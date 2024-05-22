Проезд кругового движения с переворотом

FISHKINET
Новое
Новое
Умница Джим Ки
Автор:
Gatsby
20 ностальгических снимков для тех, кто родился в 20 веке
Автор:
Мультголова
"Молотобоец": спустя 22 года на свободу выходит зеленоградский маньяк Юрий Гриценко
Автор:
Schreibikus
Кубическая сила | 072 | Приколы из фильмов и сети
Автор:
Дина Га
25 неожиданных находок в лесной чаще
Автор:
Мультголова
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Сообщества
Сообщества
История замка Бран
Сообщество:
Исторические факты
"Давай, тебе в глаз стрельну!": Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с многонациональной бандой подростков в Липецке
Сообщество:
Криминал
Женщина, ослепшая после тату на глазных яблоках, решила это повторить
Сообщество:
Истории из жизни
Кто сыграет в новой экранизации «Буратино»
Сообщество:
Кино
Загадочное убийство прелестной продавщицы сигарет
Сообщество:
Криминал
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
СОЗДАТЬ СООБЩЕСТВО
ТЕХ. ПОДДЕРЖКА СООБЩЕСТВ
ВСЕ СООБЩЕСТВА
Видео
Основное
Приколы
Животные
Факты
Своими руками
Лучшее за неделю
Лучшее за месяц
Лимитированный тематический телефон из 2003 года
Автор:
Forestdude
Бензиновый душ. Девушки устроили откровенную фотосессию на заправке
Автор:
Alorous
"Боже мой, я плакала": женщина едва узнала своего мужа, когда тот сбрил бороду
Автор:
Alorous
Скутерист слишком загляделся на драку
Автор:
Krasin
Бюджетный домашний аттракцион
Автор:
Krasin
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Дерзкая попытка побега енота
Автор:
Krasin
Чем русская кухня удивила иностранца
Автор:
Krasin
Лунтик неторопливо переходит дорогу
Автор:
Krasin
Танцуй так, будто тебя никто не видит
Автор:
mindflixx
Женщина с нестандартным талантом
Автор:
Alex Chebrikov
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Тигр своеобразно поприветствовал туристов
Автор:
Alex Chebrikov
Зарождение любви к мясу
Автор:
Krasin
Корова возвращается с прогулки
Автор:
Krasin
Котики пробуют мороженое
Автор:
IsTOPnik
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Проход внутри секвойи
Автор:
mindflixx
Забавный киноляп в фильме "Бездна"
Автор:
mindflixx
Беркуты могут поднять добычу в несколько раз больше, чем их собственный вес
Автор:
Fidel
Как мяукает грозная черноногая кошка
Автор:
Forestdude
Как суда проходят через Панамский канал
Автор:
Forestdude
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Как самому сделать процессор
Автор:
Себастьян Перейра
До и после: ремонт в доме 40-х годов
Автор:
GoodNeon
Мужчина сделал копию лёгкого танка времён Первой мировой войны
Автор:
mindflixx
Кольцо ручной работы с бриллиантом
Автор:
mindflixx
Снайперская рогатка
Автор:
Krasin
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Нейродубляж: как герои культовой комедии Операция "Ы" звучат на других языках
Автор:
Krasin
Турникмен 80 уровня
Автор:
Krasin
Забавная реакция снежного барса на новый овощ в вольере
Автор:
Alex Chebrikov
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Когда дошло только со второго раза
Автор:
Button
Самокатчик нокаутировал пьяного нефтекамца, который кошмарил жителей двора
Автор:
Deiz
Киргиз ответил на провокационный вопрос
Автор:
Dobriy drug
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Анти
Антифишки
Политический мониторинг (334)
Автор:
Татьяна Юсова
Политический мониторинг (333)
Автор:
Татьяна Юсова
Политика и юмор
