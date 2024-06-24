FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 11715 постов • 1476 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Люди бегут в панике: в Китае рядом с жилым районом упала часть космической ракеты

Люди бегут в панике: в Китае рядом с жилым районом упала часть космической ракеты

Автор:
24 июня 2024 08:45
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Китай   в мире   космическая ракета   новости   фото   
1055
2
1


На землю упала часть ракеты-носителя, которая вывела на орбиту китайско-французский космический аппарат.

Одна из частей китайской ракеты-носителя Чанчжэн-2С, которая отправила на орбиту китайско-французский космический аппарат SVOM, упала и взорвалась недалеко от жилого района в Китае. Этот инцидент произошел вскоре после запуска ракеты с космодрома Сичан. Сообщается, что аппарат, несмотря на эту катастрофу, успешно достиг места назначения.


Ракета носитель Чанчжэн-2С успешно стартовала с китайского космодрома Сичан в провинции Сычуань в субботу, 22 июня. Ее цель состояла в выведении на околоземную орбиту созданного учеными Китая и Франции космического аппарата SVOM.


Вскоре после запуска в космос, укоритель ракеты-носителя упал обратно и взорвался. Все это произошло рядом с населенным пунктом, как показывают видеоролики, распространившиеся в Интернете. На кадрах видно, что люди, заметившие падение части ракеты, бегут в панике, чтобы спастись.


Известно, что в качестве топлива в китайской ракете используются очень опасные для здоровья человека вещества. Некоторые пользователи соцсетей выразили беспокойство по поводу возможного негативного влияния токсичных веществ на местных жителей.


Несмотря на инцидент, в Национальном космическом управлении Китая, заявили, что миссия прошла успешно. То есть 930-килограммовый аппарат SVOM успешно был выведен на заданную орбиту.

Известно, что данный аппарат оснащен четырьмя научными приборами для изучения одних из самых мощных выбросов энергии во Вселенной — гамма-всплесков. Считается, что они возникают во время взрыва сверхновых или столкновения нейтронных звезд. При этом всего за несколько секунд гамма-всплеск выделяет больше энергии, чем Солнце за 10 млрд лет.

Два прибора SVOM были созданы учеными из Франции, а два – учеными из Китая. Космический аппарат является первой совместной разработкой двух стран.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Видео   Китай   в мире   космическая ракета   новости   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Там скорее всего гептил , ужас что за гадость. Очень ядовитое и токсичное вещество.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Василий Афиногенов 11 минут назад
и правильно делают что бегут,дышать этим не советуют
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей 36 минут назад
Что поделать, это ж Китай, кругом народ.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3512 постов (3138 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

849251



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Сочи задержали пару, бросившую мешок с мусором в Вечный огонь
В Сочи задержали пару, бросившую мешок с мусором в Вечный огонь
В России прокуратура впервые потребовала взыскать деньги, которые украли мошенники, с мобильного оператора
В России прокуратура впервые потребовала взыскать деньги, которые украли мошенники, с...
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Андрей Тарковский — как начать смотреть его фильмы⁠⁠
Андрей Тарковский — как начать смотреть его фильмы⁠⁠
Как на картине: путешествие по следам великих художников
Как на картине: путешествие по следам великих художников
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Соблюдай правила дорожного движения!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#новости#кошка#инцидент#Китай#СУД#машина
#в мире#история#СССР#люди#Россия#забавно#драка
#животные#интересно#Индия#полиция#Подмосковье#Жизнь#факты
Как на картине: путешествие по следам великих художников Как на картине: путешествие по следам великих художников "Китай, 3050 год": девушка рассчиталась в супермаркете своей ладонью "Китай, 3050 год": девушка рассчиталась в супермаркете своей ладонью "Демон сонного паралича": загадочное существо нашли выброшенным на берег моря "Демон сонного паралича": загадочное существо нашли выброшенным на берег моря Племя в лесах Амазонки подключили к интернету: аборигены говорят, что лучше бы его не было Племя в лесах Амазонки подключили к интернету: аборигены говорят, что лучше бы его не было Китайский пенсионер нашел среди выброшенных книг «военные секреты» Китайский пенсионер нашел среди выброшенных книг «военные секреты» 23 пары близнецов выпустились из одной школы 23 пары близнецов выпустились из одной школы

На что жалуетесь?

Вернуться