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В Татарстане застрелен 16-летний подросток, напавший на отдел полиции с "коктейлем Молотова" и ножом

В Татарстане застрелен 16-летний подросток, напавший на отдел полиции с "коктейлем Молотова" и ножом (1 фото)

Автор:
30 октября 2020 15:57
Метки: 16 лет   криминал   нападение   полиция   татарстан   
716
1
Полицейские убили несовершеннолетнего, который совершил нападение на отдел МВД

Источник:

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Метки: 16 лет   криминал   нападение   полиция   татарстан   
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16  комментариев
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64k
Вит Вит 3 часа назад
Лучше бы этот дебил просто повесился.....,счаз менты отписываться замучаются...
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2k
Evgeny K. 11 минут назад
Фанатики любой религии подлежат безжалостному уничтожению, ибо они провоцируют религиозные войны.
Проще предотвратить войну убив фанатика, чем потом считать жертвы.
Определить фанатика очень просто он кидается на людей с целью умертвить, и при этом орет религиозные фразы, или отмечает себя явным религиозным символом.
Мне кажется что у полиции любого государства должно быть четкое определение фанатика и четкое правило действия стрелять очередью в голову чтоб не мучился.
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9k
кира 46 минут назад
Это же как надо засрать ребенку голову, чтоб он пошел громить полицию!!!???. Ни мозгов у парня, ни инстинкта самосохранения... К сожалению, наши власть имущие озабочены отъемом денег у населения вместо того, чтобы озаботиться тем, что творится с молодежью. Их привлекает кто угодно, только не показной ура-патриотизм Идеологическое воспитание брошено на самотек, вот им и занимаются радикалы, Навальные и прочая нечисть.
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1k
Acid Snake 55 минут назад
Это как минимум мнение такого же недоносок. Пристрелили как бешеную собаку. Родителей тоже этого недоноска так же нужно.
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29k
Головасыр коричнештанник Час назад
-1
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13k
Мария Коненкова Час назад
"Мальчишка был под каким-то воздействием..." - под воздействием новостей из Франции, помноженных на религиозный фанатизм. И никаких веществ не надо.
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1k
Буратино Час назад
"мальчишка"? ути-пути, лялечка, всего то с огнем решил поиграться и почикать людей
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8k
Антон Семёныч 2 часа назад
"Как по мне, мальчишка мог быть под каким-то воздействием, потому что нормальный человек такое творить не будет...." Он был по воздействием религии. Детей от религии надо всячески ограждать. Станут взрослыми, достигнут 18 лет, тогда пусть делают свой выбор осознано.
Между искренней верой и религиозным фанатизмом , тонка невидимая черта. Сразу можно и не заметить как перешагнул. А мозг ребенка, он как губка. Впитывает все что надо и все что не надо. В руках умелых манипуляторов, отличное оружие.
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6k
kaboza 2 часа назад
понеслась...Tatarstan Lives Matter
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1k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Вы че, решили все утренние посты перезалить?
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12k
робт Свирепый Бамбр 2 часа назад
да тут несколько ботов постят про чурок, создают атмосферу
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13k
Kvadro 2 часа назад
ешь пельмени и всё будет хорошо !!!
ешь пельмени и всё будет хорошо !!!
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36k
Нанук Паналык 2 часа назад
Прям не Татарстан а Франция какая-то!
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22k
Андрей 2 часа назад
Что в головах у современной молодёжи? Я в его возрасте, думал не как напасть на отдел полиции, а, где взять денег на пиво, и как отжарить соседку!
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56k
Viktor Андрей 2 часа назад
Пиво ладно, соседку отжарил?
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1k
val Viktor 51 минуту назад
Сварил, и съел
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