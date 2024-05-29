Грузовик вылетел на встречную полосу и смял автомобиль с семьёй

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28 мая на трассе А-370 «Уссури» в Надеждинском районе Приморского края большегруз Вольво снёс ограждение, выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем Ниссан Ноут, в котором ехала семья.
В результате ДТП травмы получили водитель Ниссана, его 36-летняя супруга и двое несовершеннолетних детей. Женщина находится в тяжелом состоянии в реанимации.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили грузовик машина
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не знаю чего тебе минусанули местные придурки. может считают что виноват водитель легкового авто...