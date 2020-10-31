ИНГРЕДИЕНТЫ

300 гр. картофеля отваренного в мундире

1/2 ч.л. соли

1 яйцо

1 ст.л. с горкой муки

70 гр. панировочные сухари ( у меня с паприкой и солью)

100 мл. растительного масла

50-70 гр. сыра

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Картофель отвариваем в "мундире". Очищаем.

Натираем на мелкую терку.

Добавляем соль, яйцо. Перемешиваем.

Просеиваем 1 ст. л. с горкой муки. Перемешиваем.

Нарезаем сыр небольшими кубиками, примерно 5 мм.

Формируем шарики ВЛАЖНЫМИ руками.

На ладонь выкладываем 1/2 ст. л. картофельного теста, придаем форму лепешки, сверху выкладываем 1 кусочек сыра и скатываем шарик.

Обваливаем шарик в панировочных сухарях.

Из данного количества ингредиентов у меня получилось 17 шариков.

Опускаем шарики в раскаленное растительное масло по 3-4-шт (у меня маленький сотейник для экономии масла) и обжариваем до золотистого цвета со всех сторон примерно по 40-50 секунд.

Выкладываем готовые шарики на бумажные полотенца, чтоб убрать лишнее масло.

Вкусная и нежная закуска-картофельные шарики с сыром-готовы.

Подаю с кетчупом.

А Вам я желаю приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего!