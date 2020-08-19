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Когда не поехала на юг, или мисс русская речка 2020

Когда не поехала на юг, или мисс русская речка 2020 (19 фото)

Автор:
19 августа 2020 17:10
Сообщество : Жить в России
Метки: девушка   красота   купальник   лето   озеро   отпуск   пляж   река   
2819
19
Эти девушки презентовали свои новые купальники не на заграничных пляжах, а на наших - отечественных. Скажу честно, получилось еще более эффектнее.

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Метки: девушка   красота   купальник   лето   озеро   отпуск   пляж   река   
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10  комментариев
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32k
jonnyD Час назад
Фото прошлого года : пляж , лето ...
Фото прошлого года : пляж , лето ...
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149
Nane First NameLast Минуту назад
Из большинства можно забор строить. Вот их на море и не берут. Пусть больше капусты едят.
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26k
Slonyash 6 минут назад
Девчули зачОтные!
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527
Владимир 9 минут назад
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10k
[email protected] 15 минут назад
Вот они, наши красавицы)))
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22k
Павел Плеханов 16 минут назад
Как же шляпка добавляет женственности и привлекательности. А вот татуировки - наоборот.
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291
Gamak 22 минуты назад
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3k
ride Час назад
супер девочки
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770
DanzelBanzel 2 часа назад
Расписных почти нет,глаз радуется
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