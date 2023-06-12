Голливудский актёр Майкл Фассбендер во второй раз разбил машину в престижных гонках на выносливость

Артист влетел в ограждение трассы за 15 минут до конца заезда.
Известный ирландско-немецкий актер и любитель больших скоростей Майкл Фассбендер во второй раз принял участие в престижной гонке на выносливость "24 часа Ле-Мана" и во второй раз подряд попал в аварию на трассе.
Самое печальное (или ироничное) в этой истории, что Фассбендер потерял управление и разбил Porsche 911 всего за 15 минут до завершения последнего 6-часового отрезка. Сам актёр не пострадал и несмотря на серьёзные повреждения автомобиля, смог доехать до боксов, но его команда Proton Competition, как вы понимаете, заняла последнее место. И теперь, надо думать, очень благодарит актёра за "экспрессивную" езду.
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Как мы уже говорили, 46-летний Фассбендер принимает участие в гонках во второй раз. В прошлом году он несмотря на его аварию, команда смогла продолжить заезд и заняла 16-место в гонке.
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Фассбендер дважды номинирован на премию "Оскар" за лучшую мужскую роль. Наиболее он известен по фильмам "Люди Икс", "Бесславные ублюдки", "300 спартанцев", "Чужой: Завет", "Прометей", "Стив Джобс" и многих других голливудских фильмах. Всего на его счету более 70 ролей. И две аварии.
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