Автор:
Руслан
Олимпийского перемирия не будет. Зеленский плюнул в лицо Макрону
Автор:
Харон ( Χάρων)
«Я замер от страха!» — как итальянский лётчик на F-35 сгубил свою жизнь и карьеру
Автор:
User693839
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Игры
Авто
Основное
Видео
Аварии
ДТП
Авария дня
Тюнинг
Автомобиль и мотоцикл превратились в факел посреди Московского проспекта в Калининграде
Автор:
Добрый Бабайка
ГАЗ Садко Next превратили в автодом за 13 миллионов рублей
Автор:
Добрый Бабайка
Во Владивостоке прошел слёт любителей классических праворульных автомобилей выпущенных до 1989 года
Автор:
Добрый Бабайка
McLaren представил очень мощный электровелосипед
Автор:
Добрый Бабайка
Гонки по городу до добра не доводят
Автор:
Дальнобой
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
"Завели машину и дёрнули отсюда!": житель Самары напугал цыган-мошенников на авто
Автор:
Schreibikus
Когда девушка решила помочь парню поменять колеса
Автор:
Alove_Roleen
В Новосибирске мужчина справил нужду на автомобиль, который был припаркован прямо у подъезда
Автор:
Alorous
Воровку настигла расплата за попытку похищения продуктовой тележки
Автор:
Anarasius
В Хабаровске 36-летний отец решил покатать детей на тюбинге
Автор:
Alove_Roleen
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Владелец Tesla чуть не врезался в движущийся поезд в режиме «автономного вождения»
Автор:
Мультголова
Два в одном: и «Ролекс» грабителю на байке отдал, и свой «Ламборгини» разбил
Автор:
Мультголова
Российский авиаконструктор с 30-летним стажем разбился во Владимирской области на самодельном самолёте
Автор:
August
Вертолёт с президентом Ирана Эбрахимом Раиси совершил жёсткую посадку на пути в Тегеран
Автор:
August
Пьяный подросток из Красноярска угнал машину родителей и протаранил десять авто
Автор:
Anarasius
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Проезд кругового движения с переворотом
Автор:
Дальнобой
Такой маленький, а уже на электросамокате
Автор:
Дальнобой
Почти получилось
Автор:
Дальнобой
Ока чуть не провалилась в большую яму посреди дороги
Автор:
Дальнобой
Эпичная полицейская погоня в США и отличная реклама Хюндаю
Автор:
Дальнобой
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Авария дня. Пролетел на красный со смертельным ДТП
Автор:
Дальнобой
Авария дня. Ничего не видно - иду на обгон
Автор:
Дальнобой
Авария дня. Занос ценою в 4 жизни
Автор:
Дальнобой
Авария дня. Обгон со смертельным исходом
Автор:
Дальнобой
Авария дня. Очередной Mark II завернуло об столб
Автор:
Дальнобой
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Представлен родстер Morgan Midsummer, который выйдет ограниченным тиражом
Автор:
Добрый Бабайка
Bugatti и Little Car Company представили лимитированную версию компактного автомобили Baby II
Автор:
Добрый Бабайка
Как можно, но не нужно делать - раритетный Puch Maxi S 1976 года превратили в 5-цилиндровый мопед
Автор:
Добрый Бабайка
С молотка ушёл уникальный автомобиль Heuliez Intruder
Автор:
Добрый Бабайка
На продажу выставили раритетный BMW с двигателем от Приоры и подвеской от Нивы
Автор:
Добрый Бабайка
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Мемолента
Ещё
Новое
Сообщества
Видео
Анти
Игры
Авто
Мемолента
Я автор
Новости
Фишкина солянка
Чистилище
Смешные картинки
Ностальгия
Политическая солянка
Демотиваторы
Гифки
Еда
Спорт
Кубики
Военное
Фото
Книги
Анекдоты
Дикая природа
Игры
Путешествия
Кино
Лица проекта
Юмор
Селфи для фишек
Факты
FAQ
Животные
Закрыли доступ?
