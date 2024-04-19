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В Нью-Йорке полиция начала применять блокираторы лобовых стёкол, но граждане уже научились с ними бороться

В Нью-Йорке полиция начала применять блокираторы лобовых стёкол, но граждане уже научились с ними бороться

Автор:
19 апреля 2024 15:10
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ДПС   США   авто   автомир   автомобили   закон   машина   штраф   
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У нью-йоркской дорожной полиции появился новый инструмент для борьбы с неправильной парковкой. Как пишет NBC, его называют Barnacle («Ракушка»). Блокиратор лобового стекла считается более эффективным и безопасным, чем применявшиеся ранее замки для колёс. Предполагается, что Barnacle полностью исключает управление автомобилем, но в соцсетях уже появились инструкции по самостоятельному снятию.
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Метки: Автовсячина   ДПС   США   авто   автомир   автомобили   закон   машина   штраф   
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13  комментариев
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15k
Ничоси 2 часа назад
Пля, новость из 2016 года.
Автору интернет провели наконец?
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25k
Valiko Полчаса назад
А есть стекло с трещиной, и вакуумом они его добили?
Неужто металлической линейкой слегка подточенной нельзя подцепить край? Ни за что не поверю. Спрей-смазочкой помочь.
Шуруповерт со сверлом?
А у нас еще и гпс-глушилки всюду.
Не приживется зверек на русской земле.
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1k
sport404 55 минут назад
Вынул стекло, уехал без лобового типа выбили. В удобных условиях снял эту чепуху. В сервисе вставил стекло обратно. Уверен будет дешевле. Эту херабору потом по любому можно будет продать. Ну если без маяка она конечно. Ну хотя бы симка с безлимитом )))
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24k
sanchesS80 58 минут назад
"в блокирующем устройстве установлена сим-карта с безлимитным интернетом"
А что, полиционеры не могут отслеживать что карта стырена и отключать симку через звонок сотовому оператору?
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39k
Андрей Иванов 2 часа назад
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20k
Bill 2 часа назад
сим-карта с безлимитным интернетом - это хорошо. А роуминг у неё есть? Друг интересуется.
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17k
ron 2 часа назад
Классный чемодан с присосками, да еще и ..установлена сим-карта с безлимитным интернетом.
===
Шикарные подарки от дорожной службы? ))
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
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