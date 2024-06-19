Мужчина купил авто в кредит, но не доплатил 60 центов: теперь у него $18 тысяч долга

Американец Мэнни Муньос из города Пеория (Аризона, США) в 2020 году покупал автомобиль BMW X5 стоимостью $60 000, но из-за досадной ошибки не доплатил всего 60 центов. Удивлению мужчины не было предела, когда это стало причиной отказа в выплатах по страховому полису.

Как выяснилось, Мэнни прислал дилеру чек на $60,517,26 (то есть на 60 центов меньше установленной цены), но это осталось незамеченным вплоть до ноября прошлого года, когда мужчина попал в ДТП, а его страховая компания Safe-Guard Products воспользовалась расхождением, чтобы не выплачивать полную сумму компенсации.