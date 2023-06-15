Дорога к Чёрному морю станет короче на час

Об этом в интервью «Российской газете» рассказал глава «Автодора» Вячеслав Петушенко. По его словам, движение на обходе Ростова-на-Дону откроется в ближайшие дни: сейчас идут последние приготовления. Дальний западный обход Краснодара также должен заработать в течение июня.



К началу высокого отпускного сезона «Автодор» планирует отремонтировать 70 километров дорог в Ростовской области и три моста в Тульской области.



По прогнозам госкомпании, автомобильный трафик на ряде участков М-4 может вырасти на величину до 17%. Связывают это с тем, что в России фактически закрыты 11 аэропортов на южном направлении. Туристы массово пересаживаются на автомобили, и в итоге если в апреле в среднем по М-4 проезжало около 22 тысяч машин в сутки, то в период отпусков трафик вырастет до 43 тысяч. На некоторых участках Московской области рост может оказаться ещё серьёзнее — до 80 тысяч автомобилей каждые 24 часа.



В 2024 году ведомство планирует также завершить строительство обхода Твери на М-11 и новых трасс в районе Краснодара.



К концу десятилетия в России обещают построить новую скоростную магистраль, которая свяжет южные районы страны с Уралом. Из Екатеринбурга до Краснодара можно будет доехать всего за 24 часа через Челябинск, Уфу, Тольятти, Саратов и Волгоград — это примерно в полтора раза быстрее, чем сейчас.