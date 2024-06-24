Люди бегут в панике: в Китае рядом с жилым районом упала часть космической ракеты

Одна из частей китайской ракеты-носителя Чанчжэн-2С, которая отправила на орбиту китайско-французский космический аппарат SVOM, упала и взорвалась недалеко от жилого района в Китае. Этот инцидент произошел вскоре после запуска ракеты с космодрома Сичан. Сообщается, что аппарат, несмотря на эту катастрофу, успешно достиг места назначения.



Ракета носитель Чанчжэн-2С успешно стартовала с китайского космодрома Сичан в провинции Сычуань в субботу, 22 июня. Ее цель состояла в выведении на околоземную орбиту созданного учеными Китая и Франции космического аппарата SVOM.



