Николай Басков поссорился с Бузовой, пошутив над её нарядом и назвав козой

Кроме того, после премии Ольга на своей личной странице записала “кружочек”, снова высказав своё важное мнение.

Даже если у тебя микрофон в руках и если ты ведущий, то иногда лучше молчать, чем говорить, - заявила она.

После этого обмена любезностями Николай Басков на своей странице опубликовал видеозапись, на которой он поёт отрывок из оперной арии. Надо сказать, ролику уже несколько лет.