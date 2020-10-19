В Москве полицейские подкинули мужчине наркотики для личной выгоды

Один «оборотень в погонах» был задержан.Возбуждено дело
Подбрасывание наркотиков, уже давно повседневная практика в полиции России. Этим занимаются и патрули, и участковые, и опера. В половине случаев подброс идет — ради улучшения статистики раскрываемости, а во второй половине — ради денег.
Подбрасывание наркотиков, уже давно повседневная практика в полиции России. Этим занимаются и патрули, и участковые, и опера. В половине случаев подброс идет — ради улучшения статистики раскрываемости, а во второй половине — ради денег.
Вот и столичные полицейские решили срубить немногоденьжат, но что-то пошло не так. Мужчина,на которого хотели завести уголовное дело из-за наркотиков, которые сами же подкинули,оказался не прост ибыл намного умнее, чем стражи порядка. Каквыяснилось,«полицейскиепредложили решение проблемы — заплатить четыре миллиона рублей. Молодой человек заявил, что у него нет такой суммы. Вымогатели оказались понимающими и снизили сумму до одного миллиона. Когда он ответил, что у него и миллиона нет, полицейские отвезли мужчину в отдел Строгино и заставили оформить его автомобиль в залог. Пострадавший согласился подписать договор купли-продажи, но изменил VIN-код своей иномарки и личную подпись. После этого молодого человека довезли до дома, и он сразу же позвонил в МВД. Против одного из вымогателей возбуждено уголовное дело, полицейский дал признательные показания…».Ну, проще говоря, жадность погубила... Поделом им!!! Будем надеяться, что в Москве вокруг этого дела подымится большой шум. Потому что, эти блюстители закона позорят страну и полицию, которая и так не пользуется популярностью среди людей. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, — сообщили в пресс-службе ГУМВД России по г. Москве.
Авторский пост
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Коррупции в полиции нет.
За попытку дать полицейскому взятку будешь немедленно арестован.
Полицейские, как и любые другие госслужащие (но полицейские в бОльшей мере) имеют огромные социальные плюшки, ранний уход на пенсию, большой размер пенсии, освобождение от некоторых налогов (Пенсионный, социальный, мед. страхование), которые просто писец какие большие в Германии.
Полицейского НЕЛЬЗЯ уволить. Вот так. С ним нельзя закончить трудовые отношения. Его можно только изгнать со службы, если он нарушил закон. А просто так: Херр Мюллер, Ваш контракт закончен - нельзя. Контракт полицейского пожизненный, ему не нужно трястись, что он потеряет работу.
Слово полицейского не требует доказательства в суде. Слово полицейского в суде принимается как доказательство.
Спроси любого ребенка в Германии, кто такой полицейский и услышишь нечто подобное из времен СССР про Дядю Степу Милиционера.
Поэтому просрать карьеру, огромную пенсию, дом, семью, льготные кредиты, железобетонную защиту государство ради какого-то пакетика с героином (не важно какой массы, миллион евро через 5 лет закончится) вряд-ли кто согласится.
Это достаточно хороший пример?
Он сегодня уже шестой аккаунт регит, с одного айпи, правду что бы говорить!!!