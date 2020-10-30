В Татарстане застрелен 16-летний подросток, напавший на отдел полиции с "коктейлем Молотова" и ножом

Подойдя к зданию ОМВД, злоумышленник бросил бутылку с горючим в припаркованный служебный автомобиль. Увидев огонь, из отдела вышли несколько стражей порядка. Молодой человек бросился на них с ножом и с криками "Аллах Акбар!" Также он кричал: "Бог меня спасет, все неверные".

Полицейские применили табельное оружие и ранили нападавшего. Когда они попытались осмотреть его и оказать помощь, юноша нанес одному из полицейских ножевое ранение. После этого сотрудники МВД застрелили подростка.

Как по мне, мальчишка мог быть под каким-то воздействием, потому что нормальный человек такое творить не будет, это как минимум не логично, нападать одному на целый отдел полиции.