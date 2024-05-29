Наказанию за опасное вождение быть!

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Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала концепцию введения в России штрафа за опасное вождение. Составить он должен от 3 до 5 тысяч рублей. Однако в комиссии отметили, что законопроект, которым вводится ответственность, нуждается в ряде доработок.
Термин «опасное вождение» появился в ПДД ещё в 2016 году, но наказания за это нарушение не предусмотрено до сих пор. Депутаты регулярно пытаются исправить это упущение: на этот раз помимо штрафа предложено ещё и лишение прав: отобрать водительское удостоверение на срок от 1 до 3 месяцев смогут в случае повторного нарушения.
В комиссии по законопроектной деятельности отметили, что проект не содержит положений, закрепляющих полномочия сотрудников ГИБДД. Кроме того, комиссия потребовала, чтобы реализация проекта не привела к необходимости выделения дополнительных бюджетных средств и увеличению штатной численности заинтересованных органов власти.
Сейчас, по всей видимости, законопроект будет доработан, после чего внесён на рассмотрение Госдумы. Похожую инициативу палата парламента отклонила ещё в феврале. Тогда предлагалось более суровое наказание — штраф до 10 тысяч рублей и лишение на срок до года, но в Госдуме заявили, что нынешняя формулировка термина слишком размыта.
В комиссии по законопроектной деятельности отметили, что проект не содержит положений, закрепляющих полномочия сотрудников ГИБДД. Кроме того, комиссия потребовала, чтобы реализация проекта не привела к необходимости выделения дополнительных бюджетных средств и увеличению штатной численности заинтересованных органов власти.
Сейчас, по всей видимости, законопроект будет доработан, после чего внесён на рассмотрение Госдумы. Похожую инициативу палата парламента отклонила ещё в феврале. Тогда предлагалось более суровое наказание — штраф до 10 тысяч рублей и лишение на срок до года, но в Госдуме заявили, что нынешняя формулировка термина слишком размыта.
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Метки: Автовсячина ДПС ПДД авто автомир автомобили закон машина штраф
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Это все опять для отьема денег у населения...