Истории
Лонгриды
Тех.поддержка
Предложения проекту
Тесты
ИнфоFishki
О проекте
Реклама на фишках
Firework
ru
en
Найти
Сообщество
Аварии
8043 поста • 567 подписчиков
подписаться
•
Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная
>
Авто
>
Сообщество Аварии
Дальнобой
Проезд кругового движения с переворотом
Автор:
Дальнобой
22 мая 2024 12:32
Сообщество :
Аварии
Метки:
Видео
ДТП
аварии
авто
авто аварии
автомир
автомобили
круговое движение
машина
1093
1
1
Подробностей, к сожалению, нет. Видео из Самары. Откуда они вообще взялись - непонятно.
0
Подробностей, к сожалению, нет. Видео из Самары. Откуда они вообще взялись - непонятно.
2024-05-22T12:32:00+03:00
Пропустить
Ссылки по теме:
Сам себя наказал за невнимательность
Встретились два одиночества
Повезло, что у не успел сесть в машину
Очень интересный стиль езды
Хороший охотник
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки:
Видео
ДТП
аварии
авто
авто аварии
автомир
автомобили
круговое движение
машина
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Авторизуйтесь
или войдите через
Фото
Видео
Демотиватор
Мем
ЛОЛ
Twitter
Instagram
Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
OK
или
Загрузите с диска
*
Вы можете загружать фотографии, размером до 10Мб, формата JPG, PNG, GIF, WEBP
OK
или
Загрузите с диска
*
Вы можете загружать видео, размером до 10Мб, формата MP4
OK
OK
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy
and
Terms of Service
apply.
Авторизуйтесь
или войдите через
Фото
Видео
Демотиватор
Мем
ЛОЛ
Twitter
Instagram
Audio
Отправить комментарий в:
Вконтакте
Отправить комментарий в Вконтакте
OK
или
Загрузите с диска
*
Вы можете загружать фотографии, размером до 10Мб, формата JPG, PNG, GIF, WEBP
OK
или
Загрузите с диска
*
Вы можете загружать видео, размером до 10Мб, формата MP4
OK
OK
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy
and
Terms of Service
apply.
1
комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие
Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Алексей Гулевич
13 минут назад
чёсе трук
0
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Показать все
Показать ещё
(из
_
)
Пьяный подросток из Красноярска угнал машину родителей и протаранил десять авто.
В Китае сгорел автосалон. Виновник, предположительно, электромобиль.
На аукцион выставят редкий Lamborghini Jalpa.
Внезапный приступ ярости.
Представлен родстер Morgan Midsummer, который выйдет ограниченным тиражом.
Китайские компании научились создавать память HBM.
В Ростове неисправный шлагбаум проткнул две машины и едва не покалечил водителей.
ГАЗ Садко Next превратили в автодом за 13 миллионов рублей.
У автобуса, который упал в Мойку, оказались исправными тормоза.
Дорожные разборки с применением внедорожников.
Повисла на высоте 30 метров над рекой.
Самый медленный Mercedes-AMG GT стал дешевле на 49 тысяч евро.
Автомобиль влетел в толпу зрителей на "Кубке Ленобласти по ралли".
Владелец Tesla чуть не врезался в движущийся поезд в режиме «автономного вождения».
Хруст в естественной среде обитания.
Что делать, если вашу машину эвакуируют за нарушение.
Русский дизайнер, работавший с Bugatti представит собственный гиперкар.
Оползень едва не завалил грузовик.
Встретились два одиночества.
Эпичная полицейская погоня в США и отличная реклама Хюндаю.
100-летний электрокар выставили на продажу.
Сам себя наказал за невнимательность.
С детской площадки прямиком под машину.
В Чертаново пьяные подростки на «Ладе» влетели в бордюр и перевернулись.
McLaren представил очень мощный электровелосипед.
Во Владивостоке прошел слёт любителей классических праворульных автомобилей выпущенных до 1989....
