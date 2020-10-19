В Москве полицейские подкинули мужчине наркотики для личной выгоды

Вот и столичные полицейские решили срубить немногоденьжат, но что-то пошло не так. Мужчина,на которого хотели завести уголовное дело из-за наркотиков, которые сами же подкинули,оказался не прост ибыл намного умнее, чем стражи порядка. Каквыяснилось,«полицейскиепредложили решение проблемы — заплатить четыре миллиона рублей. Молодой человек заявил, что у него нет такой суммы. Вымогатели оказались понимающими и снизили сумму до одного миллиона. Когда он ответил, что у него и миллиона нет, полицейские отвезли мужчину в отдел Строгино и заставили оформить его автомобиль в залог. Пострадавший согласился подписать договор купли-продажи, но изменил VIN-код своей иномарки и личную подпись. После этого молодого человека довезли до дома, и он сразу же позвонил в МВД. Против одного из вымогателей возбуждено уголовное дело, полицейский дал признательные показания…».Ну, проще говоря, жадность погубила... Поделом им!!! Будем надеяться, что в Москве вокруг этого дела подымится большой шум. Потому что, эти блюстители закона позорят страну и полицию, которая и так не пользуется популярностью среди людей. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, — сообщили в пресс-службе ГУМВД России по г. Москве.

