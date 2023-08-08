FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 11541 пост • 835 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Названа стоимость проезда по платной трассе М-12

Названа стоимость проезда по платной трассе М-12

Автор:
08 августа 2023 15:54
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Автордор   авто   автомир   автомобили   машина   платная дорога   транспондер   
811
2
Компания Автодор уже в сентябре планирует запустить участок автодороги М-12 от Москвы до Арзамаса протяжённостью 415 километров и озвучила стоимость проезда.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Автовсячина   Автордор   авто   автомир   автомобили   машина   платная дорога   транспондер   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Андрей Полчаса назад (изменен)
1300+1400 = 2700р.
пипец. и это только за 415 километров дороги. До Казани все 5000-7000р будут брать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
russger 2 минуты назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−7
CacatuaAutista 4 минуты назад
Капец.
У меня на топливо уйдёт ровно в два раза меньше
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Kostick 19 минут назад
т.е. с такими ценниками добавляют расхода в 10 литров на сотку? альтернативная бесплатная будет полигоном для ресурсных испытаний внедорожников?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
88
Кристофер Роббин Kostick 6 минут назад
10 литров на сотку это еще экономно, у меня 2gr-fe при скорости от 180 начинает кушать по 14-15 литров.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

11463



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Набирающие популярность в сообществах
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается со дня на день
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается...
АвтоВсячина
АвтоВсячина
На аукцион выставили компьютер Apple-1
На аукцион выставили компьютер Apple-1
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ожидание и реальность

Лучшие демотиваторы
Баба без задницы как село без церкви

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#автомир#интересно#позитив#США#подборка#Прошлое#новости#фильм
#люди#машина#Прикол#ДТП#авто аварии#забавно#история#СССР#сарказм#Спасение
#животные#автомобили#Юмор#аварии#дети#Автовсячина#кино#задержание#интересное#полиция
На аукцион выставили компьютер Apple-1 На аукцион выставили компьютер Apple-1 Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором

На что жалуетесь?

Вернуться