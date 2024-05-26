Должен ли пешеход убедиться в безопасности при переходе дороги?

Для начала вспомним, что в ПДД содержатся предписания не только для водителей, но и для пешеходов. Обязанностям пеших участников дорожного движения посвящён Раздел 4 Правил, в том числе по вопросу перехода проезжей части.

Вкратце перечислим, что это за обязанности:

Пункт 4.3 ПДД предписывает идущим пешком пересекать дорогу исключительно по пешеходному переходу, который, в свою очередь, может быть как регулируемым (светофором, регулировщиком), так и не регулируемым,

И если «зебра» нерегулируемая, то согласно ПДД пешеход перед началом движения обязан убедиться в безопасности своего манёвра – то есть пропускают ли его едущие автомобили (п. 4.5 Правил),

Есть требование убедиться в безопасности движения и в случаях, когда пешеход оказался на «островке безопасности» или на линии, которая разделяет встречные потоки машин,

Ещё одно требование безопасности касается случаев приближения автомобилей спецслужб с сиреной и включёнными маячками красного и/или синего цвета – в этом случае прямая обязанность пешеходов воздержаться от перехода дороги или освободить проезжую часть, будучи уже на ней (п. 4.7 ПДД).

Но вместе с тем, в словаре терминов ПДД отсутствует разъяснение фразы «убедиться в безопасности перехода». То есть это оценочное понятие.

И, действительно, пешеходы бывают разные, отличаются и их особенности восприятия дорожной ситуации. Молодым достаточно бросить взгляд в сторону проезжей части и прикинуть расстояние от ближайшего автомобиля и его скорость. Люди в возрасте оценивают обстановку куда медленнее.

В итоге получаем, что отсутствие чётких критериев термина «убедиться в безопасности» приводит к спорным моментам. После ДТП пешеход может вообще сказать, что он оценил ситуацию и не увидел для себя опасности перехода проезжей части. И попробуйте опровергнуть его слова!

Отчасти при таких ДТП в пользу водителя играет запись с регистратора. Если, к примеру, на ней видно, что человек разговаривал по телефону, а потом резко свернул на дорогу и даже не оглянулся в сторону едущих машин – шансы доказать, что пешеход не убедился в безопасности перехода есть. Но даже это всё условно.