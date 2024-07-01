Сотрудники автосалона в Уфе повредили машину клиента

Парень оставил свою "Шевроле" на комиссию. Перед тем как продать на рынке, техник и мойщик должны были довести иномарку до блеска. Но вместо этого устроили ей краш-тест: первый сел за руль и припугнул коллегу, якобы сейчас задавит. Второй шутки не понял и запрыгнул на автомобиль.