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Мотоциклист уберёг себя от столкновения с экскаватором

Мотоциклист уберёг себя от столкновения с экскаватором

Автор:
24 июня 2024 08:05
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   в мире   инцидент   мото   мотоциклист   повезло   
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Владелец двухколесного транспортного средства оказавшегося на пути у упавшей с платформы экскаватора. Волнительный момент попал на видео.

Грузовик, перевозивший экскаватор, не вписался в крутой поворот, в результате чего массивная стройтехника оказалась на проезжей части. В этот момент там как раз проезжал мотоциклист. К счастью, он успел вовремя затормозить и не пострадал.

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Метки: Видео   в мире   инцидент   мото   мотоциклист   повезло   
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5  комментариев
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13k
Cornho Полчаса назад
"Владелец двухколесного транспортного средства оказавшегося на пути у упавшей с платформы экскаватора. "

Это вообще на каком языке написано?
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3k
Сергей Викторович Полминуты назад
Водитель фуры похоже решил проехать по внешнему кругу поворота, чтобы не так сильно скорость сбавлять. Но на его беду навстречу ехал мотоциклист, поэтому ему пришлось резко возвращаться в свою полосу. Такой резкий маневр, на еще в повороте и в сторону внутренней стороны поворота - у экскаватора не было ни одного шанса удержаться на платформе трала.
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64k
Олег 11 минут назад
Мотоциклист здорового человека. Ехал не быстро, успел прочесть ситуацию и оттормозиться в ноль. С днём рождения!
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 4053 поста (4048 в горячем)

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