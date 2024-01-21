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Подвез человека? Заплати ему! В Индонезии платят автостопщикам

Подвез человека? Заплати ему! В Индонезии платят автостопщикам

Автор:
21 января 2024 10:00
Сообщество : Автомир
Метки: Индонезия   Подвез человека   авто   автостоп   в мире   люди   машина   
1875
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Обычно все по-другому. Человек выходит на дорогу, ловит попутку и платит небольшую сумму за помощь водителю, который согласился его подкинуть. Но не в столице Индонезии! Там на дорогах стоят автостопщики, которым ещё вам придется заплатить.

Все потому что размеры, скорость роста, а еще безумие жизни в Джакарте сводят с ума. Это шестой по размеру мегаполис в мире, и тут 20 миллионов автомобилей на дорогах.

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Выросло их количество в десять раз быстрее, чем успевали расширять улицы и даже ставить светофоры. Какое-то время тут творилось настоящее безумие. Впрочем, как и сейчас тоже – но в более умеренном формате.

Необычное решение властей

Чтобы некоторые районы города не были перегружены, особенно деловые, власти создали любопытное правило.

«Три в одном» - это означает, что заехать в определенные районы вы можете, только если в вашем автомобиле едет как минимум трое человек.

Пускать внутрь машину с одним водителем не собираются – места всем не хватает.

И вот на въезде в эти районы, а также на оживленных перекрестках стоят такие автостопщики-помощники. Это небогатые индонезийцы, которые станут вашим недостающим пассажиром, тем самым обеспечив допуск внутрь района.

Как узнать их на улице

Знаете знак автостопщиков? Поднятый вверх большой палец.

Чтобы платных стопперов не путали с теми, кто сам готов заплатить, они разработали собственный условный знак. Это поднятый вверх указательный палец.

А есть и стопперы подороже – они показывают два пальца вверх. Это означает, что если вам не хватает двух пассажиров, они могут быстро позвать из тенечка свою жену или ребенка. Чтобы еще и ощущение было, что водитель просто подвозит до нужного района целую семью.

Среди них еще и конкуренция существует. Кто выглядеть чище и одет побогаче, того чаще подбирают водители. Никому не хочется ехать в автомобиле с тем, кто провоняет потом и нестиранной одеждой весь салон.

Некоторых неопрятных деревнеских жителей напротив ожидает неудача, за день никто может не остановиться перед ними. От голода и безысходности те быстро скатываются до мелких краж.

Вот так вот – от стопера до преступника один шаг!

Прозвали платных автостопщиков жокеями, и через несколько месяцев после их появления правительство начало с ними бороться.

Кому помешали джакартские жокеи

Стоят они очень недорого, берут за одну поездку менее доллара. Все из-за крайней нищеты бедного населения Индонезии и большого разрыва между классами.

Потому нанять их может практически любой автовладелец. Что делает введение правила «Три в одном» практически бесполезным.

В Европе, например, подобное провернуть было бы сложнее. Там и бездомные заломили бы цену, с которой дешевле пойти пешком.

Поскольку взять с самих жокеев нечего, а гонять их толпами никакой полиции не хватит, штрафовать решили тех, кто пользуется их услугами. Но здесь тоже доказать умышленный сговор очень сложно.

Единственный способ бороться с таким – заменить правило «три в одном» на платные дороги. Хочешь ехать, заплати. С другой стороны, пока дорог не хватает и в район нет дублирующих путей, по сути это будет платный доступ в район для населения, включая живущих там. А это не слишком-то справедливо.

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Метки: Индонезия   Подвез человека   авто   автостоп   в мире   люди   машина   
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4  комментария
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135k
parallax 2 часа назад
Не новое. В Штатах давно есть платный мост, где не платишь, если едешь втроём или больше.
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17k
ss 6 минут назад
Блин... Не пришёл бы этот идиотизм в голову нашим критинам.
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6k
livaneth 59 минут назад
Израиль. Платных автостопщиков конечно нет. Впрочем и автостопщики водителям не платят . Дело целиком добровольное - стоять в пробке, или взять попутчиков. (С водителями, пытавшимися брать деньги, не имея лицензии таксистов поступили быстро и жестоко)
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6k
Трям Час назад
Довезти и обоссать!
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