"Слышь, ты!": альфа-самец на БМВ не смог выехать на дорогу и подослал на переговоры подругу

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Едва завидев паркующегося водителя, мужчина резвым шагом направился к нему и на повышенных тонах потребовал отогнать машину. А когда договориться не получилось, на помощь ему пришла девушка.
В Одессе парень на БМВ не смог выехать на дорогу из-за припаркованной машины. Правда, попросить по-человечески у него тоже не получалось. Да и девушка в разговоре с водителем зашла с угроз.
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!
Получилось ли выехать БМВ-воду или выходной парочки оказался испорченным, увы, неизвестно.
А я вот их понимаю. Сам в такие же положения частенько попадаю. Паркуют машины и из-за них ничего не видно при выезде. А бывает ещё хлеще - фуры паркуются, тогда вообще караул!!!— Сергей Орлов (@Adler5656) October 18, 2021
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Грозные каклы))))
А у альфача, походу недостаток тестостерона, голосок то бабский.
Видать весь гормон подружка отсосала
Поколение выросшее в срач-чате
Ну а если хочется попросить- подходишь и просишь, а не наезды и угрозы, как правило в таких ситуациях человек встаёт в "позу" даже если не очень то и прав.
За такое можно и хулиганку получить.
а это ппд Украины)
на перекрестках и ближе 10 м от края пересекаемой проезжей части при отсутствии на них пешеходного перехода, за исключением остановки для предоставления преимущества в движении и остановки напротив бокового проезда на Т-образных перекрестках, где имеется сплошная линия разметки или разделительная полоса