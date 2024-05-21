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Впечатляющая музыкальная система

Впечатляющая музыкальная система

Автор:
21 мая 2024 08:47
Метки: Автомобиль   Видео   в мире   интересно   музыкальная система   необычно   
949
1
1

Мужчина основательно подготовился к летнему сезону и разместил в своём автомобиле эффектную музыкальную систему.

На улице уже вовсю стоит летняя погода, и вместе с остальными радостями сезон открыли и люди, которые считают, что все просто обязаны ознакомится с их музыкальным вкусом. Особенно этому рады те, кто живет рядом с оживленными трассами.

В этом ролике сняли того, кто основательно подготовился к сезону и разместил в своей машине невероятных масштабов музыкальную систему. Кажется, соседям пора присматривать себе жилье в другом городе.

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Метки: Автомобиль   Видео   в мире   интересно   музыкальная система   необычно   
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7  комментариев
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555
mosazer Час назад
Гранату туда закинуть, а то и две)
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3k
Pioner76 23 минуты назад
Невероятные масштабы? Да. Но звука здесь нет от слова совсем.
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4k
wwwoffka 1 39 минут назад
Любит когда сзади что-то большое долбит.
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1k
Ян Час назад
Таких усыплять надо нахрен
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20k
banzai7 Час назад
Не знаю, что лучше/хуже : такая музыка или реп.
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397
Влад banzai7 3 минуты назад
Любая музыка хороша, когда её слушают в наушниках. Кстати,в наушниках наивысшее качество,не зря звукооператоры работают в них,а не через огромные колонки..
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