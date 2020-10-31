Всем привет, друзья! Предлагаю Вашему вниманию рецепт приготовления вкусной и нежной закуски-Картофельные шарики с сыром.
ИНГРЕДИЕНТЫ
300 гр. картофеля отваренного в мундире
1/2 ч.л. соли
1 яйцо
1 ст.л. с горкой муки
70 гр. панировочные сухари ( у меня с паприкой и солью)
100 мл. растительного масла
50-70 гр. сыра
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Картофель отвариваем в "мундире". Очищаем.
Натираем на мелкую терку.
Добавляем соль, яйцо. Перемешиваем.
Просеиваем 1 ст. л. с горкой муки. Перемешиваем.
Нарезаем сыр небольшими кубиками, примерно 5 мм.
Формируем шарики ВЛАЖНЫМИ руками.
На ладонь выкладываем 1/2 ст. л. картофельного теста, придаем форму лепешки, сверху выкладываем 1 кусочек сыра и скатываем шарик.
Обваливаем шарик в панировочных сухарях.
Из данного количества ингредиентов у меня получилось 17 шариков.
Опускаем шарики в раскаленное растительное масло по 3-4-шт (у меня маленький сотейник для экономии масла) и обжариваем до золотистого цвета со всех сторон примерно по 40-50 секунд.
Выкладываем готовые шарики на бумажные полотенца, чтоб убрать лишнее масло.
Вкусная и нежная закуска-картофельные шарики с сыром-готовы.
Подаю с кетчупом.
А Вам я желаю приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего!
300 гр. картофеля отваренного в мундире
1/2 ч.л. соли
1 яйцо
1 ст.л. с горкой муки
70 гр. панировочные сухари ( у меня с паприкой и солью)
100 мл. растительного масла
50-70 гр. сыра
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Картофель отвариваем в "мундире". Очищаем.
Натираем на мелкую терку.
Добавляем соль, яйцо. Перемешиваем.
Просеиваем 1 ст. л. с горкой муки. Перемешиваем.
Нарезаем сыр небольшими кубиками, примерно 5 мм.
Формируем шарики ВЛАЖНЫМИ руками.
На ладонь выкладываем 1/2 ст. л. картофельного теста, придаем форму лепешки, сверху выкладываем 1 кусочек сыра и скатываем шарик.
Обваливаем шарик в панировочных сухарях.
Из данного количества ингредиентов у меня получилось 17 шариков.
Опускаем шарики в раскаленное растительное масло по 3-4-шт (у меня маленький сотейник для экономии масла) и обжариваем до золотистого цвета со всех сторон примерно по 40-50 секунд.
Выкладываем готовые шарики на бумажные полотенца, чтоб убрать лишнее масло.
Вкусная и нежная закуска-картофельные шарики с сыром-готовы.
Подаю с кетчупом.
А Вам я желаю приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего!
Авторский пост
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А вот то, что люди могут попытаться повторить этот ужасный рецепт - уже опасно для их здоровья.
Автор понятия не имеет об анатомии человека, о сочетаемости продуктов, но продолжает выкладывать рецепты, которые наносят вред здоровью.
Внимание(!!!): Значение слова - употребляется при прощании, расставании на длительное время или навсегда. Верю, сможешь!