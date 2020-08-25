BMW M5 Touring E34 — Эпичный вариант семейного автомобиля

Автомобиль был продан новым в Германии и оставался там до 2007 года, когда “эмигрировал” в солнечную Калифорнию. В 2014 году универсал приобрел предыдущий владелец из штата Нью-Йорк, который приложил руку к состоянию автомобиля, основательно его обновив.