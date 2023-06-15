Дорога к Чёрному морю станет короче на час

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Время в пути к Черному морю по трассе М-4 "Дон" сократится на час. Уже в этом месяце будет открыт обход Ростова-на-Дону и завершается подготовка к сдаче Дальнего западного обхода Краснодара. Как на М-4, так и на других крупных российских автотрассах водителей будут ждать не только пейзажи и отдельные заправки, но и полноценные зоны отдыха с мотелями, супермаркетами и стоянками.
Об этом в интервью «Российской газете» рассказал глава «Автодора» Вячеслав Петушенко. По его словам, движение на обходе Ростова-на-Дону откроется в ближайшие дни: сейчас идут последние приготовления. Дальний западный обход Краснодара также должен заработать в течение июня.
К началу высокого отпускного сезона «Автодор» планирует отремонтировать 70 километров дорог в Ростовской области и три моста в Тульской области.
По прогнозам госкомпании, автомобильный трафик на ряде участков М-4 может вырасти на величину до 17%. Связывают это с тем, что в России фактически закрыты 11 аэропортов на южном направлении. Туристы массово пересаживаются на автомобили, и в итоге если в апреле в среднем по М-4 проезжало около 22 тысяч машин в сутки, то в период отпусков трафик вырастет до 43 тысяч. На некоторых участках Московской области рост может оказаться ещё серьёзнее — до 80 тысяч автомобилей каждые 24 часа.
В 2024 году ведомство планирует также завершить строительство обхода Твери на М-11 и новых трасс в районе Краснодара.
К концу десятилетия в России обещают построить новую скоростную магистраль, которая свяжет южные районы страны с Уралом. Из Екатеринбурга до Краснодара можно будет доехать всего за 24 часа через Челябинск, Уфу, Тольятти, Саратов и Волгоград — это примерно в полтора раза быстрее, чем сейчас.
К началу высокого отпускного сезона «Автодор» планирует отремонтировать 70 километров дорог в Ростовской области и три моста в Тульской области.
По прогнозам госкомпании, автомобильный трафик на ряде участков М-4 может вырасти на величину до 17%. Связывают это с тем, что в России фактически закрыты 11 аэропортов на южном направлении. Туристы массово пересаживаются на автомобили, и в итоге если в апреле в среднем по М-4 проезжало около 22 тысяч машин в сутки, то в период отпусков трафик вырастет до 43 тысяч. На некоторых участках Московской области рост может оказаться ещё серьёзнее — до 80 тысяч автомобилей каждые 24 часа.
В 2024 году ведомство планирует также завершить строительство обхода Твери на М-11 и новых трасс в районе Краснодара.
К концу десятилетия в России обещают построить новую скоростную магистраль, которая свяжет южные районы страны с Уралом. Из Екатеринбурга до Краснодара можно будет доехать всего за 24 часа через Челябинск, Уфу, Тольятти, Саратов и Волгоград — это примерно в полтора раза быстрее, чем сейчас.
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После открытия объездов Ростова и Краснодара, будет наверное 4 500 - 5 000 РЭ в одну сторону. Семья едет на юг, бензин, покушать, пописать и еще 10 000 за проезд)) Я считаю что это ОЧЕНЬ дорого.
Теперь насчет мотелей и заправок - полная чушь что озвучивает Автодор! Их нет и не было на новых платных участках от слова совсем! Объезд Лосева больше 100км. заправок - 0, мотелей - 0! И еще участок более 100 км без заправок, в сторону Москвы от Липецка в сторону Тулы, заправок фиг вам! Сам попал на этом участке, на первую заправку(Лукойл) заехал с показателем компьютера на остаток бензина 2 км)) Представьте себе сколько я стоял в очереди за бензином.
Бесплатные дороги строить перестали, всем понравилось получать денежку за проезд)) Скоты.
А с объездами Ростова и Краснодара не знаю радоваться или печалиться, раньше идя с югов, ночевал или в Ростове или в Краснодаре, но города с пригородами проходил туго, трафик огромный, а теперь или через пробки или мимо отелей)) А так - в Ростове левый берег Дона, отель Аверон, просто красота