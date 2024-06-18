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Николай Басков поссорился с Бузовой, пошутив над её нарядом и назвав козой

Николай Басков поссорился с Бузовой, пошутив над её нарядом и назвав козой

Автор:
18 июня 2024 19:51
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Ольга Бузова   басков   бузова   интересное   фото   шоу бизнес   
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Перепалка между знаменитостями началась на премии Муз ТВ.

Снова премия Муз ТВ не обошлась без скандала. Николай Басков высмеял Ольгу Бузову, которая появилась на красной дорожке, после скандала в Уфе, в закрытом костюме.

Впервые вижу, чтобы Оля оделась полностью, - прокомментировал образ Бузовой Николай Басков.

Бузова очень обиделась на Баскова за эту шутку. Она заявила, что ведущие сейчас не самые хорошие. Певица разразилась тирадой прямо на премии:

Да, хороших ведущих реально нынче мало осталось,- отметила Бузова.


Кроме того, после премии Ольга на своей личной странице записала “кружочек”, снова высказав своё важное мнение.

Даже если у тебя микрофон в руках и если ты ведущий, то иногда лучше молчать, чем говорить, - заявила она.

После этого обмена любезностями Николай Басков на своей странице опубликовал видеозапись, на которой он поёт отрывок из оперной арии. Надо сказать, ролику уже несколько лет.

Я могу и без микрофона в отличие от тех, кто в него как коза кричит, - шутливо заметил Николай Басков.

Когда поле боя перешло в запрещённую социальную сеть, Баскову пришлось отбиваться от подружек Бузовой, которые принялись критиковать ведущего. Например, Мария Погребняк поддержала свою подругу Ольгу.

У нас не только нынче ведущих хороших осталось мало, как сказала Оля. У нас еще недостаток настоящих мужчин. До какой степени деградации надо дойти, чтобы назвать женщину козой? Позор Николаю Баскову, который повел себя как мелочный хам, - написала в своем блоге Погребняк.

В ответ Басков в своем телеграме опубликовал видео драки Погребняк с Миланой Тюльпановой, и призвал Марию вести себя достойно.

Также на сторону Баскова встала певица и модель Анна Калашникова. Она высказалась о певице Ольге Бузовой, заявив, что та всегда голая ходит.

Кому-кому, но не Бузовой обижаться на Колю. Я даже не удержалась и в соцсетях у себя написала, что, мол, понимаю, если бы уважаемая дива Эдита Пьеха обиделась, оно бы было понятно. Эдита Станиславовна – икона стиля – всегда появляется в роскошных закрытых нарядах. Или Ирина Понаровская… А здесь Оля! Да у нее в социальных сетях почти на каждом кадре обнаженка!, - заявила Калашникова.

В «ЦСКА Арена» прошла премия МУЗ-ТВ 2024. Церемонию назвали «Возвращение», так как до этого награды не вручались аж три года. Давайте посмотрим на самые странные образы знаменитостей на красной дорожке.

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Метки: Видео   Ольга Бузова   басков   бузова   интересное   фото   шоу бизнес   
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16  комментариев
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35k
Ego sum qui sum 2 часа назад
не нужен этот шлак на фишках
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3k
Андерсен 3 минуты назад
"Давайте посмотрим на самые странные образы знаменитостей на красной дорожке." Давайте лучше побережем зрение и не будем смотреть
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32k
AzuveR 10 минут назад
Да и хер на всю эту шушеру. Пусть ,хоть дерьмом закидают друг друга ,абсолютно пох.
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10k
kirpal Полчаса назад
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7k
Gamletof 41 минуту назад
Редактор фишок, самому не стыдно такое выкладывать? И мне это говно на главной странице показывают....
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5k
SmartCat101 43 минуты назад
афытор ты случайно сайт не перепутал ? зачем тут это говно ?
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3k
Звёздный странник 53 минуты назад
ЦИТАТА: "До какой степени деградации надо дойти, чтобы назвать женщину козой?"
Пишут те бузолята, кто сами же в соседних постах мигрантов баранами обзывают и не деградируют.
Пусть скажут спасибо, что не "овцой". Этим подружкам и фанаткам Бузовой следовало бы знать, что есть "девушки и женщины", а есть "козы и овцы". Определение зависит от типа порядочности поведения и уровня интеллекта. А Бузову назвать "женщиной" сложно, хотя бы по тому, как она "развела" своих подписчиков на своём мерче.
Про умение петь можно даже и не обсуждать - бесталанная марионетка шоу-бизнеса, начинавшая с "Дом-2". Какая из неё певица? Таких "певиц" в караоке-барах целые толпы каждый вечер.
Так что "Чья бы корова мычала", Олечка.
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3k
Igor Grishaev 59 минут назад
Жара. Жабы и гадюки взбесились.
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812
Игорь Час назад
Бузова ещё и певица? Потрясающе... актрисой она уже была, теперь новое амплуа... Очередные поющие трусы...
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64k
Олег Час назад
До какой степени деградации можно дойти, назвав курицу козой?
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4k
poбт Час назад
"как коза кричит"
"он поёт отрывок"
но по факту то это именно он орет как коза
на этой записи...
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4k
Rom Час назад
Пох на одного и другого
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14k
Гомерчик 2 часа назад
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12k
Дмитрий 2 часа назад
По чему бабы, кричащие о том, что они хотят равных прав и что их ущемляют, при первой же возможности, сразу(!) напоминают всем, что "настоящих мужчин нет(не осталось)!" Нет ли здесь некоего диссонанса?
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5134 поста (4919 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
359574



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