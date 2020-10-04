Около 40% граждан России не могут позволить себе отпуск

Почти у 40% граждан России нет денег на поездку в отпуск, говорится в результатах опроса сервиса «Туту.ру».
По данным портала, туры не могут себе позволить 38% российских граждан. Около 29% готовы потратиться на поездку на выходные, но долгий отдых оплатить не могут. 17% респондентов откладывают деньги в течение нескольких месяцев даже на небольшую поездку.
Около 5% опрошенных чтобы отдохнуть, вынуждены брать кредиты и занимать в долг у близких.
☝️"А лето у вас бывает? Бывает, но я в этот день на работе", - шутят жители северных районов нашей Родины. Что ж лето закончилось, а вместе с ним и пора отпусков. Впрочем, как показывает статистика, примерно половина граждан России проводит отпуск дома или на даче. Отчасти в этом виновата эпидемия коронавируса, поскольку власти ничтоже сумняшеся закрыли границу и отменили поездки за рубеж, загнав полстраны в карантин и назвав это безобразие оплачиваемым отпуском.
Пусть сами так отдыхают, вздохнули русские и поехали на дачу. Власть, конечно, может в очередной раз все списать на коронавирус, западные санкции и завихрения в торсионных полях, но на самом деле все обстоит гораздо хуже, коронавирус тут не причем, и люди реально не могут позволить себе поехать в отпуск куда –либо дальше собственной дачи.
...
Подробнее: https://warsofworld.ml/news/80731d4b
Около 5% опрошенных чтобы отдохнуть, вынуждены брать кредиты и занимать в долг у близких.
☝️"А лето у вас бывает? Бывает, но я в этот день на работе", - шутят жители северных районов нашей Родины. Что ж лето закончилось, а вместе с ним и пора отпусков. Впрочем, как показывает статистика, примерно половина граждан России проводит отпуск дома или на даче. Отчасти в этом виновата эпидемия коронавируса, поскольку власти ничтоже сумняшеся закрыли границу и отменили поездки за рубеж, загнав полстраны в карантин и назвав это безобразие оплачиваемым отпуском.
Пусть сами так отдыхают, вздохнули русские и поехали на дачу. Власть, конечно, может в очередной раз все списать на коронавирус, западные санкции и завихрения в торсионных полях, но на самом деле все обстоит гораздо хуже, коронавирус тут не причем, и люди реально не могут позволить себе поехать в отпуск куда –либо дальше собственной дачи.
...
Подробнее: https://warsofworld.ml/news/80731d4b
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Метки: доход граждан опрос отпуск
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Пан просто копов вызывает. И досвиданице. Потом другая партия"нерабов"приедет.