Новая разметка на дороге, которая поможет выбрать безопасную дистанцию

1123
2
Компания Автодор на 8 участках платных дорог нанесёт экспериментальную разметку, которая поможет водителю выбрать безопасную дистанцию до двигающегося впереди автомобиля. Два из них находятся в Подмосковье – на центральной кольцевой автодороге. Еще четыре – на трассе М-4 «Дон» в Липецкой, Воронежской и Ростовской областях. Также задействованы два участка М-11 «Нева» в Тверской и Ленинградской областях.
Безопасная дистанция на дороге составляет половину от разрешенной скорости. Соответственно, для участков с разрешенной скоростью 110 км/ч – это 55 метров, а там, где скоростной режим достигает 130 км/ч – 65 метров.
На скоростных трассах Автодора нет пересечений с другими дорогами в одном уровне, встречные потоки разделены, поэтому большая часть происходящих ДТП – это попутные столкновения, в том числе из-за несоблюдения дистанции. Нанесение такой разметки на скоростных дорогах должно способствовать снижению аварийности и повышению безопасности движения.
Для информирования автомобилистов о том, что они въезжают на участок с разметкой для соблюдения дистанции, установят соответствующие дорожные знаки.
Применение экспериментальной разметки согласовано с ГУОБДД МВД России. По итогам анализа аварийности в местах проведения эксперимента такая практика может быть распространена и на другие участки дорог Госкомпании «Автодор».
На скоростных трассах Автодора нет пересечений с другими дорогами в одном уровне, встречные потоки разделены, поэтому большая часть происходящих ДТП – это попутные столкновения, в том числе из-за несоблюдения дистанции. Нанесение такой разметки на скоростных дорогах должно способствовать снижению аварийности и повышению безопасности движения.
Для информирования автомобилистов о том, что они въезжают на участок с разметкой для соблюдения дистанции, установят соответствующие дорожные знаки.
Применение экспериментальной разметки согласовано с ГУОБДД МВД России. По итогам анализа аварийности в местах проведения эксперимента такая практика может быть распространена и на другие участки дорог Госкомпании «Автодор».
Источник:
Ссылки по теме:
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
Новости партнёров
реклама
Короче, очередной распил бабла или обоснование повышения стоимости проезда по платнику. По-любому, платить нам - простым водятлам.