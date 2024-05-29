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Наказанию за опасное вождение быть!

Наказанию за опасное вождение быть!

Автор:
29 мая 2024 16:55
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ДПС   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   машина   штраф   
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Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала концепцию введения в России штрафа за опасное вождение. Составить он должен от 3 до 5 тысяч рублей. Однако в комиссии отметили, что законопроект, которым вводится ответственность, нуждается в ряде доработок.

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Метки: Автовсячина   ДПС   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   машина   штраф   
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3  комментария
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DuckTales 17 минут назад
Ну может "стритрейсеры" немного охолонут
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111
Массажир Петро 16 секунд назад
Кто будет определять ? Как звучит конкретное определение опасной езды, с цифрами, и статьями законов.?
Это все опять для отьема денег у населения...
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33k
Kladbische 4 минуты назад
Как хорошо, что моё не очень безопасное вождение прошло почти 30 лет назад) Для таких как я уже скоро нужно будет вводить штраф, за нудное вождение)
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Добрый Бабайка
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