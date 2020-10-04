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Около 40% граждан России не могут позволить себе отпуск

Около 40% граждан России не могут позволить себе отпуск (1 фото)

Автор:
04 октября 2020 18:04
Метки: доход граждан   опрос   отпуск   
225
1
Почти у 40% граждан России нет денег на поездку в отпуск, говорится в результатах опроса сервиса «Туту.ру».

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Метки: доход граждан   опрос   отпуск   
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18  комментариев
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18k
Виталий Касандров 57 минут назад
Таки в 1999 ,95% не могли себе позволить туры, В 2020 только 38 % , такими темпами к 2030 только бомжи не смогут в отпуске отдохнуть хотя ....
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1k
Игорь Минуту назад
Ужасно, ужасно. Что же делать? А, знаю. Давайте майдан устроим, ещё раз страну разрушим, как хохлы. И сразу в отпуск. Неоплачиваемый. Лет на пять. Как в святых девяностых.
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2k
Voland Полчаса назад
эээ... А что, отпуск - это обязательно проживание в хостеле за границей? Не, ну можно, но я вот, например, больше недели на жаре не могу вообще. Да и скучно становиться... Предпочитаю активный отдых: горы, сплав по рекам, рыбалка на рекорд, например таймень на 30кг вытянуть... Вот это отдых, а не отсиживание булок в шезлонге ;)
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3k
Едондер пуп Voland 22 минуты назад
Дороже получается, да и таймень не одобряет))
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9k
alexis Едондер пуп 16 минут назад
И красная книга тоже.
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2k
Voland alexis 8 минут назад
лицензии на ловлю никто не отменял и мелкие (до 20кг) отпускаются. Собственно 3 года назад мы забрали только одну рыбину, которую выловил не я, а отец (самая большая была, 38кг), отвесились у рыбнадзора и нам ее закоптили (ездили в 7 человек тогда) - все были очень довольны)) особенно с учетом того, что пришлось топать почти 60км пешком в одну сторону, а для связи - орендавать спутниковый телефон, так как никто не посмотрел зоны покрытия... Зато рыбнадзор на моторках пару раз в сутки показывался - проверял улов и лицензии...
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12k
Максим 59 минут назад
вы все врете, это все госдеповская пропаганда
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3k
Sanar Час назад
Оскорбили граждан России, в КК и Крыму могут позволить себе отдохнуть россияне явно не бедные
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139k
☭Cheкаво☭ Час назад
Ну. на хохляндии то все 110 процентов населения могут ездить каву пить в Венскую оперу, вместе с пенсионерами и детьми несовершеннолетними, да и в любой другой стране все 110,кроме отсталой Рашки.
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4k
Владимир ☭Cheкаво☭ Час назад
Могут, но не на что
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25k
labuda.blog Владимир Час назад
Как это не на что!? А деньги за уборку клубники, в Польше, куда делись?
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4k
Владимир labuda.blog Час назад
"Устроиться на оплачиваемую работу в странах Европейского союза граждане Украины могут только при получении национальной рабочей визы либо вида на жительство".
Пан просто копов вызывает. И досвиданице. Потом другая партия"нерабов"приедет.
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4k
Владимир Час назад
2 взрослых и 1 ребёнок. All inclusive. 9 ночей. Если умерить аппетиты то вполне можно сгонять. А то всем же 5* подовай и Доминикану
2 взрослых и 1 ребёнок. All inclusive. 9 ночей. Если умерить аппетиты то вполне можно сгонять. А то всем же 5* подовай и Доминикану
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16k
babuby Владимир 43 минуты назад
Ну да. Всего лишь полугодовой бюджет семьи.
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1k
Нудник Шпилкес 2 часа назад
козни гоздепа, сто процентов
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4k
Владимир Нудник Шпилкес 2 часа назад
Масада!
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9k
Артем Нудник Шпилкес Час назад
[мат]! не иначе.. Статистика же дело такое, как покажешь.. Чет скромно промолчали в статье, что до 2020 турпотоки только росли.. еще 10-15 назад все 80% не могли себе позволить выехать. Причем тут госдеп, шпротина ты [мат]?
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9k
Артем Час назад
Вместо мата добавь ПроИбалты
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