"Без обид, мы тебя не видели": московские полицейские отобрали у подростка восемь тысяч рублей

После публикации в "Фейсбуке" с главредом мгновенно связались из отделения полиции "Якиманка" и следователь Следственного комитета. "Приехали мгновенно, отсчет шел на минуты буквально", — пишет Екатерина.

После посещения отделения полиции, в котором составили заявление, Великина написала еще один пост.



"Обычный, среднестатистический человек не в состоянии поднять информационный шум такой же степени силы. Но у этого человека, с высокой долей вероятности, есть какой-нибудь дурацкий губошлепый ребенок с трешником на репетитора, и этот ребенок ходит по тем же самым улицам и рано или поздно встретится с теми же самыми людьми. Ну или какими-то другими, аналогичными.

Я сегодня видела их. Видела, исключительно благодаря вам всем.

Будь я тем самым обычным, среднестатистическим человеком, мне бы вряд ли позвонили из отделения на Якиманке и сказали, что меня там ждут. Сами. Я понятия не имела, к какому отделению относится та группа ППС, которая отобрала деньги у Тимки: мы просто пытались нагуглить район.

А знаете, что бы было дальше, после того как я их увидела? Дальше мне бы стало чертовски страшно – потому что они и правда страшные, все трое. Нелюбимые, ненужные, бедные и злые от вот этого супер-комбо. Вряд ли кто-нибудь из этих бравых ребят мечтал о том, что в 30-40 лет он будет трясти школоту, вытаскивая пятачки из пеналов. "