Как подготавливают автомобиль к угону

Возможность подготовить автомобиль к угону существует как в официальных дилерских центрах, так и в неофициальных сервисных центрах. Автомобиль может быть подготовлен к угону повсюду, в том числе и на обычной автомойке. Процесс такой подготовки может осуществить любой сотрудник, которому был передан автомобиль. К примеру, реле блокировки могут быть отключены, а страховочный трос, использующийся в замках капота, может быть переложен таким образом, чтобы угонщик мог его дернуть и легко открыть капот.



Андрей Кондрашов указал, что для того чтобы противостоять этим угрозам, охранный комплекс автомобиля должен быть устроен таким образом, чтобы при передаче автомобиля в чужие руки его можно было перевести в сервисный режим. Также в автомобиле должна быть функция самодиагностики, позволяющая обнаружить постороннее вмешательство.