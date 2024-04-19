В Нью-Йорке полиция начала применять блокираторы лобовых стёкол, но граждане уже научились с ними бороться

На установку блокиратора требуется от 20 до 30 секунд, тогда как навешивание традиционного замка на колесо занимает до трёх минут. Кроме того, для использования Barnacle полицейскому не приходится вставать на колени. Соответственно, в полицейском департаменте посчитали, что новое решение более безопасно для сотрудников.



Чтобы блокиратор официально удалили, нарушителю требуется выплатить штраф 185 долларов (17 400 рублей). Однако экспериментаторы уже делятся в соцсетях инструкцией по его самостоятельному снятию. Опытным путём автомобилисты выяснили, что, если как следует прогреть лобовое стекло, присоска станет гораздо более эластичной, и тогда её край можно будет поддеть, к примеру, пластиковой картой.



Наиболее предприимчивые граждане пошли дальше и выяснили, что в блокирующем устройстве установлена сим-карта с безлимитным интернетом.