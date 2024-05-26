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Должен ли пешеход убедиться в безопасности при переходе дороги?

Должен ли пешеход убедиться в безопасности при переходе дороги?

Автор:
26 мая 2024 07:21
Сообщество : Автомир
Метки: Кто будет виноват   пешеход   убедиться в безопасности при переходе дороги   
602
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Обратите внимание, что пешеходы даже не притормозили и не посмотрели в сторону едущих автомобилей. Как назло водитель автомобиля то ли отвлёкся, то ли смотрел в другую сторону, но на пешеходов он наехал. Теперь один в # другие надеемся живы.

Но! Налицо поразительная беспечность со стороны пешеходов. Поразительно, но они правда были уверены, что зебра это железобетонный щит, который ограждает их от всего, что может произойти...

Не устанем повторять - безопасность на дороге, вне зависимости от приоритета, обоюдная ответственность! Переходите дорогу - будьте внимательны, оцените, сможет ли автомобиль затормозить. В ПДД написано, если что.


Для начала вспомним, что в ПДД содержатся предписания не только для водителей, но и для пешеходов. Обязанностям пеших участников дорожного движения посвящён Раздел 4 Правил, в том числе по вопросу перехода проезжей части.

Вкратце перечислим, что это за обязанности:

  • Пункт 4.3 ПДД предписывает идущим пешком пересекать дорогу исключительно по пешеходному переходу, который, в свою очередь, может быть как регулируемым (светофором, регулировщиком), так и не регулируемым,
  • И если «зебра» нерегулируемая, то согласно ПДД пешеход перед началом движения обязан убедиться в безопасности своего манёвра – то есть пропускают ли его едущие автомобили (п. 4.5 Правил),
  • Есть требование убедиться в безопасности движения и в случаях, когда пешеход оказался на «островке безопасности» или на линии, которая разделяет встречные потоки машин,
  • Ещё одно требование безопасности касается случаев приближения автомобилей спецслужб с сиреной и включёнными маячками красного и/или синего цвета – в этом случае прямая обязанность пешеходов воздержаться от перехода дороги или освободить проезжую часть, будучи уже на ней (п. 4.7 ПДД).

Но вместе с тем, в словаре терминов ПДД отсутствует разъяснение фразы «убедиться в безопасности перехода». То есть это оценочное понятие.

И, действительно, пешеходы бывают разные, отличаются и их особенности восприятия дорожной ситуации. Молодым достаточно бросить взгляд в сторону проезжей части и прикинуть расстояние от ближайшего автомобиля и его скорость. Люди в возрасте оценивают обстановку куда медленнее.

В итоге получаем, что отсутствие чётких критериев термина «убедиться в безопасности» приводит к спорным моментам. После ДТП пешеход может вообще сказать, что он оценил ситуацию и не увидел для себя опасности перехода проезжей части. И попробуйте опровергнуть его слова!

Отчасти при таких ДТП в пользу водителя играет запись с регистратора. Если, к примеру, на ней видно, что человек разговаривал по телефону, а потом резко свернул на дорогу и даже не оглянулся в сторону едущих машин – шансы доказать, что пешеход не убедился в безопасности перехода есть. Но даже это всё условно.


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Метки: Кто будет виноват   пешеход   убедиться в безопасности при переходе дороги   
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16  комментариев
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2k
Роман 11 часов назад
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21k
Александр 20 минут назад
Автор, получается что водителям никаких предписаний не надо соблюдать приближаясь к зебре?
Погугли там, если не знаешь
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11k
Игорь 2 часа назад
А где же карабанов?
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2k
Провокатор 5 часов назад
Интересно, комментаторы пишущие про пешеход должен убедится, оказавшись на месте водителя, в суде тоже самое будут заявлять? Или "обосравшись" будут суетливо думать, что такое сказать чтобы суд по полной не впаял?
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6k
methos2 10 часов назад
В целом я согласен. Но 500 рублей это жестко. 100 рублей бы выписали, вроде и чуть-чуть, но досадно.
А вообще нам бы от пиндосов не говна всякого набрать, а реально полезного - нарушил - в принудительном порядке будешь ходить на лекции. Особенно хорошо, когда за драки не просто штрафовать будут, а еще на лекции по управлению гневом отправлять...
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14k
gavrosh 10 часов назад
Бессмертными таких называю. Прут не глядя. Пусть пешеход хоть 1000% прав, но машина это механизм. Мало ли что может случится, водитель - дятел, тормоза отказали...
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1
Сава 11 часов назад
Водитель виноват, но "Переходя дорогу смотрите на машины, а не на светофоры, светофоры не сбивают людей".
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12k
Дмитрий 11 часов назад
В подобной ситуации водитель автомобиля, бившего пешехода, будет виноват в 1000%. Какой к х...ям убедиться? Он уже на пешеходном переходе. Уже его пропустил один автомобиль, который стоит перед ПП!!! У водителя сбившего автомобиля не будет никаких шансов, ни одного довода. Ещё можно было бы как то объяснить действия водителя если бы пешехода сбили сразу как только он пошёл, но в данном случае ноль шансов у водителя! Вина 1000%!!!
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9k
Ntvl 11 часов назад
встретились два свехразума
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Иван Кемеров
  • Дата регистрации: 12.06.2014
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