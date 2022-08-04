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«Штраф» шлагбаумом за неудачную парковку

«Штраф» шлагбаумом за неудачную парковку

Автор:
04 августа 2022 14:01
Сообщество : Автомир
Метки: авто   видео   порча имущества   шлагбаум   
474
3
1
Владелец автомобиля с регистратором не совсем удачно припарковал свой автомобиль возле шлагбаума. Теперь у него царапина на капоте и разбитое лобовое стекло.

Источник:

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Метки: авто   видео   порча имущества   шлагбаум   
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11  комментариев
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27k
Vazari 44 минуты назад
А как должен был отреагировать дитя гор, если рег припарковался как олень? Есть еще дятлы, кто у дверей паркуется подъездных, не считаясь с радиусом открывающейся двери. А потом скулят за вмятины.
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58k
Александр Минуту назад
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4k
Dikkiy 4 минуты назад
Автор регистратора не позорился бы! В данном случае именно ты дятел!!!
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6k
Pravednik84 5 минут назад
Так и кто виноват?
"Дитё гор" как бы тоже не на 100% невиновен, мог бы предугадать поведение шлагбаума, но эта вина наказывается лишь моим ЛЁГКИМ и краткосрочным неодобрением.
Вина "горца" 5%, вина "рега" 100% и ещё 10% вина установщиков шлагбаума (знаю что получилось 115%, но тут по любому вина рега 100%)
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6k
Психологическая поддержка 9 минут назад
Автор - [мат] мудак, шлагбаум открывается наружу, еще и с весом, вот если бы женщина открывала, она как ловить должна была его? [мат] машину у въезда ставить. Дитя гор, в данном случае тупорылый автор ролика!
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2k
ЛунныйКотэ 10 минут назад
писец раздолбал в хлам
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−148
Сигизмунд Лазаревич 11 минут назад
от же крыса бородатая.
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6k
klop 15 минут назад
Рег сам виноват
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47k
dima423 49 минут назад
... так это оно само))
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52
tutu 51 минуту назад
да ему вообще по ху.ю!
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12k
Cornho 56 минут назад
Штрав??
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