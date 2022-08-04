«Штраф» шлагбаумом за неудачную парковку

"Дитя гор повредил чужую машину и уехал. Видимо мама с папой не научили, что за поступки надо отвечать. Оставил машину на 5 минут. Пришел, а на ней повреждения. Посмотрев запись с видеорегистратора увидел это... Поселок Парголово. Улица Первого Мая. Полицию вызвал. Происшествие оформил."