Николай Басков поссорился с Бузовой, пошутив над её нарядом и назвав козой

Перепалка между знаменитостями началась на премии Муз ТВ.
Снова премия Муз ТВ не обошлась без скандала. Николай Басков высмеял Ольгу Бузову, которая появилась на красной дорожке, после скандала в Уфе, в закрытом костюме.
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Впервые вижу, чтобы Оля оделась полностью, - прокомментировал образ Бузовой Николай Басков.
Бузова очень обиделась на Баскова за эту шутку. Она заявила, что ведущие сейчас не самые хорошие. Певица разразилась тирадой прямо на премии:
Да, хороших ведущих реально нынче мало осталось,- отметила Бузова.
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Кроме того, после премии Ольга на своей личной странице записала “кружочек”, снова высказав своё важное мнение.
Даже если у тебя микрофон в руках и если ты ведущий, то иногда лучше молчать, чем говорить, - заявила она.
После этого обмена любезностями Николай Басков на своей странице опубликовал видеозапись, на которой он поёт отрывок из оперной арии. Надо сказать, ролику уже несколько лет.
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Я могу и без микрофона в отличие от тех, кто в него как коза кричит, - шутливо заметил Николай Басков.
Когда поле боя перешло в запрещённую социальную сеть, Баскову пришлось отбиваться от подружек Бузовой, которые принялись критиковать ведущего. Например, Мария Погребняк поддержала свою подругу Ольгу.
У нас не только нынче ведущих хороших осталось мало, как сказала Оля. У нас еще недостаток настоящих мужчин. До какой степени деградации надо дойти, чтобы назвать женщину козой? Позор Николаю Баскову, который повел себя как мелочный хам, - написала в своем блоге Погребняк.
В ответ Басков в своем телеграме опубликовал видео драки Погребняк с Миланой Тюльпановой, и призвал Марию вести себя достойно.
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Также на сторону Баскова встала певица и модель Анна Калашникова. Она высказалась о певице Ольге Бузовой, заявив, что та всегда голая ходит.
Кому-кому, но не Бузовой обижаться на Колю. Я даже не удержалась и в соцсетях у себя написала, что, мол, понимаю, если бы уважаемая дива Эдита Пьеха обиделась, оно бы было понятно. Эдита Станиславовна – икона стиля – всегда появляется в роскошных закрытых нарядах. Или Ирина Понаровская… А здесь Оля! Да у нее в социальных сетях почти на каждом кадре обнаженка!, - заявила Калашникова.
В «ЦСКА Арена» прошла премия МУЗ-ТВ 2024. Церемонию назвали «Возвращение», так как до этого награды не вручались аж три года. Давайте посмотрим на самые странные образы знаменитостей на красной дорожке.
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Пишут те бузолята, кто сами же в соседних постах мигрантов баранами обзывают и не деградируют.
Пусть скажут спасибо, что не "овцой". Этим подружкам и фанаткам Бузовой следовало бы знать, что есть "девушки и женщины", а есть "козы и овцы". Определение зависит от типа порядочности поведения и уровня интеллекта. А Бузову назвать "женщиной" сложно, хотя бы по тому, как она "развела" своих подписчиков на своём мерче.
Про умение петь можно даже и не обсуждать - бесталанная марионетка шоу-бизнеса, начинавшая с "Дом-2". Какая из неё певица? Таких "певиц" в караоке-барах целые толпы каждый вечер.
Так что "Чья бы корова мычала", Олечка.
"он поёт отрывок"
но по факту то это именно он орет как коза на этой записи...