На огромной скорости влетел в мотоциклистов

Видео из Колхапура, Индия. 72-летний водитель легкового автомобиля на перекрёстке на огромной скорости протаранил мотоциклистов. В итоге трое погибших, в том числе водитель легковушки, и четверо пострадавших, двое из которых в критическом состоянии.



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