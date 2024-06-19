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Мужчина купил авто в кредит, но не доплатил 60 центов: теперь у него $18 тысяч долга

Мужчина купил авто в кредит, но не доплатил 60 центов: теперь у него $18 тысяч долга

Автор:
19 июня 2024 09:17
Сообщество : Автомир
Метки: авто   авто в кредит   в мире   история   люди   машина   
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После семи месяцев споров Мэнни Муньосу так и не удалось уладить конфликт со страховой компанией, именно поэтому он обратился к экспертам.

Американец Мэнни Муньос из города Пеория (Аризона, США) в 2020 году покупал автомобиль BMW X5 стоимостью $60 000, но из-за досадной ошибки не доплатил всего 60 центов. Удивлению мужчины не было предела, когда это стало причиной отказа в выплатах по страховому полису.

Как выяснилось, Мэнни прислал дилеру чек на $60,517,26 (то есть на 60 центов меньше установленной цены), но это осталось незамеченным вплоть до ноября прошлого года, когда мужчина попал в ДТП, а его страховая компания Safe-Guard Products воспользовалась расхождением, чтобы не выплачивать полную сумму компенсации.

"Запрос был отклонен, потому что сумма кредита не соответствовала сумме по договору", — пожаловался Муньос, который оформил полис страхования на случай непредвиденных обстоятельств.

Американцу объяснили, что сумма должна совпадать до копейки, чтобы полис был действительным. В конце концов, ему выплатили всего $26 709, хотя полная сумма компенсации должна составлять $45 000.

После семи месяцев споров Мэнни так и не удалось уладить конфликт со страховой компанией, поэтому он обратился к экспертам программы AZfamily "На твоей стороне" и ее ведущему Гэри Гарперу.

Мужчина говорит, что не успокоится, пока не получит чек на нужную сумму, которую он задолжал, — $18 651.

"У меня нет проблем с терпением. Подожду", — отметил он.


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Метки: авто   авто в кредит   в мире   история   люди   машина   
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GROMOZEKA 2 минуты назад
Вывсёврети!

В самой демократичной демократии такогонемогетбыть!
Там соблюдаются законы, нет преступности и даже шмотки в магазинах можно брать бесплатно (сам видео смотрел)
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Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
  • 3041 пост (2954 в горячем)

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