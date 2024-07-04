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Мотоциклисты испугались полицейских и у них на глазах влетели в дерево

Мотоциклисты испугались полицейских и у них на глазах влетели в дерево

Автор:
04 июля 2024 09:56
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   ЧП   автво   влетели в дерево   мотоциклисты   полиция   потерял сознаие   
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Внезапное рандеву на дороге закончилось неожиданно в Уссурийске. Появление ГАИ настолько изумило приморца, что он эффектно впечатался в дерево.

Служебный автомобиль выезжал с придомовой территории, на пути у полицейских оказался мопедист с пассажиром. Парни, вероятно, попытались уйти от столкновения и съехали на обочину. Затем, вместо того, чтобы затормозить, ребята не сбавили скорость и впечатались в дерево. Судя по кадрам, от удара один из парней потерял сознание.


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Метки: Видео   ЧП   автво   влетели в дерево   мотоциклисты   полиция   потерял сознаие   
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5  комментариев
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Горожанин 2 часа назад
Полицейскому, видите ли, нужно обятельно поднимать пострадавшего. Чему их там учат?.. Как только виноват в ДТП и в том, что покалечил человека - так в первую очередь начинает поднимать его на ноги. Типа, ничего страшного, вставай, иди домой, а я поехал. Такова первая реакция трусливого и безответственного человека - поднимать на ноги пострадавшего. Рефлекторно это обычно всегда делает виновник аварии.
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3k
Оксид Бетона 2 часа назад
сплошные беды от этих вот
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Snezhinka
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 2324 поста (2227 в горячем)

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