Голливудский актёр Майкл Фассбендер во второй раз разбил машину в престижных гонках на выносливость

Известный ирландско-немецкий актер и любитель больших скоростей Майкл Фассбендер во второй раз принял участие в престижной гонке на выносливость "24 часа Ле-Мана" и во второй раз подряд попал в аварию на трассе.



Самое печальное (или ироничное) в этой истории, что Фассбендер потерял управление и разбил Porsche 911 всего за 15 минут до завершения последнего 6-часового отрезка. Сам актёр не пострадал и несмотря на серьёзные повреждения автомобиля, смог доехать до боксов, но его команда Proton Competition, как вы понимаете, заняла последнее место. И теперь, надо думать, очень благодарит актёра за "экспрессивную" езду.