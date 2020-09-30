FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жить в России 3485 постов • 636 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
"Без обид, мы тебя не видели": московские полицейские отобрали у подростка восемь тысяч рублей

"Без обид, мы тебя не видели": московские полицейские отобрали у подростка восемь тысяч рублей (6 фото)

Автор:
30 сентября 2020 13:34
Сообщество : Жить в России
Метки: Cosmopolitan   Великина   Космополитен   история   москва   полиция   ппс   репетиторы   
3014
6
16-летний мальчишка возвращался от репетитора и на свою беду повстречал патруль ППС. После недолгого разговора ребенку предложили уплатить "какой-нибудь штраф" найденными в рюкзаке деньгами, отложенными на учебу. Кто же знал, что тинейджер окажется сыном гравреда журнала "Космополитен". И тут-то все и заверте...

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Cosmopolitan   Великина   Космополитен   история   москва   полиция   ппс   репетиторы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
40
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
40  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Vacony 2 часа назад
слухи просто так не берутся. слышал подобные истории... так что в эту верю
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Объект реальности 2 минуты назад
как в 90-е.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
276
Дмитрий 3 минуты назад
Вполне себе обычная и заурядная ситуация, что конечно же очень плохо. У брата моего друга подобным образом забрали и деньги и телефон с плеером.
Меня несколько раз "менты" в опорный пункт отводили и я оттуда выходил без проблем и без финансовых потерь, потому что ни в чем обвинить меня они не могли ну и сам я уже был не дурак, чтобы боятся их страшилок. Если человека не за что прижать, то никто не будет с ним. На улицах полно народу с кого есть что и за что струсить кроме студентов. Это нужно быть совсем уж отбитым, чтобы на школьников кидаться.
Среди ментов есть люди, но я не испытываю положительных эмоций к этой организации в основном из-за того, что почти весь мой опыт общения с ними связан с тем, что мне приходилось реагировать на их желания поживится за мой счет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Korolev 9 минут назад
Не удивлюсь, если окажется, что п#дюк прогулял бабки, а потом свалил всё на ментов...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Alex 15 минут назад
"Бежишь - значит чуешь за собой вину" (с) Неизвестный инквизитор
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Alex 16 минут назад
Вывод, курение - зло
Мусора - свиньи конечно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10
ALexN 16 минут назад
Может быть и правдивая история. Помню как лет 15 назад будучи студентом, поехал на лето по обмену в Великобританию, английский подучить и заодно подзаработать на сборе фруктов и ягод. Возвращался с товарищем, мы из одного города. Мы попросили наших отцов нас встретить в Москве в аэропорту. Вышли из зала прилёта, сразу обступили таксисты, мы спросили сколько до белорусского вокзала, сумма была атомная, решили ехать на метро. Один из водил нам в след, что то угрожающее прокричал, что типа можно и не доехать. И что ж вы думали, на выходе из метро на