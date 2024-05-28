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Впечатляющая скорость реакции пилота «Формулы»

Впечатляющая скорость реакции пилота «Формулы»

Автор:
28 мая 2024 07:21
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Реакция   Спорт   авто   люди   повезло   скорость реакции   
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Во время квалификационного заезда Гран-при Монако один из пилотов «Формулы 2» неожиданно замедлился на повороте в туннеле. Другой участник гонки продемонстрировал молниеносную скорость реакции, когда заметил его.

Гонки — не только невероятно зрелищное событие, но и очень опасное. Один неверный поворот или невнимательность может стоить и победы, и жизни участника. И случай на одном из таких соревнований тому яркий пример.

Так, один из участников гонки продемонстрировал молниеносную скорость реакции и, как следствие, избежал ужасной трагедии на трассе. Пилоту понадобилось доли секунды, чтобы быстро среагировать на другую машину и объехать ее.

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Метки: Видео   Реакция   Спорт   авто   люди   повезло   скорость реакции   
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11  комментариев
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1k
Михаил Час назад
Голыми руками змеюку поймает!
Всегда поражался их скорости реакции...
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2
Тима Лошин 14 минут назад
Там желтые флаги горят в туннеле. Куда он несется?
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13
Оля 50 минут назад
на танчиках тренировался
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8k
Николай 55 минут назад
Пик концентрации и реакции...
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−1
Ned Час назад
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117
Иван Сивиркин Час назад
Ну они всегда предельно сконцентрированы, потому-что ожидают такие ситуации, но реакция отличная конечно
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3294 поста (3230 в горячем)

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