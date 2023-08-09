Новая разметка на дороге, которая поможет выбрать безопасную дистанцию

Безопасная дистанция на дороге составляет половину от разрешенной скорости. Соответственно, для участков с разрешенной скоростью 110 км/ч – это 55 метров, а там, где скоростной режим достигает 130 км/ч – 65 метров.



На скоростных трассах Автодора нет пересечений с другими дорогами в одном уровне, встречные потоки разделены, поэтому большая часть происходящих ДТП – это попутные столкновения, в том числе из-за несоблюдения дистанции. Нанесение такой разметки на скоростных дорогах должно способствовать снижению аварийности и повышению безопасности движения.



Для информирования автомобилистов о том, что они въезжают на участок с разметкой для соблюдения дистанции, установят соответствующие дорожные знаки.



Применение экспериментальной разметки согласовано с ГУОБДД МВД России. По итогам анализа аварийности в местах проведения эксперимента такая практика может быть распространена и на другие участки дорог Госкомпании «Автодор».