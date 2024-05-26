Должен ли пешеход убедиться в безопасности при переходе дороги?

Обратите внимание, что пешеходы даже не притормозили и не посмотрели в сторону едущих автомобилей. Как назло водитель автомобиля то ли отвлёкся, то ли смотрел в другую сторону, но на пешеходов он наехал. Теперь один в # другие надеемся живы.
Но! Налицо поразительная беспечность со стороны пешеходов. Поразительно, но они правда были уверены, что зебра это железобетонный щит, который ограждает их от всего, что может произойти...
Не устанем повторять - безопасность на дороге, вне зависимости от приоритета, обоюдная ответственность! Переходите дорогу - будьте внимательны, оцените, сможет ли автомобиль затормозить. В ПДД написано, если что.
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Для начала вспомним, что в ПДД содержатся предписания не только для водителей, но и для пешеходов. Обязанностям пеших участников дорожного движения посвящён Раздел 4 Правил, в том числе по вопросу перехода проезжей части.
Вкратце перечислим, что это за обязанности:
- Пункт 4.3 ПДД предписывает идущим пешком пересекать дорогу исключительно по пешеходному переходу, который, в свою очередь, может быть как регулируемым (светофором, регулировщиком), так и не регулируемым,
- И если «зебра» нерегулируемая, то согласно ПДД пешеход перед началом движения обязан убедиться в безопасности своего манёвра – то есть пропускают ли его едущие автомобили (п. 4.5 Правил),
- Есть требование убедиться в безопасности движения и в случаях, когда пешеход оказался на «островке безопасности» или на линии, которая разделяет встречные потоки машин,
- Ещё одно требование безопасности касается случаев приближения автомобилей спецслужб с сиреной и включёнными маячками красного и/или синего цвета – в этом случае прямая обязанность пешеходов воздержаться от перехода дороги или освободить проезжую часть, будучи уже на ней (п. 4.7 ПДД).
Но вместе с тем, в словаре терминов ПДД отсутствует разъяснение фразы «убедиться в безопасности перехода». То есть это оценочное понятие.
И, действительно, пешеходы бывают разные, отличаются и их особенности восприятия дорожной ситуации. Молодым достаточно бросить взгляд в сторону проезжей части и прикинуть расстояние от ближайшего автомобиля и его скорость. Люди в возрасте оценивают обстановку куда медленнее.
В итоге получаем, что отсутствие чётких критериев термина «убедиться в безопасности» приводит к спорным моментам. После ДТП пешеход может вообще сказать, что он оценил ситуацию и не увидел для себя опасности перехода проезжей части. И попробуйте опровергнуть его слова!
Отчасти при таких ДТП в пользу водителя играет запись с регистратора. Если, к примеру, на ней видно, что человек разговаривал по телефону, а потом резко свернул на дорогу и даже не оглянулся в сторону едущих машин – шансы доказать, что пешеход не убедился в безопасности перехода есть. Но даже это всё условно.
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Погугли там, если не знаешь
А вообще нам бы от пиндосов не говна всякого набрать, а реально полезного - нарушил - в принудительном порядке будешь ходить на лекции. Особенно хорошо, когда за драки не просто штрафовать будут, а еще на лекции по управлению гневом отправлять...
Ну, если задача пешехода всеми способами, даже ценой собственной жизни, проучить невнимательного водителя, то можно и не убеждаться.
А, если задача пешехода целым и невредимым перейти дорогу, то надо быть внимательнее.
Об этом и написано в посте.
Важно помнить, что за свою безопасность каждый отвечает сам, в первую очередь.
Вина водителя не оспаривается, только какая от этого радость пешеходу с того света?
Подумай об этом
Так что при приближении к пешеходному переходу думай об этом, а не об обязанностях пешеходов.
Это железное правило.
Тогда и вопросов не будет