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На огромной скорости влетел в мотоциклистов

На огромной скорости влетел в мотоциклистов

Автор:
05 июня 2024 09:53
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Индия   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   жесть   машина   мотоцикл   
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Видео из Колхапура, Индия. 72-летний водитель легкового автомобиля на перекрёстке на огромной скорости протаранил мотоциклистов. В итоге трое погибших, в том числе водитель легковушки, и четверо пострадавших, двое из которых в критическом состоянии.
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Метки: Видео   ДТП   Индия   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   жесть   машина   мотоцикл   
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6  комментариев
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8k
Neo 44 минуты назад
Всего скорее приступ, зажал педаль и понесся.
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9k
alex9845 6 минут назад
72 летний водитель скорее всего уже был мёртв.
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1k
Антон 19 минут назад
У них вообще ПДД есть, хрен поймёшь как ездят.
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Харон ( Χάρων) 24 минуты назад
Похоже, что там все ездят как кому вздумается.
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80k
Viktor 45 минут назад
Да, дедушка или гонщик, или у него что-то переклинило!

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Alex 55 минут назад
Страйк!
Нехило так пролетел
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1560 постов (1590 в горячем)

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