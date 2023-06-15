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Дорога к Чёрному морю станет короче на час

Дорога к Чёрному морю станет короче на час

Автор:
15 июня 2023 11:09
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Автодор   авто   автомир   автомобили   машина   платная дорога   
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Время в пути к Черному морю по трассе М-4 "Дон" сократится на час. Уже в этом месяце будет открыт обход Ростова-на-Дону и завершается подготовка к сдаче Дальнего западного обхода Краснодара. Как на М-4, так и на других крупных российских автотрассах водителей будут ждать не только пейзажи и отдельные заправки, но и полноценные зоны отдыха с мотелями, супермаркетами и стоянками.

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Метки: Автовсячина   Автодор   авто   автомир   автомобили   машина   платная дорога   
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22k
Слепой Пью 50 минут назад
"Как на М-4, так и на других крупных российских автотрассах водителей будут ждать не только пейзажи и отдельные заправки"... но и гибддшники со скромной просьбой позолотить ручку...
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26k
Федор 11 минут назад
Только что вернулся из Краснодара)) Шел по платкам на М-4. Что хочу сказать - денег в этом году готовьте намного больше чем в прошлом! До Краснодара в одну сторону, на легковой в выходные 3 600 Рэ
я немного прифигел какими темпами они поднимают цены!
После открытия объездов Ростова и Краснодара, будет наверное 4 500 - 5 000 РЭ в одну сторону. Семья едет на юг, бензин, покушать, пописать
и еще 10 000 за проезд)) Я считаю что это ОЧЕНЬ дорого.
Теперь насчет мотелей и заправок - полная чушь что озвучивает Автодор! Их нет и не было на новых платных участках от слова совсем! Объезд Лосева больше 100км. заправок - 0, мотелей - 0! И еще участок более 100 км без заправок, в сторону Москвы от Липецка в сторону Тулы, заправок фиг вам! Сам попал на этом участке, на первую заправку(Лукойл) заехал с показателем компьютера на остаток бензина 2 км)) Представьте себе сколько я стоял в очереди за бензином.
Бесплатные дороги строить перестали, всем понравилось получать денежку за проезд)) Скоты.
А с объездами Ростова и Краснодара не знаю радоваться или печалиться, раньше идя с югов, ночевал или в Ростове или в Краснодаре, но города с пригородами проходил туго, трафик огромный, а теперь или через пробки или мимо отелей)) А так - в Ростове левый берег Дона, отель Аверон, просто красота
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