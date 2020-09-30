"Без обид, мы тебя не видели": московские полицейские отобрали у подростка восемь тысяч рублей

16-летний мальчишка возвращался от репетитора и на свою беду повстречал патруль ППС. После недолгого разговора ребенку предложили уплатить "какой-нибудь штраф" найденными в рюкзаке деньгами, отложенными на учебу. Кто же знал, что тинейджер окажется сыном гравреда журнала "Космополитен". И тут-то все и заверте...
Главред сайта российской версии Cosmopolitan на своей страничке в "Фейсбук" рассказала, как у ее сына, 16-летнего подростка, московские полицейские отобрали деньги, отложенные на репетиторов.
По словам Екатерины Великиной, вечером 29 сентября ее сын возвращался домой от репетитора в районе станции метро «Шаболовская» и курил,. Рядом остановилась полицейская машина, откуда вышел сотрудник ППС в бронежилете и форме. Увидев его, мальчик бросился бежать. ППС-ники погнались за ним, крича " Стой, сука, стрелять буду! Догоню почки отобью".
Когда подросток остановился, полицейские достали из его кармана телефон и, узнав пароль, осмотрели галерею снимков, проверили последние вызовы и Телеграм. После чего, один из сотрудников ППС обшарил рюкзак и нашел в нем 8000 рублей, которые бабушка дала ребенку на будущую оплату услуг репетиторов.
Когда подросток остановился, полицейские достали из его кармана телефон и, узнав пароль, осмотрели галерею снимков, проверили последние вызовы и Телеграм. После чего, один из сотрудников ППС обшарил рюкзак и нашел в нем 8000 рублей, которые бабушка дала ребенку на будущую оплату услуг репетиторов.
После чего ППС-ники начали задавать типичные вопросы: "И что мы теперь будем делать?" и предлагать отвезти в отделение, где его обыщут опера и могут что-нибудь найти.
Мальчишка сказал, что у него ничего нет, после этого полицейские предложили ему уплатить "какой-нибудь штраф" и забрали 8000 рублей.
Мальчишка сказал, что у него ничего нет, после этого полицейские предложили ему уплатить "какой-нибудь штраф" и забрали 8000 рублей.
После публикации в "Фейсбуке" с главредом мгновенно связались из отделения полиции "Якиманка" и следователь Следственного комитета. "Приехали мгновенно, отсчет шел на минуты буквально", — пишет Екатерина.
После посещения отделения полиции, в котором составили заявление, Великина написала еще один пост.
"Обычный, среднестатистический человек не в состоянии поднять информационный шум такой же степени силы. Но у этого человека, с высокой долей вероятности, есть какой-нибудь дурацкий губошлепый ребенок с трешником на репетитора, и этот ребенок ходит по тем же самым улицам и рано или поздно встретится с теми же самыми людьми. Ну или какими-то другими, аналогичными.
Я сегодня видела их. Видела, исключительно благодаря вам всем.
Будь я тем самым обычным, среднестатистическим человеком, мне бы вряд ли позвонили из отделения на Якиманке и сказали, что меня там ждут. Сами. Я понятия не имела, к какому отделению относится та группа ППС, которая отобрала деньги у Тимки: мы просто пытались нагуглить район.
А знаете, что бы было дальше, после того как я их увидела? Дальше мне бы стало чертовски страшно – потому что они и правда страшные, все трое. Нелюбимые, ненужные, бедные и злые от вот этого супер-комбо. Вряд ли кто-нибудь из этих бравых ребят мечтал о том, что в 30-40 лет он будет трясти школоту, вытаскивая пятачки из пеналов. "
После посещения отделения полиции, в котором составили заявление, Великина написала еще один пост.
"Обычный, среднестатистический человек не в состоянии поднять информационный шум такой же степени силы. Но у этого человека, с высокой долей вероятности, есть какой-нибудь дурацкий губошлепый ребенок с трешником на репетитора, и этот ребенок ходит по тем же самым улицам и рано или поздно встретится с теми же самыми людьми. Ну или какими-то другими, аналогичными.
Я сегодня видела их. Видела, исключительно благодаря вам всем.
Будь я тем самым обычным, среднестатистическим человеком, мне бы вряд ли позвонили из отделения на Якиманке и сказали, что меня там ждут. Сами. Я понятия не имела, к какому отделению относится та группа ППС, которая отобрала деньги у Тимки: мы просто пытались нагуглить район.
А знаете, что бы было дальше, после того как я их увидела? Дальше мне бы стало чертовски страшно – потому что они и правда страшные, все трое. Нелюбимые, ненужные, бедные и злые от вот этого супер-комбо. Вряд ли кто-нибудь из этих бравых ребят мечтал о том, что в 30-40 лет он будет трясти школоту, вытаскивая пятачки из пеналов. "
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Меня несколько раз "менты" в опорный пункт отводили и я оттуда выходил без проблем и без финансовых потерь, потому что ни в чем обвинить меня они не могли ну и сам я уже был не дурак, чтобы боятся их страшилок. Если человека не за что прижать, то никто не будет с ним. На улицах полно народу с кого есть что и за что струсить кроме студентов. Это нужно быть совсем уж отбитым, чтобы на школьников кидаться.
Среди ментов есть люди, но я не испытываю положительных эмоций к этой организации в основном из-за того, что почти весь мой опыт общения с ними связан с тем, что мне приходилось реагировать на их желания поживится за мой счет.
А может дело было так: пионер потратил деньги на развлечения и придумал сказку про ментов чтобы от мамки отмазаться?
ИМХО вероятность такого не меньше...
Я могу придумать такую же жалобную историю, но это не сделает ее автоматом правдой.
Слова пацана-это ТОЛЬКО слова.
В семье не без урода. Помните об этом, когда кидаетесь какашками в эти службы. Или среди политиков ВСЕ кристально чистые? Или в СМИ заказные статьи не пишут?
Не надо делать обобщения
Курить надо меньше, ребеночку! И не бегать от полиции.
а потом какая-то яжмать-бл@дь, у которой невоспитанный подросток курит (сука официально!!! пздц), имеющая возможность пи@дЕть,начинает сочинять про "почки"! и что вырастет из этого ублюдка??! вот вот...
И что же? Отжимать бабосики что-ли? Так по твоему получается?