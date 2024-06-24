Мотоциклист уберёг себя от столкновения с экскаватором

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Владелец двухколесного транспортного средства оказавшегося на пути у упавшей с платформы экскаватора. Волнительный момент попал на видео.
Грузовик, перевозивший экскаватор, не вписался в крутой поворот, в результате чего массивная стройтехника оказалась на проезжей части. В этот момент там как раз проезжал мотоциклист. К счастью, он успел вовремя затормозить и не пострадал.
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