Chery зарегистрировала в России кучу новых автомобильных брендов

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Китайская компания Chery зарегистрировала в России более 10 новых автомобильных брендов. Информация об этом появилась в базе данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС).
Chery получила права на использование в России таких названий, как Maxeed, Onives, Fatena, Skala, Innovа, Jaceer, Jaegoo и еще с десяток других имен. Пока неизвестно, как компания планирует использовать эти новые бренды.
На российском рынке Chery уже представлена с автомобилями под брендами Chery, Exeed и Omoda. В ноябре 2023 года Chery объявила о намерении создать суббренд Chery NEV для гибридных и электромобилей, но позже этот бренд был переименован в Chery Tiggo. Также бренд Exeed, принадлежащий Chery, заявил о намерении продавать свои автомобили в России под суббрендом Exlantix.
На российском рынке Chery уже представлена с автомобилями под брендами Chery, Exeed и Omoda. В ноябре 2023 года Chery объявила о намерении создать суббренд Chery NEV для гибридных и электромобилей, но позже этот бренд был переименован в Chery Tiggo. Также бренд Exeed, принадлежащий Chery, заявил о намерении продавать свои автомобили в России под суббрендом Exlantix.
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Метки: Chery Автовсячина Китай авто автомир автомобили машина
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