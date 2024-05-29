Chery зарегистрировала в России кучу новых автомобильных брендов

Chery получила права на использование в России таких названий, как Maxeed, Onives, Fatena, Skala, Innovа, Jaceer, Jaegoo и еще с десяток других имен. Пока неизвестно, как компания планирует использовать эти новые бренды.



На российском рынке Chery уже представлена с автомобилями под брендами Chery, Exeed и Omoda. В ноябре 2023 года Chery объявила о намерении создать суббренд Chery NEV для гибридных и электромобилей, но позже этот бренд был переименован в Chery Tiggo. Также бренд Exeed, принадлежащий Chery, заявил о намерении продавать свои автомобили в России под суббрендом Exlantix.