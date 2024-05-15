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"Стучать" на нарушения ПДД становится прибыльным занятием

"Стучать" на нарушения ПДД становится прибыльным занятием

Автор:
15 мая 2024 14:55
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Александр Шумский   ПДД   авто   автомир   автомобили   автоюрист   закон   машина   штраф   
2098
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Сейчас, в 5 регионах России гражданам платят за то, что они доносят на нарушителей ПДД. Сумма вознаграждения разная, до 5 тысяч рублей. В этому году идею поддержало еще 7 регионов.

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Метки: Автовсячина   Александр Шумский   ПДД   авто   автомир   автомобили   автоюрист   закон   машина   штраф   
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68  комментариев
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3k
Alex Час назад
Ну не знаю, стукачество или нет, но таких надо наказывать!
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2k
Stargazer Минуту назад
За информацию о бухариках - однозначно платить надо. Этих тварей чем меньше на дорогах - тем лучше всем. И любые средства хороши.

Парковка на газонах - вопрос сложный, но с другой стороны, простой вопрос: "а ты, дебила кусок, думал, когда покупал машину, где будешь её ставить?" ставит всё на свои места...

Обгон через сплошную - однозначно в ту же копилку. Это основная причина кучи смертей на дорогах.

Сделали бы нормальный ценник за грубые нарушения - народ бы на них "охотиться" стал... глядишь - и на дорогах поспокойнее будет.
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1k
sport404 Минуту назад
Стукачество и наказание за действительно грубый и наглый поступок, разные вещи. Многих людей только кошельком можно научить. Если и это не учит, тогда и жалеть таких не стоит. Просто реально уже напрягают многие водители (многие из которых и русского языка не знают, не то что правил). Газоны убитые в хлам, скорая, пожарные не могут подъехать к дому. Пешеходы, которым нужно идти по дороге, рискую быть сбитыми машинами, из за того что на тротуаре стоят как раз машины. И да, я сам водитель.
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1k
Takerey 2 минуты назад
Как я уже не раз говорила - я страшная душнила в плане соблюдения ПДД. Считаю, что написаны они кровью и весомых аргументов нарушать их (мы не берем в расчет выезд на обочину чтобы уйти от лобового с фурой) не существует.
В стародавние времена работала я в компании, чей офис располагался в центре МСК в небольшом переулке. Переулок односторонний. Тротуар имеется только с одной стороны дороги. И повадился народ парковать свои драндулеты на этом тротуаре, т.к. на самой проезжей части места для этого не было совсем. При чем даже не одним колесиком, там. А просто откровенно всеми четырьмя колесами. Ну и капец. Приплыли. Даже летом в сухую погоду пройти по тротуару было невозможно. Приходилось шкандыбать по дороге и еще и спиной к движению. Я уже молчу про дождь, снег, лужи и прочих беременных с колясками. Меня бомбило дико, т.к. я несколько раз в день там проходила. Вот в это время я и узнала о прекрасном приложении "Помощник Москвы" и начала систематически ежедневно фоткать этих товарищей. А понятное дело, что парковались там всегда одни и те же. Кстати, там для неправильной парковки надо было сделать фото обязательно с разных ракурсов ,в. т.ч. чтобы какие-то опознавательные знаки были в кадре, и с разницей мин в 15-20. И не поверите! И недели не потребовалось ,чтобы тротуар снова стал проходим! К сожалению это прекрасное приложение померло. Но я очень за, если что-то подобное появится снова. Мне не нужно денег. Я готова поработать за идею.
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899
Вазап Алейкум 5 минут назад
У нас на перекрёстках народ паркуется постоянно, это при наличии свободных мест в 10-15м от них. "Я б вдул" этим по несколько штрафов, даже безвозмездно, но искоренения идиотизма для...
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296
ГТА Форевер 10 минут назад
100% поддерживаю.
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2k
Мария Коненкова 15 минут назад
Идея правильная. Если видишь явное нарушение типа припарковавшегося с включенной аварийкой хитровыделанного, которому в магазин приспичило, оставившего своё корыто на тротуаре или газоне, или ещё что-то, что сложно истолковать двояко, нарушение снимать, отправлять в приложение и получать своё вознаграждение. Только прежде всего надо мышление перестраивать - до тех пор, пока сообщение о правонарушении будет считаться "стукачеством", мы далеко не уйдём, как говорил М. Задорнов, "этот народ не будет хорошо жить ни-ко-гда". А это сложно. Потому что в стране половина тех, кто считает, что "это не твоё дело", а ещё изрядно этих, которые "эээ, брат, ты чито, гаишнык, читоли??"
Далеко за примером ходить и не надо. Хотя бы автор этого поста, который назвал сообщение властям о нарушении словом "стучать".
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466
Фрол 24 минуты назад
Вообще то неплохая идея.Надо всё таки приучать к порядку и таким способом.Потому как раздолбаев не счесть,по сравнению с законопослушными гражданами понимающими что рядом с ними тоже кто то живёт и это нужно уважать, и ,что есть нормативы которые нужно исполнять .
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893
zu4ara Полчаса назад
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8k
evenSeven Полчаса назад
А с самокатчика на тротуарах так можно?!

