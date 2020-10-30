В Татарстане застрелен 16-летний подросток, напавший на отдел полиции с "коктейлем Молотова" и ножом

Полицейские убили несовершеннолетнего, который совершил нападение на отдел МВД
Подойдя к зданию ОМВД, злоумышленник бросил бутылку с горючим в припаркованный служебный автомобиль. Увидев огонь, из отдела вышли несколько стражей порядка. Молодой человек бросился на них с ножом и с криками "Аллах Акбар!" Также он кричал: "Бог меня спасет, все неверные".
Полицейские применили табельное оружие и ранили нападавшего. Когда они попытались осмотреть его и оказать помощь, юноша нанес одному из полицейских ножевое ранение. После этого сотрудники МВД застрелили подростка.
Как по мне, мальчишка мог быть под каким-то воздействием, потому что нормальный человек такое творить не будет, это как минимум не логично, нападать одному на целый отдел полиции.
Полицейские применили табельное оружие и ранили нападавшего. Когда они попытались осмотреть его и оказать помощь, юноша нанес одному из полицейских ножевое ранение. После этого сотрудники МВД застрелили подростка.
Как по мне, мальчишка мог быть под каким-то воздействием, потому что нормальный человек такое творить не будет, это как минимум не логично, нападать одному на целый отдел полиции.
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Проще предотвратить войну убив фанатика, чем потом считать жертвы.
Определить фанатика очень просто он кидается на людей с целью умертвить, и при этом орет религиозные фразы, или отмечает себя явным религиозным символом.
Мне кажется что у полиции любого государства должно быть четкое определение фанатика и четкое правило действия стрелять очередью в голову чтоб не мучился.
Между искренней верой и религиозным фанатизмом , тонка невидимая черта. Сразу можно и не заметить как перешагнул. А мозг ребенка, он как губка. Впитывает все что надо и все что не надо. В руках умелых манипуляторов, отличное оружие.