Впечатляющая музыкальная система

На улице уже вовсю стоит летняя погода, и вместе с остальными радостями сезон открыли и люди, которые считают, что все просто обязаны ознакомится с их музыкальным вкусом. Особенно этому рады те, кто живет рядом с оживленными трассами.

В этом ролике сняли того, кто основательно подготовился к сезону и разместил в своей машине невероятных масштабов музыкальную систему. Кажется, соседям пора присматривать себе жилье в другом городе.