вокзал, нас уже ждал "товарищ милиционер". Ни документов, ни головного убора, с перегаром. Без объяснений, нам четверым: "пройдёмте со мной", мы в чем дело? У нас поезд скоро отправляется. Он за пистолет. Пошли с ним. Меня с другом сразу в обезъянник, отцов к стенке давай шмонать. Деньги какие-то забрал, уже не помню, хорошо с собой много не везли. Забрал, что было, мы начали возмущаться, но поняли, что дороже будет. Он отпустил, на поезд успели, буквально к отправлению. Потом только поняли, что таксист навёл на нас, а сразу, шок был, ужасно и дико все это. Столько лет прошло, а после того случая доверия к стражам порядка так и не появилось.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
1k
Outcast 22 минуты назад
Сдаётся что мамашке надо своему чаду прописать. И никакие менты деньги у него отбирать не будут.
Сдаётся что мамашке надо своему чаду прописать. И никакие менты деньги у него отбирать не будут.
Ответить  •  Ссылка  • 
Поделиться ›
2k
x3matic 24 минуты назад
Менты по трое, уже давно в одной машине не ездят.Если бы это было правдой,их бы уже сегодня всех вычислили.Все проверяеться на раз.Все может быть,но похрже на басню,или курящий ездюк, что то не договаривает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Aleksandr Полчаса назад
Пруфов нет.
А может дело было так: пионер потратил деньги на развлечения и придумал сказку про ментов чтобы от мамки отмазаться?
ИМХО вероятность такого не меньше...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
579k
Result Автор поста Aleksandr 19 минут назад
Пруфов чего? Видео, как ППС-ники отбирают деньги? Их действительно нет. О ситуации рассказывает сама главред - ссылка на ее профиль в Фейсбук есть в посте.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Aleksandr Result 16 минут назад
И чо?
Я могу придумать такую же жалобную историю, но это не сделает ее автоматом правдой.
Слова пацана-это ТОЛЬКО слова.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
ArkBase Aleksandr 6 минут назад
Очевидно, Вы делитесь своим собственным опытом ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
KarabasBarabas 45 минут назад
То, что у этой "не среднестатистической" персоны 16-ти летний курящий на улице обалдуй бегает от ментов, почему-то никого не задело. "С высокои долеи вероятности, есть какои -нибудь дурацкии губошлепыи ребенок" - эта фраза вообще за гранью снобизма. Кстати, история полна нестыковок: подъехали на машине, но скрылись в глубине дворов (машину бросили?), номер машины подросток конечно же не запомнил и т.д. Вопросов несколько: Откуда у этой барышни такое ЧСВ? А был ли мальчик?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Сергей KarabasBarabas Полчаса назад
Надеюсь с твоим "гениальным" отпрыском подобное не случится.. Он кончно же не бегает от ментов, потому что папа рассказал, какие он хорошие, и да, главное, денег то у него точно в рюкзаке не будет - папа с таким уровнем сознания вряд ли заработал на репититоров.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
SAndre 51 минуту назад
а вот мне ППСники помогали. Спасибо им.
В семье не без урода. Помните об этом, когда кидаетесь какашками в эти службы. Или среди политиков ВСЕ кристально чистые? Или в СМИ заказные статьи не пишут?
Не надо делать обобщения
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Безумная Белла Час назад

