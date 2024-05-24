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Без ДТП. Кандидат на премию Дарвина

Без ДТП. Кандидат на премию Дарвина

Автор:
24 мая 2024 10:08
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Альтернативно одарённый курьер решил, что ему будет удобнее проехать на своём электровелосипеде по Лефортовскому тоннелю (3,2 километра) в Москве по встречной полосе. В данном случае обошлось без ДТП, но на долго ли хватит этого курьера?
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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2  комментария
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1k
DuckTales 55 минут назад
Эти просто "мастера дорог" , где я их только не встречал, особенно впечатлило вечером по встречке Садового по слякоти, но этот явно будет фаворитом теперь .
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7k
alex 7 минут назад
На ТТК по встречке в районе Сити видел, но его ДПС на мотах поймали и пистили, потому что он хотел сибаса от них. Благо меня не заметили с обочины в дружный коллектив 1й полосы сьехал, пока они его утрамбовывали. Но этот в тоннеле! Аплодисменты!
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1514 постов (1537 в горячем)

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