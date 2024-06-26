Мотоциклист чудом избежал лобового столкновения

1611
1
1
В районе Ханьшань (округ Ханьдань, провинция Хэбэй, КНР) мотоциклист чуть не столкнулся с грузовиком во время поездки. Тревожный инцидент попал на видео.
Мотоэкстремал сильно рисковал своей жизнью, когда совершал обгон. Он сменил полосу движения и чуть не врезался в большегруз. Искатель острых ощущений съехал на обочину дороги и сбросил скорость, а затем, как ни в чём не бывало продолжил путешествие.
Источник:
Ссылки по теме:
- Полицейские выстроились в «живые стены», чтобы облегчить движение транспорта и пешеходов
- В Китае поставили торговые автоматы с котами
- "Порхай, как бабочка, ползи, как крокодил": куда ползут пенсионеры Китая
- Туристы исследовали известный водопад Китая и поняли, что это подделка
- В Китае детей заставили стоять, чтоб ели быстрее
Новости партнёров
реклама
Печально только что из-за баранов тень падает на нормальных мотоциклистов и автомобилистов.
Остальные попадались нормальные.
При этом в пробке всегда стараюсь пропустить двухколесного.