Курить надо меньше, ребеночку! И не бегать от полиции.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Фельдъегерь Час назад
очень похоже на вброс, нет никаких деталей, даже фамилии следователя(он обязан представиться по телефону), почему счет шел на минуты, почему ребенок побежал от сотрудников(нормальный человек этого делать не будет), фото "страшных" сотрудников нет(обычно люди такое снимают на телефон) и т.д.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
кот базилий Час назад
Хорошо по башке не дали, у них это запросто.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
KOSTELLO Час назад
Ну раз она об этом несколько раз сообщила, так и быть я понял, что она не среднестатистический человек, а чудо-женщина, видимо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Тудаблин Час назад
Деньги для оплаты репетитора, идёт от репетитора... оплаченного или уже бесплатного? или это другой репетитор?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
579k
Result Автор поста Тудаблин 39 минут назад
Бабушка дала деньги на репетитора загодя (ребенок ходит к 4 преподавателям в неделю).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Outcast Result 24 минуты назад
И он со всей сумой конечно таскался.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Так это "ребенка" оштрафовали за курение в неположенном месте
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
579k
Result Автор поста Дарвин и аморальная премия 39 минут назад
Оштрафовали себе в карман.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дарвин и аморальная премия Result 37 минут назад
А шо делать? Им пушки с "корочкой" выдали-теперь крутятся как могут
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
166
чокнутый Час назад
ху.ли, набрали быдло и гопов, кого угодно готовы взять, лишь бы систему не шатали
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
7k
Шурум-бурум 2 часа назад
представьте, ориентировка на закладчика или грабителя "подросток". видишь похожего малолетнего долбооба, который еще и курит (сука официально!!! пздц) останавливаешься у него, а он начинает убегать!!! что должен делать пэпс? правильно, ловить!
а потом какая-то яжмать-бл@дь, у которой невоспитанный подросток курит (сука официально!!! пздц), имеющая возможность пи@дЕть,начинает сочинять про "почки"! и что вырастет из этого ублюдка??! вот вот...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
166
чокнутый Шурум-бурум Час назад
будем надеяться что не вырастит он таким ублюдком как ты!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дарвин и аморальная премия Шурум-бурум Час назад
Думаешь,если замаскировался под новым ником-мы тебя не узнаем? Ты как был Сказочным Долб-о-ебом так ним и остался
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Андрей Шурум-бурум Час назад
Так если бы буквально каждый из нас (Граждан) сам бы не сталкивался с вымогательством бабла по надуманным предлогам, со стороны органов, то и неповерили бы просто так в эту историю, а так... твоя версия хоть и красивая но отмаза для хапуг в погонах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
vikklu Шурум-бурум Час назад
А закладкой оказались жалкие 8 тыщ? Своему ребёнку не пожелаешь такого? Или сам ещё не вышел из подросткового возраста?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Нескучный сад Шурум-бурум Час назад
"И что должен делать ППС?"
И что же? Отжимать бабосики что-ли? Так по твоему получается?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Вася 2 часа назад
чот на пи.з.дёшь похоже. Я бежал зимой к знакомым поздним вечером, бежал, потому что мёрз, в кармане денег было тысяч 5, менты с дороги увидели, включили мигалку подлетели, спросили куда бегу, я сказал к подруге, предложение делать. Обшмонали, деньги пересчитали и вернули, пошутили, типа "родит без тебя чтоли", и дальше поехали, не обижали
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Kost Вася Час назад
Как ты посмел рассказать свою историю с положительными ППС-никами?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Пумба Вася 8 минут назад
Стопудов говновысер ради отмазать чадушко. Небось курил он официально, но не очень официальное вещество. И при себе было полкоробка. На статью натянуть сложновато, а вот на вытянуть всё бабло из карманов - самое то. Кстати, господа россияне, а не дохера ли репетитору 8 штук за занятие? Кстати, он-то ВОЗВРАЩАЛСЯ вроде... Короче, вопросов больше чем ответов. Но говновысером прямо-таки смердит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
579k
Result Автор поста Пумба 3 минуты назад
Если почитаете заявление, то там понятно написано, почему у парня была при себе такая сумма. Но вам не хочется и вообще, говновысер. Это ж все объясняет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 2 комментария
О кровавом прошлом, технологичном настоящем и прекрасном будущем стоматологии О кровавом прошлом, технологичном настоящем и прекрасном будущем стоматологии Неожиданное завершение спецоперации СНБ Узбекистана в центре Москвы Неожиданное завершение спецоперации СНБ Узбекистана в центре Москвы В Москве у продавца абрикосов украли картину за 3 миллиона рублей В Москве у продавца абрикосов украли картину за 3 миллиона рублей На очередных "оборотней в погонах" заведены уголовные дела На очередных "оборотней в погонах" заведены уголовные дела Московский элитный двор засадили марихуаной Московский элитный двор засадили марихуаной Литовца, которого пять лет считали убитым, нашли живым в лесу Литовца, которого пять лет считали убитым, нашли живым в лесу
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

579693



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Джеймс Кэмерон объявил о том, что съемки "Аватара-2" завершены
1
140
Джеймс Кэмерон объявил о том, что съемки "Аватара-2" завершены
Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней
2
264
Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней
﻿
Набирающие популярность в сообществах
В Майами интервьюер попросила парня надеть маску и очень пожалела
1
12
В Майами интервьюер попросила парня надеть маску и очень пожалела
Нежнейшее итальянское печенье. Печенье с джемом
2
4
Нежнейшее итальянское печенье. Печенье с джемом
О кровавом прошлом, технологичном настоящем и прекрасном будущем стоматологии
О кровавом прошлом, технологичном настоящем и прекрасном будущем стоматологии
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Гарри Поттер и Философский парень
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#интересно#дтп#россия#разное#азербайджан#СССР#автомобили#истории
#факты#интересное#животные#кино#авто авария#люди#армения#Нагорный Карабах#автоприкол#кража
#прикол#история#авария#москва#природа#Душевное#картинки#gif#война#настроение

На что жалуетесь?

Вернуться