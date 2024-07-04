Мотоциклисты испугались полицейских и у них на глазах влетели в дерево

Служебный автомобиль выезжал с придомовой территории, на пути у полицейских оказался мопедист с пассажиром. Парни, вероятно, попытались уйти от столкновения и съехали на обочину. Затем, вместо того, чтобы затормозить, ребята не сбавили скорость и впечатались в дерево. Судя по кадрам, от удара один из парней потерял сознание.



