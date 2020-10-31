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Картофельные шарики с сыром

Картофельные шарики с сыром (1 фото)

Автор:
31 октября 2020 14:20
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: картофельные шарики   картофельные шарики с сыром   рецепт   
177
1
Всем привет, друзья! Предлагаю Вашему вниманию рецепт приготовления вкусной и нежной закуски-Картофельные шарики с сыром.

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Метки: картофельные шарики   картофельные шарики с сыром   рецепт   
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14  комментариев
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2k
Михаил 2 часа назад
А просто сварить картошку и помять не вариант?
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Ekaterina Час назад
Хоть кол на голове теши-она продолжает «натирать на теркУ». Безграмотность рулит, да?
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Елена Стокич Кихая Автор поста Ekaterina 59 минут назад
Хоть кол на голове теши - она продолжает писать про терку.
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8k
Antique computer Ekaterina 46 минут назад
Да забейте вы уже на эту безграмотную. То, что с ошибками пишет - неприятно, но неважно. То, что хамит - в общем, тоже моно пережить, потому что хамство характеризует только ее.

А вот то, что люди могут попытаться повторить этот ужасный рецепт - уже опасно для их здоровья.

Автор понятия не имеет об анатомии человека, о сочетаемости продуктов, но продолжает выкладывать рецепты, которые наносят вред здоровью.
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Antique computer 2 часа назад
Рецепт для тех, кто хочет набрать вес как можно быстрее, а также заработать гастрит. Полезного в этом нет ничего точно, а на вкус - на любителя.
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Елена Стокич Кихая Автор поста Antique computer 55 минут назад
Что ж неймется никак, то? Ходит и ходит. Сказал же "Прощай" еще несколько дней назад, а все равно ходит и ходит.
Внимание(!!!): Значение слова - употребляется при прощании, расставании на длительное время или навсегда. Верю, сможешь!
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Antique computer Елена Стокич Кихая 49 минут назад
Не льстите себе, я писал для людей, которые могут поберечь свой желудок.
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Елена Стокич Кихая Автор поста Antique computer Полчаса назад
не смог.
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RaiJu 3 часа назад
Надо попробовать, а так с виду понравилось.
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Елена Стокич Кихая Автор поста RaiJu 2 часа назад
Благодарю!
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Елена Стокич Кихая Автор поста 3 часа назад
Ссылка youtu.be
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Voldometr Noname Елена Стокич Кихая 15 минут назад
А если вместо картошки взять творог, а вместо сыра изюм, то получится прекрасный десерт
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Елена Стокич Кихая Автор поста Voldometr Noname 3 минуты назад
)
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