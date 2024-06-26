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Мотоциклист чудом избежал лобового столкновения

Мотоциклист чудом избежал лобового столкновения

Автор:
26 июня 2024 07:03
Сообщество : Мото
Метки: Видео   Китай   в мире   мото   мотоцикл   мотоциклист   
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В районе Ханьшань (округ Ханьдань, провинция Хэбэй, КНР) мотоциклист чуть не столкнулся с грузовиком во время поездки. Тревожный инцидент попал на видео.

Мотоэкстремал сильно рисковал своей жизнью, когда совершал обгон. Он сменил полосу движения и чуть не врезался в большегруз. Искатель острых ощущений съехал на обочину дороги и сбросил скорость, а затем, как ни в чём не бывало продолжил путешествие.

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Метки: Видео   Китай   в мире   мото   мотоцикл   мотоциклист   
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8  комментариев
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5k
Двестиграмм 54 минуты назад
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perekrestok 8 минут назад
Глядя на такие ситуации иногда хочется купить БТР, чтобы виновный сразу почувствовал свою вину.
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211
SergVR 9 минут назад
а не было бы мозгов. снимал бы вертикально и подох бы... так что молодец, но надо аккуратнее, не один на дороге
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8k
Николай 12 минут назад
0:11 На кой черт на встречке остался...
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19k
GROMOZEKA Час назад
Я так погляжу бараны хрусты везде одинаковые
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Себастьян Перейра
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