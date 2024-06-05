На огромной скорости влетел в мотоциклистов

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Видео из Колхапура, Индия. 72-летний водитель легкового автомобиля на перекрёстке на огромной скорости протаранил мотоциклистов. В итоге трое погибших, в том числе водитель легковушки, и четверо пострадавших, двое из которых в критическом состоянии.
Строго 18+! Очень жёсткие кадры
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Нехило так пролетел