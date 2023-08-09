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Новая разметка на дороге, которая поможет выбрать безопасную дистанцию

Новая разметка на дороге, которая поможет выбрать безопасную дистанцию

Автор:
09 августа 2023 14:18
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Автодор   ПДД   авто   автомир   автомобили   машина   платная дорога   разметка   
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Компания Автодор на 8 участках платных дорог нанесёт экспериментальную разметку, которая поможет водителю выбрать безопасную дистанцию до двигающегося впереди автомобиля. Два из них находятся в Подмосковье – на центральной кольцевой автодороге. Еще четыре – на трассе М-4 «Дон» в Липецкой, Воронежской и Ростовской областях. Также задействованы два участка М-11 «Нева» в Тверской и Ленинградской областях.

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Метки: Автовсячина   Автодор   ПДД   авто   автомир   автомобили   машина   платная дорога   разметка   
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9  комментариев
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57k
Олег Час назад
кто-то понял что хотел сказать автор?
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44k
Карандаш 14 минут назад
<<...это попутные столкновения, в том числе из-за несоблюдения дистанции...>> Это попутные столкновения потому что для тошнотиков не существует разгонной полосы с примыкающих. Ему по йух, что машины идут по ЦКАДу(к примеру)130, а то и больше, нет мля, вылезет с примыкающей и онанирует 60-80!!!
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50k
turyst 15 минут назад
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3k
Александр 20 минут назад
Они сейчас разметку будут наносить, занимая одну полосу. Потом восстанавливать. Опять же занимать одну полосу.. и при этом рябить перед глазами будет. Жесть мне кажется
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3k
ddp Полчаса назад
Интересно, а при снижении температуры или при осадках стрелки сами будут раздвигаться?;
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593
Anatolij Час назад
Видосик бы не помешал, снятый с лобовушечки авто, которое катится 110/130 км/ч. Только вчера отмотал 1100 за день. Какие там нахер стрелочки считать, одна она там или две/три. Там упырей/клоунов столько, вот где глаз да глаз.
Короче, очередной распил бабла или обоснование повышения стоимости проезда по платнику. По-любому, платить нам - простым водятлам.
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