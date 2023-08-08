Названа стоимость проезда по платной трассе М-12

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Компания Автодор уже в сентябре планирует запустить участок автодороги М-12 от Москвы до Арзамаса протяжённостью 415 километров и озвучила стоимость проезда.
Стоимость проезда от Москвы до Владимира (156,5 км) составит 1 300 рублей, а от Владимира до Арзамаса (259 км) – 1 400 рублей. Плату начнут взимать в сентябре.
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пипец. и это только за 415 километров дороги. До Казани все 5000-7000р будут брать?
У меня на топливо уйдёт ровно в два раза меньше