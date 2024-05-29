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Грузовик вылетел на встречную полосу и смял автомобиль с семьёй

Грузовик вылетел на встречную полосу и смял автомобиль с семьёй

Автор:
29 мая 2024 11:24
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   грузовик   машина   
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28 мая на трассе А-370 «Уссури» в Надеждинском районе Приморского края большегруз Вольво снёс ограждение, выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем Ниссан Ноут, в котором ехала семья.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   грузовик   машина   
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2  комментария
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Влад Час назад
Даже на фото колеса вывернуты влево. Либо оторвало палец на рулевом и тогда вина либо водителя, либо того кто его выпускал. Либо водитель за чем-то полез и тогда все равно его вина.
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uid-tfwhppoz Влад 13 минут назад
или может тормоза заклинило.
не знаю чего тебе минусанули местные придурки. может считают что виноват водитель легкового авто...
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1532 поста (1552 в горячем)

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