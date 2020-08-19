Когда не поехала на юг, или мисс русская речка 2020

Эти девушки презентовали свои новые купальники не на заграничных пляжах, а на наших - отечественных. Скажу честно, получилось еще более эффектнее.
1. Волгоградская область, Пляж "Бобры"
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3. Республика Татарстан "Боровое Матюшино"
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5. Самара
6. Плёс, Ивановская область
7. О. Зелененький, Самара
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9.
10. Пляж "Левобережный", Чебоксары
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12.
13. Кюрлевский карьер (озеро Донцо), Ленинградская область
14.
15. Воронежское водохранилище
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17. Заволжье
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