. В первом же селе, Петрищево, её поймали жители села и передали немцам.
Почему её немцам сдали местные жители, ну не знаю. Может потому, что если бы при поджоге партизанами (ДРГ), пострадали бы немцы, они бы наказали местных жителей, если я не ошибаюсь, один к десяти. За смерть одного немца, убили бы 10 местных.
А тут оказывается людей чести, героизму учат, учат любить свою страну, культуру, историю.
Конечно их от такого корежит. То ли еще будет. Но один х...й либерально-заднеприводные уже всех за...ли и в один прекрасный момент получат по еб...у в массовом порядке.
Я бы таких в лагеря отправлял на перевоспитание.
Хотя нет. Нашел Фейсбук этого деятеля. Целых 20 коммеетариев. Какой масштаб!