"Ракета" без света влетела в автомобиль.
Два в одном: и «Ролекс» грабителю на байке отдал, и свой «Ламборгини» разбил.
Впечатляющая музыкальная система.
Great Wall представил мотоцикл с первым в мире 8-цилиндровым оппозитным двигателем.
"Мы не защищены?": пьяный узбек в Тольятти разбил машину, но полиция отказалась возбуждать....
Посвящается всем, кто не пристёгивается.
Bugatti и Little Car Company представили лимитированную версию компактного автомобили Baby II .
Гонки по городу до добра не доводят.
Показать ещё
Удиви меня!
Дальнобой
Дата регистрации: 27.02.2023
1507 постов (1527 в горячем)
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!
66082
Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Македонии скончался смотритель зоопарка и его любимый жираф
Теперь официально: президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в авиакатастрофе
Активность сообщества на фишках
Посты
Комментарии
Посещения
117
104
111
123
127
80
Дек
Янв
Фев
Мар
Апр
Май
100
80
60
40
20
0
Набирающие популярность в сообществах
Wildberries начинает продажи автомобилей Lada
АвтоВсячина
Китайские компании научились создавать память HBM
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов
вериф. авторов
сообществ
За день
За день
За неделю
За месяц
Весь топ
Животные
1712
282
Жить в России
1067
250
Криминал
388
153
Аварии
567
136
Автомир
860
130
Исторические факты
347
130
Кино
1296
125
Животные
1712
1958
Жить в России
1067
1150
Треники&Вареники
3106
896
Криминал
388
871
Аварии
567
846
Новости со всего Мира
1474
790
Юмор
3687
778
Животные
1712
6437
Треники&Вареники
3106
5616
Жить в России
1067
5191
Криминал
388
5014
Юмор
3687
3589
Аварии
567
3269
Без кота и жизнь не та
516
2920
Юмор
3687
66
Жить в России
1067
210
Животные
1712
224
Новости со всего Мира
1474
133
Кино
1296
151
Автомир
860
44
ФотоМир
871
36
За день
За день
За неделю
Весь топ
Юганск
1.1M
Татьяна Юсова
145k
Axel
34k
Горбовский
4k
ТРИнаТРИ
10k
Fishki_surfer
5k
БрОдЯгА
131k
Юганск
1.1M
Татьяна Юсова
145k
NAZARETH
1.1M
Андрей
63k
Руслан
31k
Игорь
220k
KColesnikov
328
Иван Кемеров
2.1M
Юганск
1.1M
NAZARETH
1.1M
Великий Немой
1M
А.Берестенко
923k
Oxana161
711k
User693839
689k
показать ещё
Весь топ
Илья Варламов
23k
Мария
10k
360
7k
Scinquisitor
3k
Денис Ребриков
1k
Светлана Филатова
600
Авито
26
показать ещё
Мемолента
Перейти в раздел
Лучшие демотиваторы
Перейти в раздел
Популярные теги
#фото
#автомир
#Прикол
#история
#аварии
#фильм
#факты
#США
#Реакция
#роль
#в мире
#машина
#животные
#кино
#Автовсячина
#полиция
#истории
#Разное
#Юмор
#забавно
#люди
#автомобили
#интересно
#ДТП
#авто аварии
#кот
#кошка
#съемка
#конфликт
#подборка
Китайские компании научились создавать память HBM
Хороший охотник
Повезло, что у не успел сесть в машину
Пациенты сами нашлись по пути
Очень интересный стиль езды
Встретились два одиночества
Нам нужно убедиться, что Вы не бот. Введите символы, изображённые на картинке ниже.
Обновить
На что жалуетесь?
Спам, реклама
Оскорбления пользователей сайта
Флуд
Разжигание межнациональной розни
Порнография/эротика
Мат
Трэш
Монетизация канала Youtube
Предложил спам-фильтр при добавлении комментария
Другое
Вернуться