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Сотрудники автосалона в Уфе повредили машину клиента

Сотрудники автосалона в Уфе повредили машину клиента

Автор:
01 июля 2024 10:07
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   УФА   авто   автосалон   разнесли машину клиента   шевроле   
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Парень оставил свою "Шевроле" на комиссию. Перед тем как продать на рынке, техник и мойщик должны были довести иномарку до блеска. Но вместо этого устроили ей краш-тест: первый сел за руль и припугнул коллегу, якобы сейчас задавит. Второй шутки не понял и запрыгнул на автомобиль.

Мятый кузов ремонтировали тайно за счёт провинившихся — хозяин "Шевроле" о выходках так и не узнал. Потом машину продали. Мойщика позже уволили, а его друг продолжает работать.

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Метки: Видео   УФА   авто   автосалон   разнесли машину клиента   шевроле   
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5k
Egoro 2 часа назад
3,14дарасы!
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9k
Харон ( Χάρων) 13 минут назад
Два дебила - это сила.
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9k
Андрей 48 минут назад
Вот и покупатели нашлись
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17k
Алексей 2 часа назад
Биба и Боба........ два......
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63k
dima423 2 часа назад
Не долбайобы а долбойобищааа!!))
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IsTOPnik
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