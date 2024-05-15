"Стучать" на нарушения ПДД становится прибыльным занятием

В этому году идею поддержало еще 7 регионов. Например в Алтае готовы платить 5000₽, а в Ярославской области 70% от штрафа водителю.



После таких новостей можно ожидать появления большого количества активистов, которые будут штрафовать людей пачками.



Например, в германии велосипедист успел сфотографировать более 4000 нарушений парковки. Потом его избили местные футбольные фанаты и он решил уехать из страны.



Как пишет автоюрист Александр Шумский - возможны и злоупотребления. Он сам в Москве получил штраф за парковку под знаком, так как его сфотографировал подобный активист. Однако на самом деле он схитрил, потому что, как пишет Александр, он не был запаркован, а пропускал выезжающие с прилегающей территорией машины и на несколько секунд остановился. Штраф в итоге отменили, но осадок остался.



А что вы об этом думаете?