В Нью-Йорке полиция начала применять блокираторы лобовых стёкол, но граждане уже научились с ними бороться

2732
2
У нью-йоркской дорожной полиции появился новый инструмент для борьбы с неправильной парковкой. Как пишет NBC, его называют Barnacle («Ракушка»). Блокиратор лобового стекла считается более эффективным и безопасным, чем применявшиеся ранее замки для колёс. Предполагается, что Barnacle полностью исключает управление автомобилем, но в соцсетях уже появились инструкции по самостоятельному снятию.
В сложенном виде блокиратор похож на небольшой чемодан. Внутри него прячутся две присоски и электромотор, отсасывающий из них воздух. В NYPD заявили, что Barnacle также оснащён температурным датчиком и способен поддерживать требуемое давление в зависимости от состояния атмосферы.
На блокираторе имеется GPS-датчик, благодаря которому заблокированный автомобиль можно отследить даже если его увезут на эвакуаторе. Наконец, он оснащён сиреной, активируемой автоматически при попытке сломать устройство.
На блокираторе имеется GPS-датчик, благодаря которому заблокированный автомобиль можно отследить даже если его увезут на эвакуаторе. Наконец, он оснащён сиреной, активируемой автоматически при попытке сломать устройство.
На установку блокиратора требуется от 20 до 30 секунд, тогда как навешивание традиционного замка на колесо занимает до трёх минут. Кроме того, для использования Barnacle полицейскому не приходится вставать на колени. Соответственно, в полицейском департаменте посчитали, что новое решение более безопасно для сотрудников.
Чтобы блокиратор официально удалили, нарушителю требуется выплатить штраф 185 долларов (17 400 рублей). Однако экспериментаторы уже делятся в соцсетях инструкцией по его самостоятельному снятию. Опытным путём автомобилисты выяснили, что, если как следует прогреть лобовое стекло, присоска станет гораздо более эластичной, и тогда её край можно будет поддеть, к примеру, пластиковой картой.
Наиболее предприимчивые граждане пошли дальше и выяснили, что в блокирующем устройстве установлена сим-карта с безлимитным интернетом.
Чтобы блокиратор официально удалили, нарушителю требуется выплатить штраф 185 долларов (17 400 рублей). Однако экспериментаторы уже делятся в соцсетях инструкцией по его самостоятельному снятию. Опытным путём автомобилисты выяснили, что, если как следует прогреть лобовое стекло, присоска станет гораздо более эластичной, и тогда её край можно будет поддеть, к примеру, пластиковой картой.
Наиболее предприимчивые граждане пошли дальше и выяснили, что в блокирующем устройстве установлена сим-карта с безлимитным интернетом.
Ссылки по теме:
- Владельцы Tesla Cybertruck столкнулись с серьёзными проблемами
- Стал известен ресурс двигателей китайских автомобилей
- Старый «Москвич» пытаются продают за 40 миллионов рублей
- Hyundai выпустила идеальную машину для такси. Машина работает на газу и стоит 16300 $
- Maserati целый год раскрашивала родстер MC20. Вот что из этого вышло
Метки: Автовсячина ДПС США авто автомир автомобили закон машина штраф
Новости партнёров
реклама
Автору интернет провели наконец?
Неужто металлической линейкой слегка подточенной нельзя подцепить край? Ни за что не поверю. Спрей-смазочкой помочь.
Шуруповерт со сверлом?
А у нас еще и гпс-глушилки всюду.
Не приживется зверек на русской земле.
А что, полиционеры не могут отслеживать что карта стырена и отключать симку через звонок сотовому оператору?
===
Шикарные подарки от дорожной службы? ))