«Китайский Wrangler» российской сборки уже начал поступать к автодилерам

Пробную партию внедорожников выпустили на «Автоторе» в конце июня. С тех пор на заводе завершили работы по перенастройке сборочной линии и оборудования, а также закончили обучение персонала. «Автотор» особо отмечает, что конвейер прошёл контрольный аудит качества по стандартам BAIC.



Внедорожник, который может стать конкурентом таких моделей, как Tank 300, комплектуется для России 2-литровым турбомотором на 218 л. с. и 380 Нм. Двигатель работает с 8-диапазонным автоматом и подключаемым полным приводом с понижайкой. До 100 км/ч BAIC BJ40 разгонится за 11 секунд, заявленный расход топлива в смешанном цикле — 10.4 л / 100 км.



В России BJ40 будут продавать в единственной, но богатой комплектации. В неё войдут, к примеру, светодиодная оптика и 17-дюймовые диски, экокожа в салоне, двухзонный климат-контроль и кресла с подогревом, а также медиасистема с двумя дисплеями на 12.3 и 10 дюймов, камерой заднего вида и встроенным видеорегистратором. Помимо необычной внешности, конкурентным преимуществом модели должна стать съёмная пластиковая крыша.



По некоторым данным, российские дилеры BAIC уже начали заключать контракты на поставку внедорожников, первые автомобили планируется передать владельцам в середине августа.