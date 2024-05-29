Наказанию за опасное вождение быть!

Термин «опасное вождение» появился в ПДД ещё в 2016 году, но наказания за это нарушение не предусмотрено до сих пор. Депутаты регулярно пытаются исправить это упущение: на этот раз помимо штрафа предложено ещё и лишение прав: отобрать водительское удостоверение на срок от 1 до 3 месяцев смогут в случае повторного нарушения.



В комиссии по законопроектной деятельности отметили, что проект не содержит положений, закрепляющих полномочия сотрудников ГИБДД. Кроме того, комиссия потребовала, чтобы реализация проекта не привела к необходимости выделения дополнительных бюджетных средств и увеличению штатной численности заинтересованных органов власти.



Сейчас, по всей видимости, законопроект будет доработан, после чего внесён на рассмотрение Госдумы. Похожую инициативу палата парламента отклонила ещё в феврале. Тогда предлагалось более суровое наказание — штраф до 10 тысяч рублей и лишение на срок до года, но в Госдуме заявили, что нынешняя формулировка термина слишком размыта.