Не скажу, что вот прямо за, но в истории есть хороший пример: Германия всю дорогу была самой грязной страной, пока в 16 веке не вышел указ о доносе про мусор у соседа, за часть его земли.
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18k
ron Полчаса назад
Тут на днях один осел, выехав мне лоб в лоб на встречку, начал орать, что ему всего-то надо проехать во двор, ну пропусти ты, что тебе, трудно? Начал давить газ и дергаться вперед, типа, хочет, стоя на встречке!, таранить меня...
Я вежливо попросил освободить полосу, ибо для него это - встречная полоса и две сплошные, которые он пересек, чтобы на нее выехать. Чем только усилил его крики.
Я на его глазах достал телефон, навел на его машину и сказал, что через 30 сек он будет на сайте ГИБДД. И что вы думаете? Осла со встречки сдуло быстрее, чем я успел нажать на спуск фотоаппарата. Так что да, это хорошая тема. ))
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296
ГТА Форевер ron 11 минут назад
Вот таких "что тебе, трудно?" что то много стало...
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36k
Fat Lynx Полчаса назад
А без денежного вознаграждения нарушения уже никого еб*ть не будут? А как же гражданская позиция?
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7k
livaneth Полчаса назад
Ну и кто после этого евреи?
Если бы за каждого автохама платили бы по 200 шекелей, израильтяне перестали бы парковаться на тротуарах
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6k
heta Полчаса назад
С нетерпением жду такую возможность в Свердловской области. Мне не и нужно платить, достаточно, чтобы просто появилась система, в которой можно было легко зафиксировать и передать факт нарушения и чтобы на него реально реагировали. Потому, что сейчас пожаловаться на очередное быдло на газоне, тротуаре или в парке - занятие для мазохистов, у кого прорва свободного времени, терпения и целеустремленности. У нас бюрократическая система устроена так, что нарушителя ПДД не привлечь к наказанию силами горожан, разве что инспектора ГИБДД лично привести за руку, ткнуть носом в нарушение и стоять над душой, пока он не оформит протокол.
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263
truba2201 36 минут назад
Почему доносят? Что за ауешные понятия?
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11k
Сергей Попов 36 минут назад
Донос - это тайное сообщение. Здесь же есть конкретные люди, которые фиксируют нарушение и пишут заявления. Не нужно смешивать всё в кучу.
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64k
Олег 36 минут назад
Я повешу в машине еще 2 регистратора и буду отправлять ролики с самокатчиками, проскакунами на красный, поворот вторым рядом и езду по встречке.
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8k
Marlboro 36 минут назад
Это тонкая грань между правым делом и безумием. Некоторых штрафовать самым суровым образом. Но чтобы из этого не сделали бизнес, как это с камерами фиксации скорости.
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8k
Пуриц Жорж 36 минут назад
А куда отправлять?
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1k
Алексей 37 минут назад
Странно,что так мало регионов поддержало. Чувствуют, что у всех рыльце в пушку
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11k
Zhora 37 минут назад
А вот тут, например, где газон?

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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
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