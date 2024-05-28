Впечатляющая скорость реакции пилота «Формулы»

Во время квалификационного заезда Гран-при Монако один из пилотов «Формулы 2» неожиданно замедлился на повороте в туннеле. Другой участник гонки продемонстрировал молниеносную скорость реакции, когда заметил его.
Гонки — не только невероятно зрелищное событие, но и очень опасное. Один неверный поворот или невнимательность может стоить и победы, и жизни участника. И случай на одном из таких соревнований тому яркий пример.
Так, один из участников гонки продемонстрировал молниеносную скорость реакции и, как следствие, избежал ужасной трагедии на трассе. Пилоту понадобилось доли секунды, чтобы быстро среагировать на другую машину и объехать ее.
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