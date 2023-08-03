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«Китайский Wrangler» российской сборки уже начал поступать к автодилерам

«Китайский Wrangler» российской сборки уже начал поступать к автодилерам

Автор:
03 августа 2023 16:50
Сообщество : Автомир
Метки: Baic   Jeep   Wrangler   Автовсячина   Калининград   Китай   Россия   авто   автомир   автомобили   внедорожник   машина   
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На калининградском заводе Автотор полным ходом идёт производство китайских BAIC BJ40, а первые готовые автомобили уже отправили в автосалоны. Дата старта продаж пока не озвучена, но уже известна цена рамного внедорожника - 4 059 000 рублей.
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Метки: Baic   Jeep   Wrangler   Автовсячина   Калининград   Китай   Россия   авто   автомир   автомобили   внедорожник   машина   
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1  комментарий
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Доктор Джонс 18 минут назад
Ну не может это стоить 45000$...
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