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Chery зарегистрировала в России кучу новых автомобильных брендов

Chery зарегистрировала в России кучу новых автомобильных брендов

Автор:
29 мая 2024 14:31
Сообщество : Автомир
Метки: Chery   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   
1098
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Китайская компания Chery зарегистрировала в России более 10 новых автомобильных брендов. Информация об этом появилась в базе данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

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Метки: Chery   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   
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35k
Ego sum qui sum Час назад
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332
ГТА Форевер 12 минут назад
Правильно кучу! Говна кучу....
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98k
Доктор Джонс Час назад
Ссылка www.youtube.com
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1322 поста (1315 в горячем)

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