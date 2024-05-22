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Проезд кругового движения с переворотом

Проезд кругового движения с переворотом

Автор:
22 мая 2024 12:32
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   круговое движение   машина   
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Подробностей, к сожалению, нет. Видео из Самары. Откуда они вообще взялись - непонятно.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   круговое движение   машина   
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Алексей Гулевич 13 минут назад
чёсе трук
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1507 постов (1527 в горячем)

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