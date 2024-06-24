Люди бегут в панике: в Китае рядом с жилым районом упала часть космической ракеты

На землю упала часть ракеты-носителя, которая вывела на орбиту китайско-французский космический аппарат.
Одна из частей китайской ракеты-носителя Чанчжэн-2С, которая отправила на орбиту китайско-французский космический аппарат SVOM, упала и взорвалась недалеко от жилого района в Китае. Этот инцидент произошел вскоре после запуска ракеты с космодрома Сичан. Сообщается, что аппарат, несмотря на эту катастрофу, успешно достиг места назначения.
Ракета носитель Чанчжэн-2С успешно стартовала с китайского космодрома Сичан в провинции Сычуань в субботу, 22 июня. Ее цель состояла в выведении на околоземную орбиту созданного учеными Китая и Франции космического аппарата SVOM.
Вскоре после запуска в космос, укоритель ракеты-носителя упал обратно и взорвался. Все это произошло рядом с населенным пунктом, как показывают видеоролики, распространившиеся в Интернете. На кадрах видно, что люди, заметившие падение части ракеты, бегут в панике, чтобы спастись.
Известно, что в качестве топлива в китайской ракете используются очень опасные для здоровья человека вещества. Некоторые пользователи соцсетей выразили беспокойство по поводу возможного негативного влияния токсичных веществ на местных жителей.
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Несмотря на инцидент, в Национальном космическом управлении Китая, заявили, что миссия прошла успешно. То есть 930-килограммовый аппарат SVOM успешно был выведен на заданную орбиту.
Известно, что данный аппарат оснащен четырьмя научными приборами для изучения одних из самых мощных выбросов энергии во Вселенной — гамма-всплесков. Считается, что они возникают во время взрыва сверхновых или столкновения нейтронных звезд. При этом всего за несколько секунд гамма-всплеск выделяет больше энергии, чем Солнце за 10 млрд лет.
Два прибора SVOM были созданы учеными из Франции, а два – учеными из Китая. Космический аппарат является первой совместной разработкой двух стран.
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