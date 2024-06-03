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Как подготавливают автомобиль к угону

Как подготавливают автомобиль к угону

Автор:
03 июня 2024 14:17
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   мошенник   советы   угон   
1448
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Специалист в области автомобилей Андрей Кондрашов рассказал, как можно лишиться машины, просто заехав на автомойку. По его словам, сотрудники автомоек и СТО могут незаметно подготовить автомобиль к последующему угону.

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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   мошенник   советы   угон   
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11  комментариев
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59k
Парагвайский шпион 54 минуты назад
Этой теме 350 миллионов лет. НАХРЕНА это здесь постить????
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25k
Тигран Саркисян 10 минут назад
Кто то просто громко пёрнул .
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33k
Владимир 19 минут назад
А если у меня Урал М62 то как его к угону подготовить?
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4k
Rom 22 минуты назад
Зачем на столько поверхностная информация? Вообще муть... Тросик переложить, чтобы дернуть? А дунуть и пёрнуть? Прям у всех новых машин мойщик так сразу "переложит" тросик? Данунах!?
А самодиагностика какая должна быть? Тоже самодиагностика "переложения" тросика? Бл....
Да, подготовить к угону можно...дубликат ключа можно...много что можно.... Но не такую же х-у-й-н-ю писать.....
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26k
SolomonA 23 минуты назад
Я если честно не особо понимаю людей, оставляющих машину с ключами автомойщику. У вас с автомойкой договор заключен, где прописана ответственность? Вы настолько доверяете незнакомому мужику, который не смог найти работу лучше, чем на автомойке? Вы такой крутой бизнесмен, что постояв рядом с авто во время "процедуры" полчаса вы потеряете сумму денег, сопоставимую со стоимостью машины?
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1k
roman-delisov 23 минуты назад
Ага, а могут еще и дубликат ключей сделать.
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832
Алексей Бляйбтрой 38 минут назад
Приготовился читать мнение эксперта а тут просто мысля
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4k
avix 51 минуту назад
Ну это не совсем новость уже лет 40 как. Такое может происходить, когда вы ключи оставляете вместе с машиной, а сами отправляетесь гулять или домой, не глядя на процесс. Вот тогда да, могут и новые ключи прописать, и все блокировки с маяками найти и так далее. Но тут каждый сам себе злобный буратино, я к примеру стараюсь таких ситуаций допускать по минимуму.

И кстати, после угона первый вопрос к владельцам, где и когда вы оставляли машину с ключами без присмотра.

Еще нужно очень внимательно осматривать машину после покупки, потому что чаще всего подготовка к угону встречается перед продажей, поэтому первым делом после покупки надо ехать на СТО и удалять левые прописанные ключи в блоке иммобилайзера.

Но вообще, как было сказано уже многократно, если машина попала под заказ угонщикам, то угонят с крайне высокой вероятностью и никакая защита не спасёт. Единственный правильный вариант это хорошая страховка.
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7k
satra 55 минут назад
Иногда умиляет: кража телефона в метро - через час преступник задержан "В Москве куча камер!", угон автомобиля "не шмогли найти ваш авто". Ну да, ну да. Вся Москва, все трассы под камерами, но вот как-то так.
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Добрый Бабайка
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