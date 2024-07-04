Мотоциклисты испугались полицейских и у них на глазах влетели в дерево

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Внезапное рандеву на дороге закончилось неожиданно в Уссурийске. Появление ГАИ настолько изумило приморца, что он эффектно впечатался в дерево.
Служебный автомобиль выезжал с придомовой территории, на пути у полицейских оказался мопедист с пассажиром. Парни, вероятно, попытались уйти от столкновения и съехали на обочину. Затем, вместо того, чтобы затормозить, ребята не сбавили скорость и впечатались в дерево. Судя по кадрам, от удара один из парней потерял сознание.
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