Уходит целая эпоха. Новый Jeep Wrangler станет электромобилем

«Самое замечательное в электрификации то, что она делает внедорожник более способным», — подчеркнул Менье. Во всех смыслах буквально: начиная от большей величины крутящего момента и более тонких настроек силовой установки и заканчивая свободой в компоновке шасси да и всей машины в целом. Менье полагает, что у электрических Wrangler проходимость лишь улучшится в сравнении с нынешней моделью.



По словам топ-менеджера, нынешняя система оценки потенциала машин Jeep на бездорожье, именуемая Trail Rating, является 10-балльной. В данном рейтинге минимальные позиции — 4 балла у базового Renegade, тогда как электрический Wrangler по своим возможностям легко выйдет за её границы и получит сразу 12 баллов! Инженеры уже работают над этим.



Ещё одной причиной для электрификации Wrangler стала растущая популярность его гибридной версии 4xe. По статистике, которую упомянул Менье в интервью, за первый квартал 2023 года 38 % всех реализованных «вранглеров» пришлось именно на 4xe. Директор уверен, что к концу года их доля вырастет до 60 %.



Напомним, в 2021 и 2022 годах Jeep уже экспериментировал с электрическими Wrangler. Это были пасхальные концепты Magneto и Magneto 2.0 с электромотором, спаренным с обычной коробкой передач и системой полного привода, поскольку собственной EV-платформы у компании тогда не было.