Подвез человека? Заплати ему! В Индонезии платят автостопщикам

Выросло их количество в десять раз быстрее, чем успевали расширять улицы и даже ставить светофоры. Какое-то время тут творилось настоящее безумие. Впрочем, как и сейчас тоже – но в более умеренном формате.

Необычное решение властей

Чтобы некоторые районы города не были перегружены, особенно деловые, власти создали любопытное правило.

«Три в одном» - это означает, что заехать в определенные районы вы можете, только если в вашем автомобиле едет как минимум трое человек.

Пускать внутрь машину с одним водителем не собираются – места всем не хватает.