«Штраф» шлагбаумом за неудачную парковку

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Владелец автомобиля с регистратором не совсем удачно припарковал свой автомобиль возле шлагбаума. Теперь у него царапина на капоте и разбитое лобовое стекло.
"Дитя гор повредил чужую машину и уехал. Видимо мама с папой не научили, что за поступки надо отвечать. Оставил машину на 5 минут. Пришел, а на ней повреждения. Посмотрев запись с видеорегистратора увидел это... Поселок Парголово. Улица Первого Мая. Полицию вызвал. Происшествие оформил."
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АНТИФИШКИ
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Метки: авто видео порча имущества шлагбаум
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"Дитё гор" как бы тоже не на 100% невиновен, мог бы предугадать поведение шлагбаума, но эта вина наказывается лишь моим ЛЁГКИМ и краткосрочным неодобрением.
Вина "горца" 5%, вина "рега" 100% и ещё 10% вина установщиков шлагбаума (знаю что получилось 115%, но тут по любому вина рега 100%)