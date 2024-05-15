"Стучать" на нарушения ПДД становится прибыльным занятием

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Сейчас, в 5 регионах России гражданам платят за то, что они доносят на нарушителей ПДД. Сумма вознаграждения разная, до 5 тысяч рублей. В этому году идею поддержало еще 7 регионов.
- Республика Коми и Вологодская область — 3000₽;
- Нижегородская область — 2000₽;
- Ямало-Ненецкий АО — 4000₽;
- Брянская область — от 3000 до 5000₽ в зависимости от нарушения.
Причем платят не только за информацию о нарушениях парковки, но и за информацию о пьяных водителях.
- Нижегородская область — 2000₽;
- Ямало-Ненецкий АО — 4000₽;
- Брянская область — от 3000 до 5000₽ в зависимости от нарушения.
Причем платят не только за информацию о нарушениях парковки, но и за информацию о пьяных водителях.
В этому году идею поддержало еще 7 регионов. Например в Алтае готовы платить 5000₽, а в Ярославской области 70% от штрафа водителю.
После таких новостей можно ожидать появления большого количества активистов, которые будут штрафовать людей пачками.
Например, в германии велосипедист успел сфотографировать более 4000 нарушений парковки. Потом его избили местные футбольные фанаты и он решил уехать из страны.
Как пишет автоюрист Александр Шумский - возможны и злоупотребления. Он сам в Москве получил штраф за парковку под знаком, так как его сфотографировал подобный активист. Однако на самом деле он схитрил, потому что, как пишет Александр, он не был запаркован, а пропускал выезжающие с прилегающей территорией машины и на несколько секунд остановился. Штраф в итоге отменили, но осадок остался.
А что вы об этом думаете?
После таких новостей можно ожидать появления большого количества активистов, которые будут штрафовать людей пачками.
Например, в германии велосипедист успел сфотографировать более 4000 нарушений парковки. Потом его избили местные футбольные фанаты и он решил уехать из страны.
Как пишет автоюрист Александр Шумский - возможны и злоупотребления. Он сам в Москве получил штраф за парковку под знаком, так как его сфотографировал подобный активист. Однако на самом деле он схитрил, потому что, как пишет Александр, он не был запаркован, а пропускал выезжающие с прилегающей территорией машины и на несколько секунд остановился. Штраф в итоге отменили, но осадок остался.
А что вы об этом думаете?
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Парковка на газонах - вопрос сложный, но с другой стороны, простой вопрос: "а ты, дебила кусок, думал, когда покупал машину, где будешь её ставить?" ставит всё на свои места...
Обгон через сплошную - однозначно в ту же копилку. Это основная причина кучи смертей на дорогах.
Сделали бы нормальный ценник за грубые нарушения - народ бы на них "охотиться" стал... глядишь - и на дорогах поспокойнее будет.
В стародавние времена работала я в компании, чей офис располагался в центре МСК в небольшом переулке. Переулок односторонний. Тротуар имеется только с одной стороны дороги. И повадился народ парковать свои драндулеты на этом тротуаре, т.к. на самой проезжей части места для этого не было совсем. При чем даже не одним колесиком, там. А просто откровенно всеми четырьмя колесами. Ну и капец. Приплыли. Даже летом в сухую погоду пройти по тротуару было невозможно. Приходилось шкандыбать по дороге и еще и спиной к движению. Я уже молчу про дождь, снег, лужи и прочих беременных с колясками. Меня бомбило дико, т.к. я несколько раз в день там проходила. Вот в это время я и узнала о прекрасном приложении "Помощник Москвы" и начала систематически ежедневно фоткать этих товарищей. А понятное дело, что парковались там всегда одни и те же. Кстати, там для неправильной парковки надо было сделать фото обязательно с разных ракурсов ,в. т.ч. чтобы какие-то опознавательные знаки были в кадре, и с разницей мин в 15-20. И не поверите! И недели не потребовалось ,чтобы тротуар снова стал проходим! К сожалению это прекрасное приложение померло. Но я очень за, если что-то подобное появится снова. Мне не нужно денег. Я готова поработать за идею.
Далеко за примером ходить и не надо. Хотя бы автор этого поста, который назвал сообщение властям о нарушении словом "стучать".
Не скажу, что вот прямо за, но в истории есть хороший пример: Германия всю дорогу была самой грязной страной, пока в 16 веке не вышел указ о доносе про мусор у соседа, за часть его земли.
Я вежливо попросил освободить полосу, ибо для него это - встречная полоса и две сплошные, которые он пересек, чтобы на нее выехать. Чем только усилил его крики.
Я на его глазах достал телефон, навел на его машину и сказал, что через 30 сек он будет на сайте ГИБДД. И что вы думаете? Осла со встречки сдуло быстрее, чем я успел нажать на спуск фотоаппарата. Так что да, это хорошая тема. ))
Если бы за каждого автохама платили бы по 200 шекелей, израильтяне перестали бы парковаться на тротуарах
Я против такой инициативы. Считаю, что штраф должен выписывать представитель ГАИ, или как там они сейчас называются. Я работаю на доставке продуктов в кафе, столовые рестораны и т.п. Ежедневно вынужден нарушать правила парковки. Я ставлю машину так, чтобы никому не мешать (там где иначе не возможно припарковаться)! Хотя и с нарушением правил. Полиция иногда делает устно замечание, но по человечески все всё понимают и штрафы не выписывают.