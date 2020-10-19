FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Стюардессы в мини-юбках в кабине пилотов взбудоражили пользователей (5 фото) Стюардессы в мини-юбках в кабине пилотов взбудоражили... "А это свиное рыло нас не сожрет?": реакция соцсетей на нового мэра Чебоксар от Единой России "А это свиное рыло нас не сожрет?": реакция соцсетей на нового... "Потрясающе пьяный" лейтенант британской подлодки "Секс и кокаин" не смог разгрузить 16 ядерных ракет "Потрясающе пьяный" лейтенант британской подлодки "Секс и кокаин"... Смейтесь, пока не запретили: та самая подборка черного юмора Смейтесь, пока не запретили: та самая подборка черного юмора Разгадка номера машины в «Бриллиантовой руке» Разгадка номера машины в «Бриллиантовой руке» Хохотальня Хохотальня Пёс начал прыгать от счастья, когда получил протезы Пёс начал прыгать от счастья, когда получил протезы Продолжаю строительство своей бани Продолжаю строительство своей бани Советские знаменитости Советские знаменитости Ретро фотографии Ретро фотографии В этот день, в 1934 году, родился один из известнейших советских писателей-фантастов – Кир Булычёв В этот день, в 1934 году, родился один из известнейших советских... Гифки Гифки Не стоит обижать работников казино Не стоит обижать работников казино Мифы о славянах, которые давно опровергнуты Мифы о славянах, которые давно опровергнуты Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Гифки Гифки Куравлёв и Варлей в самом лучшем советском фильме ужасов Куравлёв и Варлей в самом лучшем советском фильме ужасов «Приговор американскому газу»: Германия приравняла СПГ из США к углю «Приговор американскому газу»: Германия приравняла СПГ из США к углю Пёс сдал приятеля с потрохами и был наказан Пёс сдал приятеля с потрохами и был наказан
Главная > Фото 
В Москве полицейские подкинули мужчине наркотики для личной выгоды

В Москве полицейские подкинули мужчине наркотики для личной выгоды (1 фото)

Автор:
19 октября 2020 11:29
Метки: деньги   москва   наркотики   полиция   
8450
1
Один «оборотень в погонах» был задержан.Возбуждено дело
Подбрасывание наркотиков, уже давно повседневная практика в полиции России. Этим занимаются и патрули, и участковые, и опера. В половине случаев подброс идет — ради улучшения статистики раскрываемости, а во второй половине — ради денег.

Авторский пост

Ссылки по теме:
Метки: деньги   москва   наркотики   полиция   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
24
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
24  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
903
Алексей Заг 3 часа назад
Вот не понимаю я.... Человек должен идти в полицию с желанием защищать закон и граждан, а у нас идут, что бы бабок срубить и закон нарушать. Парадокс.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
ayekaramba 48 минут назад
Каким макаром вокруг этого дела поднимается шумы, если посты, которые про него "шумят" не содержат никаких деталей??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
161
nil Час назад
Большая часть полиции в России это просто мусора поганые. На их рожу посмотришь - какие-то толстые жлобы, типа свиней. Те же самые бандиты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален
−18
Максим 2 часа назад
Только в России когда видят полицейского думают что бы только не доепался
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален
−18
Максим 2 часа назад
Ну что я могу сказать сотрудникам полиции, работайте братья!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6
Сергей 2 часа назад
Самое страшное, что это не удивляет. Стало простой обыденностью.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
doker 2 часа назад
Читаю комменты и удивляюсь - "мусора палят" свои аккаунты, чтобы защитить "честь мундира. Это праздник какой-то!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
vitenok 3 часа назад
max знает, слушайте его, слушайте, он правду говорит...
Он сегодня уже шестой аккаунт регит, с одного айпи, правду что бы говорить!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
boom 3 часа назад
Никогда такого не было, и вот опять
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Стюардессы в мини-юбках в кабине пилотов взбудоражили пользователей (5 фото) Стюардессы в мини-юбках в кабине пилотов взбудоражили пользователей (5 фото) Ангел-хранитель в погонах выдернул москвича с путей за&nbsp;секунду до&nbsp;наезда поезда Ангел-хранитель в погонах выдернул москвича с путей за секунду до наезда поезда На перевоспитание: сотню провинившихся молодых забрали из Москвы в Чечню На перевоспитание: сотню провинившихся молодых забрали из Москвы в Чечню "Без обид, мы тебя не видели": московские полицейские отобрали у подростка восемь тысяч рублей "Без обид, мы тебя не видели": московские полицейские отобрали у подростка восемь тысяч рублей Семья министра владеет пятизвёздочным отелем около Кремля Семья министра владеет пятизвёздочным отелем около Кремля На очередных "оборотней в погонах" заведены уголовные дела На очередных "оборотней в погонах" заведены уголовные дела
max

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

78



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
О чем на самом деле фильм «Кин-дза-дза»?
8
191
О чем на самом деле фильм «Кин-дза-дза»?
Карты, которые покажут вам мир с неожиданной стороны
14
127
Карты, которые покажут вам мир с неожиданной стороны
﻿
Набирающие популярность
Почему в космосе нельзя пить алкоголь?
0
24
Почему в космосе нельзя пить алкоголь?
Можно ли греть молоко в микроволновке?
0
6
Можно ли греть молоко в микроволновке?
Стюардессы в мини-юбках в кабине пилотов взбудоражили пользователей (5 фото)
Стюардессы в мини-юбках в кабине пилотов взбудоражили пользователей (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Без памперсов, сникерсов и на чистой манной каше!
0
16

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#прикол#россия#девушки#gif#на различный вкус#позитив#в мире#новости
#факты#интересно#сша#прикольные#интересное#природа#дтп#СССР#знаменитости#путешествия
#юмор#животные#полиция#авария#кино#смешные#картинки#авто авария#настроение#короткопост

На что жалуетесь?

Вернуться