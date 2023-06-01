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Уходит целая эпоха. Новый Jeep Wrangler станет электромобилем

Уходит целая эпоха. Новый Jeep Wrangler станет электромобилем

Автор:
01 июня 2023 16:38
Сообщество : Автомир
Метки: Jeep   Wrangler   Автовсячина   США   авто   автомир   автомобили   внедорожник   машина   электромобиль   
1009
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Генеральный директор Jeep Кристиан Менье в интервью поделился информацией, которая может огорчить сторонников традиционных джипов. Следующий Wrangler превратится в полноценный электромобиль.
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Метки: Jeep   Wrangler   Автовсячина   США   авто   автомир   автомобили   внедорожник   машина   электромобиль   
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5  комментариев
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180
Человек Разумный 2 часа назад
Осталось решить где в местности на фотографиях он будет искать зарядку ....
Электрички нужны там, где есть инфраструктура, учитывая что рэнглер славится прохождением бродов и способностью залезать туда, куда не каждый трактор заедет - будем ждать лица маркетологов когда все перейдут на другие внедорожники, ну или до первой затопленной батарейки или короткого замыкания в болоте.
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3k
Pioner76 Полчаса назад
...электромобиль на механике..? Ну, ну...
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43k
Валерий Полчаса назад
это какому идиоту пришла идея сделать внедорожник на батарейке? да ещё и проталкивают бредовую идею про то какой он становится способный! а в чём способности кроме остаться с разряженным аккумулятором где то в глухом лесу, в болотах или в горах? я вообще не понимаю этого аккумуляторного извращения, всё это напоминает повестку лгбт и прочую толерастию--такая же упоротая чушь, сначала сделайте аккумулятор который не сдохнет в морозы после сотки километров, и сделайте адекватную цену а не авто с батарейкой по цене космического корабля, насчёт вреда экологии так вообще идиотизм, изготовление и утилизация аккумуляторов не намного полезней бензина а если ещё посчитать сколько для зарядки надо сжечь угля на электростанции так вообще
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958
ruslan d 2 часа назад
Шикарный агрегат
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Добрый Бабайка

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