Мотоциклист чудом избежал лобового столкновения

Мотоэкстремал сильно рисковал своей жизнью, когда совершал обгон. Он сменил полосу движения и чуть не врезался в большегруз. Искатель острых ощущений съехал на обочину дороги и сбросил скорость, а затем, как ни в чём не бывало продолжил путешествие.