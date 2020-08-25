BMW M5 Touring E34 — Эпичный вариант семейного автомобиля

Семейная жизнь вносит серьезные коррективы в жизнь любителей быстрых машин: спортивное купе приходится менять на что-то более практичное, например универсал, или (не дай бог!) минивэн…
Компания BMW в начале 90-х решила поддержать обремененных необходимостью возить мешки с картошкой клиентов и предложила эпичный вариант семейного автомобиля – BMW M5 в кузове универсал!
M5 E34 Touring – на момент появления был быстрейшим серийным универсалом. Мощность 340 лошадиных сил, разгон до “сотни” 5,9 секунд, максимальная скорость 250 км/ч (ограничена электроникой).
На фото автомобиль 1992 года выпуска, по заявлению продавца – первый из 891 экземпляра M5 Touring, выпущенных за трехлетний период производства. Такой скромный тираж обеспечивает сегодня большой интерес к этим автомобилям со стороны коллекционеров. Поэтому современным энтузиастам не удастся урвать такой янгтаймер за не дорого! На аукционе Bring-A-Trailer представленный автомобиль, находящийся в штате Нью-Йорк, на днях был продан за внушительные 51 000 долларов.
Автомобиль был продан новым в Германии и оставался там до 2007 года, когда “эмигрировал” в солнечную Калифорнию. В 2014 году универсал приобрел предыдущий владелец из штата Нью-Йорк, который приложил руку к состоянию автомобиля, основательно его обновив.
Автомобиль красился, менялись фары, подвеска приведена в идеальное состояние. Выпускная система заменена на новую оригинальную. Работы проведены масштабные – выглядит и едет M5 великолепно!
Под капотом 3,8-литровый шестицилиндровый двигатель, совмещенный с 5-ступенчатой “механикой” – классика! Пробег 385 000 км, поездил автомобиль вдоволь. Двигатель, естественно, обслужен.
Присутствует ряд заводских опций, таких как подогрев передних сидений, автоматический климат-контроль, зеркало заднего вида с авто затемнением, задние солнцезащитные козырьки, сигнализация и лампы для чтения на заднем ряду. Словом отличный автомобиль, на котором еще ездить и ездить! Но лучше сберечь для истории, ведь M5 в кузове E34 стали последними “эмками”, собранными вручную.
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