Впечатляющая музыкальная система

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Мужчина основательно подготовился к летнему сезону и разместил в своём автомобиле эффектную музыкальную систему.
На улице уже вовсю стоит летняя погода, и вместе с остальными радостями сезон открыли и люди, которые считают, что все просто обязаны ознакомится с их музыкальным вкусом. Особенно этому рады те, кто живет рядом с оживленными трассами.
В этом ролике сняли того, кто основательно подготовился к сезону и разместил в своей машине невероятных масштабов музыкальную систему. Кажется, соседям пора присматривать себе жилье в другом городе.
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