Как подготавливают автомобиль к угону

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Специалист в области автомобилей Андрей Кондрашов рассказал, как можно лишиться машины, просто заехав на автомойку. По его словам, сотрудники автомоек и СТО могут незаметно подготовить автомобиль к последующему угону.
Возможность подготовить автомобиль к угону существует как в официальных дилерских центрах, так и в неофициальных сервисных центрах. Автомобиль может быть подготовлен к угону повсюду, в том числе и на обычной автомойке. Процесс такой подготовки может осуществить любой сотрудник, которому был передан автомобиль. К примеру, реле блокировки могут быть отключены, а страховочный трос, использующийся в замках капота, может быть переложен таким образом, чтобы угонщик мог его дернуть и легко открыть капот.
Андрей Кондрашов указал, что для того чтобы противостоять этим угрозам, охранный комплекс автомобиля должен быть устроен таким образом, чтобы при передаче автомобиля в чужие руки его можно было перевести в сервисный режим. Также в автомобиле должна быть функция самодиагностики, позволяющая обнаружить постороннее вмешательство.
Андрей Кондрашов указал, что для того чтобы противостоять этим угрозам, охранный комплекс автомобиля должен быть устроен таким образом, чтобы при передаче автомобиля в чужие руки его можно было перевести в сервисный режим. Также в автомобиле должна быть функция самодиагностики, позволяющая обнаружить постороннее вмешательство.
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Метки: Автовсячина авто автомир автомобили машина мошенник советы угон
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А самодиагностика какая должна быть? Тоже самодиагностика "переложения" тросика? Бл....
Да, подготовить к угону можно...дубликат ключа можно...много что можно.... Но не такую же х-у-й-н-ю писать.....
И кстати, после угона первый вопрос к владельцам, где и когда вы оставляли машину с ключами без присмотра.
Еще нужно очень внимательно осматривать машину после покупки, потому что чаще всего подготовка к угону встречается перед продажей, поэтому первым делом после покупки надо ехать на СТО и удалять левые прописанные ключи в блоке иммобилайзера.
Но вообще, как было сказано уже многократно, если машина попала под заказ угонщикам, то угонят с крайне высокой вероятностью и никакая защита не спасёт. Единственный правильный вариант это хорошая страховка.