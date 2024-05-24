Без ДТП. Кандидат на премию Дарвина

Альтернативно одарённый курьер решил, что ему будет удобнее проехать на своём электровелосипеде по Лефортовскому тоннелю (3,2 километра) в Москве по встречной полосе. В данном случае обошлось без ДТП, но на долго ли хватит этого курьера?

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