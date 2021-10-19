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"Слышь, ты!": альфа-самец на БМВ не смог выехать на дорогу и подослал на переговоры подругу

"Слышь, ты!": альфа-самец на БМВ не смог выехать на дорогу и подослал на переговоры подругу (4 фото + 1 видео)

Автор:
19 октября 2021 08:05
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: авто   видео   машина   одесса   разборки   скандал   смешно   
3270
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Едва завидев паркующегося водителя, мужчина резвым шагом направился к нему и на повышенных тонах потребовал отогнать машину. А когда договориться не получилось, на помощь ему пришла девушка.

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Метки: авто   видео   машина   одесса   разборки   скандал   смешно   
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34  комментария
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172
Сергей Викторович 2 часа назад
Поворот налево. Согласно легендам, именно этот маневр показывает какой ты водитель на самом деле - удалой молодец или трусливый ботаник. Поэтому если ты не хочешь ударить лицом в грязь - ты просто обязан повернуть налево при любом раскладе, даже если в обе стороны непрерывный поток, плохая видимость, скользкая дорога, темно и т.д. Мужик? Поворачивай! И поворачивают, и бьются, и погибают, и других убивают. А надо всего лишь навсего включить голову и адекватно оценить ситуацию. Нет возможности для БЕЗОПАСНОГО поворота налево - повернуть направо и просто развернуться в удобном месте, либо просто поехать немного по другому маршруту.
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4k
soar 7 минут назад
Дождись, когда где-нибудь на улице включится светофор и в потоке образуется дырка и выезжай хоть направо хоть налево.
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10k
Lev Asriev 14 минут назад
Я женщин не бью вообще и никогда, но этой шоболдой, плевок с машины вытер бы, как тряпкой.
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18k
KOSTELLO 51 минуту назад
Тоби пецда!!!!!
Грозные каклы))))
А у альфача, походу недостаток тестостерона, голосок то бабский.
Видать весь гормон подружка отсосала
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4k
Мухамедов Александр Ашурович 52 минуты назад
да вроде всё нормально-хохлы однако
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33k
Aleksandr 54 минуты назад
У водителя БМВ не может быть подруги, только "друг"
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5k
SuperTroll 57 минут назад
Вообще не понял чем ему рег помешал?? Там метров 20 свободных. Не можешь дерзко дрифтануть на бэмеве через двойную как вин дизель? Так едь по правилам и разворачивайся на перекресте. Просто осел.
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635
игорь Час назад
это просто цирк какой то, этот пузатый клоун собирается повернуть на лево через сплошную двойную, ну мало того что этот лох ездить не умеет(на таком расстоянии нормальному водителю ничего бы не мешало) так он еще и собирается грубо нарушить правила пересечь сплошную двойную и создав аварийную ситуацию, так он еще что то кому то предъявляет, это реально феерический дебил.
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9k
Алексей Час назад
Ахахахахаха, это что за петушок со своей курицей?!
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2k
Сергей Час назад
Во,таким я бы разрешил огнестрел.они поубивают друг друга.
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8k
vit Час назад
Длб и длбша. Не можешь сразу налево - повернул направо и развернулся в ближайшем разрешенном месте. Хотя судя по поведению, у них на такой сложный маневр мозгов не хватит.
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276
bobobo 2 часа назад
Каким боком он им мешает? Надо было гайцам звонить, что бы движение перекрывали пока эти клоуны будут из двора выруливать.
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−4
Juri 2 часа назад
Это трындец. Ну не можешь ты выехать, если реально не видно, ну попроси ты по человечески, объясни, мол молодой человек, мне надо выехать, но ваш автомобиль ограничивает видимость, не могли бы вы немножко отъехать назад или подсказать взмахом руки о свободности дороги, что бы я мог безопасно совершить маневр. Неееет, сразу наезды, угрозы. Украина, чё поделаешь. И в Европе таких жителей Украины стало очень много. Дааа, грустно.
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1k
Аарон Чупа 2 часа назад
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3k
Александр 2 часа назад
А в чём проблема-то?! Если ты настолько туп и неопытен, что не можешь в подобной ситуации выехать на дорогу, то нефиг вообще за руль садиться... ИМХО.
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2k
Denis 2 часа назад
Цэ Европа!
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8k
кот базилий 2 часа назад
В автошкулы срочно, нет первичных навыков, этих козлов в крупный город, в центр поездить - в дурку наверно попадут.
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1k
Broscan 2 часа назад
Правда, попросить по-человечески у него тоже не получалось.

Поколение выросшее в срач-чате
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261
комнатный сибиряк 2 часа назад
Видео прерывается и непонятно разепала она ему машину или просто на понт взяла
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1k
smokes 2 часа назад
так их же двое, ну не видишь, один вышел из машины, посмотрел, чтоб помехи небыло, дал команду водиле чтоб выруливал, сели и уехали.. нет блин права качать на ровном месте будем..
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188
Arti smokes 2 часа назад
Ума на такое не хватит , обоих послушали
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Украина - цэ Европа. А вот в Албании или Косово еще и не такое случается.
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